Guerrero vive fin de semana violento: 10 asesinatos, incluido un promotor de Ebrard

Autoridades atendieron reportes de asesinatos ocuridos en distintos puntos del estado; Marcelo Ebrard exigió la intervención inmediata de la Fiscalía guerrerense para investigar el asesinato contra José Fuentes Brito.

Por Lenin Ocampo Torres e Israel Flores

Chilpancingo/Ciudad Altamirano/Iguala/Acapulco, 31 de julio (ElSur).- El sábado fueron asesinadas a balazos tres personas en la Autopista del Sol en hechos distintos, entre ellas el empresario inmobiliario, automotriz, arrendatario y comercializador del Gobierno del Estado desde hace más 15 años, José Fuentes Brito, cercano a la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda y promotor en Chilpancingo de Marcelo Ebrard para la Presidencia.

El exsecretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard y el enlace nacional en Guerrero del aspirante a la candidatura presidencial, Lloyd Walton Álvarez, demandaron que se investigue el crimen donde murió Fuentes Brito.

José Fuentes Brito, prominente empresario de Chilpancingo fue asesinado en un presunto asalto junto a su hijo José Manuel de 20 años y su esposa quedó herida.

Recibí la muy triste noticia del asesinato de nuestro compañero José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel. Su esposa quien viajaba con ellos también está herida.Demandamos a la Fiscalía del Estado intervenga de inmediato y este crimen ,como todos los demás, sea… — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 30, 2023

Según versiones oficiales un grupo armado interceptó a la familia en el kilómetro 233, a 10 kilómetros del Puente Mezcala dirección Chilpancingo, donde la despojaron de una camioneta de lujo marca Toyota.

Otra versión señaló que había un retén de hombres armados que inspeccionaban vehículos y decidían cuáles cruzaban.

En esta zona opera el grupo delincuencial Los Tlacos, que controla desde la caseta de Paso Morelos hasta Chilpancingo.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

También, desde hace varios meses en el tramo del puente Solidaridad a Chilpancingo, se han reportado constantemente robos de automóviles ante la vista de la Guardia Nacional (GN).

El asalto al empresario y su familia se dio a las 20:00 horas, 10 minutos después en un punto más adelante fue atacada una Urvan de la ruta Huitziltepec-Chilpancingo, donde mataron el chofer, que en su unidad no llevaba pasajeros.

José Fuentes Brito era originario de Jaleaca, en la sierra de Chilpancingo e inició como comercializador junto a su sobrino Rubén Hernández Fuentes (actual coordinador operativo del Gobierno del Estado y pareja de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda), en la Auditoría General del Estado con el polémico Ignacio Rendón Romero.

El conductor de una camioneta que atestiguó la ejecución del empresario José Guadalupe Fuentes Brito, operador de Marcelo Ebrard en Guerrero, también fue asesinado, reportó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera. pic.twitter.com/5Yg8M24yup — El Sur periódico de Guerrero (@elsurdeguerrero) July 31, 2023

Posteriormente siguió como comercializador e inmobiliario en el gobierno de Ángel Aguirre y en el de Héctor Astudillo y actualmente como arrendatario de oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) y de la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Además, fue empresario automotriz, dedicado a la venta de motocicletas, y constructor de casas en fraccionamientos.

También en las últimas semanas y antes de la muerte del empresario y político Luis Walton, se dedicó a promover la candidatura a Presidente de la República de Marcelo Ebrard en la zona Centro.

El ex secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard escribió en Twitter: “Recibí la muy triste noticia del asesinato de nuestro compañero José Guadalupe Fuentes Brito y su hijo José Manuel. Su esposa quien viajaba con ellos también está herida. Demandamos a la Fiscalía del Estado intervenga de inmediato y este crimen, como todos los demás, sea esclarecido y los responsables llevados ante la justicia”.

Lloyd Walton publicó en redes sociales una esquela acompañada del siguiente mensaje: “Hago un llamado enérgico a las autoridades competentes, para que se investigue con profesionalismo y se dé con los responsables de los hechos donde perdiera la vida nuestro compañero”.

Con motivo de la temporada de vacaciones, el pasado 18 de julio, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y mandos militares y navales pusieron en marcha el operativo verano 2023, que consiste en el despliegue de más de 2 mil elementos del Ejército, Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal además de elementos de Protección Civil.

Hago un llamado enérgico a las autoridades competentes, para que se investigue con profesionalismo y se dé con los responsables de los hechos donde perdiera la vida nuestro compañero. pic.twitter.com/4F53OxUzAs — Lloyd Walton (@LloydWaltonA) July 31, 2023

Ese día, en su discurso la Gobernadora afirmó que los turistas en Guerrero van a estar seguros porque “hay un gran operativo porque esta vez hay aun más elementos que el año anterior”.

MATAN A DOS CHOFERES EN SUS URVAN QUEMADAS EN TIXTLA Y A OTRO HOMBRE EN CHILPANCINGO

La tarde del domingo fueron asesinados tres hombres, dos choferes de la ruta Copalillo-Chilpancingo, presuntamente dentro de sus unidades quemadas en la colonia Abedul en Tixtla, y otro hombre a balazos en un camino de terracería, atrás del mercado central Baltazar R. Leyva Mancilla, en Chilpancingo.

De acuerdo con los primeros reportes, a alrededor de las 18:00 horas, vecinos reportaron al número de emergencias 911, el incendio de dos Urvan del transporte público, entre las calles Caoba y Roble, muy cerca del viejo libramiento Tixtla-Chilpancingo, en el poblado de Tixtla.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Se informó que cuando llegaron las autoridades encontraron a un muerto en el interior de cada vehículo, al parecer los conductores de las unidades, indican los reportes policiacos.

Unas dos horas después, como a las 20:00 horas, al 911 reportaron detonaciones de arma cerca de la barranca de Las Calaveras, en la capital del estado.

Según los primeros datos, la Policía Municipal que llegó al lugar como primer respondiente y acordonó la escena del crimen, entre la barranca de Las Calaveras y la colonia 10 de Abril, en la parte alta del mercado Baltazar R Leyva Mancilla, encontraron a un herido de bala.

#Chilpancingo

Ejecutan a un masculino de varios impactos atrás del mercado central, en la barranca las calaveras pic.twitter.com/o7fUQxEvLe — Jonatan Mendoza (@Jonatan93294410) July 31, 2023

Al lugar llegaron también paramédicos de la Cruz Roja para determinar si la víctima seguía con vida, pero se fueron al concluir que ya no había signos vitales.

Hace cuatro fines de semana, el viernes 7 y sábado 8 de julio, también hubo una serie de ataques a taxistas con cinco choferes asesinados, dos de ellos calcinados en sus vehículos, en Chilpancingo y Tixtla, además de cinco ataques a taxis con cinco personas heridas, entre ellas dos mujeres.

CIUDAD ALTAMIRANO

Un policía ministerial de la base de Coyuca de Catalán apareció ejecutado a balazos en la Glorieta de los Héroes en pleno centro de Ciudad Altamirano la tarde de este sábado con una cartulina y un mensaje.

Informes policiacos señalan que aproximadamente a las 16:30 horas recibieron el reporte del cuerpo que fue dejado en el punto más céntrico de Ciudad Altamirano que es la Glorieta de Los Héroes justo frente a las letras gigantes que dicen Ciudad Altamirano.

El cuerpo del hombre de aproximadamente 40 años de edad estaba atado de pies y manos con cinta industrial y presentaba impactos de bala en diferentes partes.

Vestía botas negras policiacas, pantalón negro y una camisa de manga larga negra propia de la Policía Ministerial que en los costados traía los espacios para los distintivos de la corporación. A la altura de la cabeza había una cartulina azul con un mensaje que señalaba que “eso le pasó por apoyar a Hugo Maldonado y el Chano Arreola”, la cartulina va firmada por el comandante Colima de la Familia Michoacana.

Más tarde llegaron agentes de la Policía Municipal, y del Ministerio Público con elementos de la Policía Ministerial confirmaron que se trataba de un elemento de su corporación.

De acuerdo con el reporte oficial el elemento asesinado es Ulises Nario García, de la Policía Ministerial y tenía poco tiempo de estar trabajando en la comandancia de Coyuca de Catalán.

No se conocía de ningún reporte de elementos ministeriales levantados, de este caso consideraron que al Ministerial lo habrían interceptado cuando se dirigía a su casa en su día de descanso.

La Fiscalía se encargó de los trámites, luego de trasladar el cuerpo a sus instalaciones para continuar con las investigaciones correspondientes.

IGUALA

En Iguala, el cuerpo de un joven fue localizado en una casa ubicada en la calle Puebla de la colonia Ruffo Figueroa el sábado pasado.

Vecinos de una vecindad de la calle Puebla de la colonia Ruffo Figueroa denunciaron al número de emergencias 911 que de una casa se desprendían olores fétidos.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

Al lugar llegaron agentes de la Policía Estatal y del Ejército mexicano, que al ingresar confirmaron que estaba el cuerpo de un joven en estado de putrefacción.

Los vecinos manifestaron que la pequeña vivienda era habitada por un joven de nombre Carlos.

De igual forma, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y peritos realizaron las diligencias de Ley y ordenaron el traslado del cuerpo al anfiteatro para someterlo a la necropsia y determinar las causas del deceso.

ASESINAN A DOS HOMBRES A BALAZOS: UNO EN LAS PLAYAS Y OTRO EN LA SABANA; QUEMAN UNA CASA

La jornada de violencia del sábado y domingo dejó a dos hombres asesinados y una casa incendiada en dos hechos distintos en La Sabana y el fraccionamiento Las Playas.

Este domingo pasadas las 2:30 de la tarde vecinos de la avenida Gran Vía Tropical, casi esquina con cerrada Tropical, reportaron varios disparos.

Al llegar las autoridades localizaron una camioneta roja con unos 20 impactos en el vidrio del lado del piloto, y dentro el cuerpo de un hombre.

Del hecho ayer hubo dos versiones, una que la camioneta fue despojada a una mujer y que hombres armados alcanzaron al asaltante y le dispararon. El otro es que el hombre iba llegando al sitio para conocer un predio que iba a adquirir.

La avenida fue cerrada casi dos horas, por la Fiscalía General del Estado mientras los peritos hicieron las diligencias, retiraron el cadáver que fue enviado al Servicio Médico Forense.

PERSIGUEN A UN HOMBRE, LO MATAN Y QUEMAN CASA

La noche del sábado, una persecución a balazos dejó un hombre muerto y una casa incendiada en el poblado de La Sabana.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

De acuerdo con el reporte policiaco después de las 21:00 horas se alertó que en la calle Juventino Rosas, del poblado de La Sabana, había una vivienda quemándose y que se habían escuchado varios disparos de arma de fuego.

Al lugar llegaron policías de los tres órdenes de Gobierno, mientras que los bomberos sofocaron las llamas del incendio de la vivienda. A unos metros fue localizado el cadáver de un hombre asesinado.

Después de las diligencias el Ministerio Público ordenó el levantamiento del cadáver a los trabajadores del Servicio Médico Forense que está en calidad de desconocido.

Por otra parte, en la colonia Loma Bonita también se alertó que había hombres armados a bordo de un Tsuru blanco y que había una persona herida y las autoridades acudieron hasta el lugar para corroborar la información que se había recibido en el número de emergencia, pero no encontraron nada en el lugar.

DAN MACHETAZO A UN HOMBRE EN RIÑA ENTRE TURISTAS EN CALETA

Un hombre recibió un machetazo la tarde del sábado durante una pelea que se produjo entre presuntos turistas en el fraccionamiento Las Playas, cerca del restaurante La Cabaña, en Caleta.

De acuerdo con el reporte policiaco a las 15:30 horas del sábado se alertó que había una pelea entre turistas y que había dos heridos.

La pelea causó sorpresa entre las personas que trataron de ayudar y por ello llamaron a las autoridades policiacas que llegaron al lugar cerca del área de playa para auxiliar a la persona que había resultado herida.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE EL SUR. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.