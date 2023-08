Noroña reclama por gastos excesivos en giras; Sheinbaum habla con agricultores

Adán Augusto ha intensificado su visita en el Estado de México, la entidad con mayor importancia electoral; Monreal actualiza su reporte de gastos hata el 28 de julio.

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- Las y los aspirantes a la candidatura presidencial —tanto desde Morena y sus partidos aliados, como por el Frente Amplio por México—, han continuado con sus actividades rumbo a la boleta electoral en 2024.

Por el Frente Amplio por México, coalición opositora, figura la Senadora Xóchitl Gálvez; así como otras figuras de dicho espectro político como Santiago Creel y Miguel Ángel Mancera.

En el caso de Morena, están Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández; y el Senador Ricardo Monreal Ávila.

Como parte de ese mismo proceso interno, figuran por parte del Partido del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, respectivamente.

SHEINBAUM HABLA CON AGRICULTORES REFLEXIONA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

La exjefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reflexionó sobre el cambio climático luego de que agricultores se han acercado con ella para hablar sobre la afectación de sus cosechas.

A través de un video subido a sus redes sociales, la exmandataria capitalina reveló que ha estado en encuentros con distintos productores agrícolas de México, esto como parte de los recorridos que ha efectuado por la República como parte del proceso interno para la deisgnación del Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Me mencionan cómo el cambio climático ha afectado todo el ciclo agrícola. ¿Cómo lo ha afectado? Pues altas temperatruas o las heladas han llegado más tarde en el tiempo dependiendo del lugar; llueve menos o en algunos momentos llueve con más intensidad que antes”, dijo.

Visitamos huertos de cultivo de manzana golden en medio de los magníficos paisajes de Arteaga, Coahuila y aprendimos el proceso de polinización, cultivo, pisca y empacado. Hablamos con empresarios, trabajadores y empacadoras. Nuestro México es maravilloso. pic.twitter.com/JekA5B1u6z — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 30, 2023

Explicó que el cambio climático es un fenómeno que viene a partir de la emisión de gases del efecto invernadero que se producen por la quema de combustibles fósiles o por la deforestación, provocando que haya exceso de dióxido de carbono y otros gases que hacen que el planeta cada vez esté más caliente.

“¿Cómo se reduce el cambio climática? Tiene que ser un esfuerzo mundial, global; porque es una sola atmósfera la que cubre todo nuestro planeta”, agregó.

Detalló que México emite alrededor del dos por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero; sin embargo, precisó que existen alternativas para contribuir en que su reducción.

Una de las soluciones es el proceso de transición energética. Como ejemplo de ello, citó la construcción de la planta solar más grande en Latinoamérica, la cual está en Sonora.

“Hay que seguir acelerando el proceso de transición energética para que nuestro país contribuya”, sotuvo.

Asimismo, destacó el programa gubernamental Sembrando Vida, el cual permite la reforestación de zonas afectadas. Dicha iniciativa, añadió, es la más grande que hay en cualquier parte del mundo.

En mis recorridos por el país he platicado con agricultores que me comentan de la afectación de sus cosechas por el cambio climático. Aquí hago algunas reflexiones. pic.twitter.com/siPWbAROFS — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 31, 2023

Sin embargo, también destacó la necesidad de una adaptación al cambio climático. Es decir, que los productores agrícolas y las ciudades que están cerca del mar tienen que adaptarse, pues el nivel del mar puede incrementar.

“Y para eso está la ciencia: para que, conjuntamente con los agricultores de nuestro país, veamos cuál es la manera de adaptarse al cambio climático sin necesidad de utilizar mucho agroquímico, que también tiene problemas para la salud”.

EBRARD PRESENTA PLAN DE SALUD

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón prsentó este lunes su Plan de Salud, con el busca alcanzar un sistema universal de salud en México.

Lunes tendremos encuentro con la comunidad médica y trabajadores de la salud, los siguientes pasos de la 4T pic.twitter.com/Fr2bPBKpdj — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 29, 2023

Durante su presentación, Ebrard dijo que busca la cobertura de 37 millones de mexicanos que no cuentan con acceso al servicio de salud de forma permanente.

“Que tengamos acceso todos en nuestro país a servicios de salud, de calidad con atención humana y que tengamos todas las especialidades que necesita nuestro país. De eso se trata”, sostuvo.

Por ello, estableció cinco ejes principales para atender la cobertura de salud para toda la población mexicana, siendo el primero de ellos la cobertura anteriormente mencionada.

El segundo es la prevención a través del destinamiento de más recursos para el combate a enfermedades crónicas y la creación de nuevas clínicas.

El tercero compete al uso de tecnología como la telemedicina para llegar a donde no haya atención médica. En dicho apartado también incluye la implementación de nuevos tratamientos.

El cuarto punto es la mayor producción de medicinas y vacunas en territorio mexicano, para así contrarrestar el desabasto.

Salud para todos : pic.twitter.com/2G0Lg1CGcI — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 31, 2023

Y finalmente, la atención prioritaria es otro de los ejes destacados por Ebrard, el cual corresponde a a la atención a adultos mayores, infancias, la salud mental y la salud reproductiva.

XÓCHITL GÁLVEZ PIDE ACCESO A CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA; REITERA INOCENCIA

La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, acudió este lunes a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitar acceso a investigación en su contra; así como para constar que tiene la mejor disposición de colaborar para verificar sus ingresos como empresaria.

“Voy a presentar mis escritos para que lo que se les ofrezca, lo que necesiten, lo que quieran saber de mis cuentas, lo que quieran saber de mi patrimonio. Encantada lo informo”, dijo ante medios de comunicación.

En su cuenta de Twitter, la legisladora panista subió fotografías de una carta que entregó al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, en donde solicita la carpeta de investigación iniciada luego de que diputados morenistas la denunciaran ante la FGR.

“Solicito se me informe sobre las denuncias que obran en mi contra en dicha FGR, me permita acceso a conocer los registros de dichas carpetas, me permita un juego de copiuas y en vía digital, de la totalidad de los registros obrantes en las carpetas de investigación, así como permitirme a mí y a mis defensores, revisar el contenido íntegro de manera inmediata o en todo momento, así como utilizar cualquier medio electrónico para capturar acuerdos y escritos”, versa el documento.

Tener una empresa #Xingona que desde hace más de 30 años da empleo a cientos de familias no es un delito. Hoy fui a la @FGRMexico a ponerme a disposición del Fiscal y solicitar acceso a las carpetas en mi contra. ¡Que le busquen! Nada ilegal encontrarán. El que nada debe, nada… pic.twitter.com/OgTUlRoTdn — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) July 31, 2023

El pasado 27 de julio, Xóchitl Gálvez presentó una denuncia en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador ante la FGR, a quien acusa de haber violado el secreto bancario y el Código Fiscal después de que revelara información sobre su actividad como empresaria.

“Fueron violaciones al Código Fiscal, que prohíben que una autoridad revele […]. En su momento, mi equipo de comunicación entregará copia de la denuncia, pero es haber revelado información fiscal confidencial”, dijo durante una conferencia de prensa.

Dijo que conoce al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y expresó su confianza en su desempeño para que actúe con respecto a la denuncia presentada.

“No tengo miedo a un atentado. Lo que me da temor es que alguien le haga algo a mis hijos pensando que tenemos dinero. Esa es la preocupación que tengo: es que la gente crea que somos mega-millonarios porque el Presidente lo ha dicho”, agregó.

ADÁN INTENSIFICA RECORRIDOS AL EDOMEX A UN MES DE CULMINAR PROCESO INTERNO

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, intensificó su presencia en el Estado de México (Edomex), quien ha recorrido dicha entidad desde ayer.

Comenzó su recorrido en Ixtapaluca, donde ofreció una asamblea informativa en la cual destacó el papel del Edomex como “pilar fundamental para construir el proyecto de Nación” que les une.

Las y los compañeros de Valle de Chalco han demostrado con hechos su extraordinario apoyo al proceso de regeneración nacional que estamos viviendo. El Estado de México nos regaló un domingo inolvidable de asambleas populares, en las que quedó de manifiesto el amor que le tienen… pic.twitter.com/7VZ10ut98M — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 30, 2023

Sus mayores concentraciones públicas fueron en los municipios de la zona oriente como Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, La Paz, Ixtapaluca, Chicoloapan y Valle de Chalco.

Asimismo, cuenta con una segunda ronda de recorridos en las localidades de Ecatepec y Tecámac.

El Estado de México, a nivel electoral, es la entidad clave para los procesos electorales en México, esto debido al número de habitantes, lo cual se traduce en votos obtenidos.

En Chicoloapan, junto a más de 15,000 mexiquenses, iniciamos esta séptima semana de recorridos populares. El apoyo y organización que el pueblo desborda en el Estado de México nos emociona, y nos deja claro que aquí florecerá con éxito la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/5Xm7tBoo77 — Adán Augusto López H (@adan_augusto) July 31, 2023

Recientemente, dicho estado celebró sus comicios locales, en donde finalmente le arrebataron la permanencia en el mandato al Partido Revolucionario Institucional (PRI), el cual gobernó el Edomex por casi 100 años. En su lugar, tendrán a su primera Gobernadora mujer: Delfina Gómez Álvarez, exsecretaria de Educación Pública.

MONREAL RECORRE GUERRERO Y PRESENTA AVANCE DE GASTOS

El Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila, publicó su actualización semanal de recursos utilizados durante su gira debido al actual proceso interno que desarrolla Morena y sus partidos aliados.

Del 19 de junio al 28 de julio, el expresidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), ha gastado dos millones 250 mil 930.11 pesos, de los cuales, el concepto con mayor pago ha sido el de logística con un millón 997 mil 286.57 pesos.

Iniciamos la semana en Guerrero, en donde tendremos asambleas informativas en Zihuatanejo, Atoyac, Acapulco y Chilpancingo; allá nos vemos. También les comparto los gastos de la semana, erogados en la campaña interna. pic.twitter.com/jplIVlxRKG — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 31, 2023

De transporte, ha gastado 88 mil 338.72 pesos; hospedaje, 37 mil 482.98 pesos; alimentación, ocho mil 547.18 pesos; gasolina, 39 mil 670.66 pesos; vuelos, 59 mil 335 pesos; y caseas por 20 mil 269 pesos.

Monreal llegó este lunes al estado de Guerrero, cuya primera parada fue en Zihuatanejo; sin embargo, también visitará otras localidades como Atoyac, Acapulco y Chilpancingo.

“Estar en este estado del país me recordó a Vicente Guerrero, que peleó con pasión y energía por la independencia de México, y a quien debemos la frase ‘La patria es primero’. Hoy tenemos que continuar su legado, luchando por mejores condiciones de vida. ¡Gracias, Zihuatanejo!”, destacó en un video subido a sus redes.

Estar en este estado del país me recordó a Vicente Guerrero, que peleó con pasión y energía por la independencia de México, y a quien debemos la frase “La patria es primero”. Hoy tenemos que continuar su legado, luchando por mejores condiciones de vida. ¡Gracias, Zihuatanejo! pic.twitter.com/6nM9aeyKWC — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 31, 2023

NOROÑA ARREMETE CONTRA ADÁN AUGUSTO POR GASTOS EXCESIVOS

El Diputado con licencia del PT, Gerardo Fernández Noroña, criticó desde Durango a su contrincante y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, por considerar que la cantidad que ha gastado no es real.

Durante una conferencia de prensa, el petista aseguró que, si bien no desea descalificar a ningún compañero del movimiento, sabe que no existe un “mecanismo de buena fe” en cuanto al gasto público realizado para la gira del exfuncionario federal.

A manera de broma, Fernández Noroña cuestionó el gasto reportado por Adán Augusto y presentado por Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, pues el casi millón 200 mil pesos que informó el exsecretario, es equivalente a la cantidad que Noroña gastó antes del 6 de julio, y cuyo 90 por ciento se dirigió a la logística.

Asamblea informativa en Durango capital. pic.twitter.com/lwRp2v2LQo — Fernández Noroña (@fernandeznorona) July 31, 2023

Es por ello que hizo un llamado a no simular, no burlar y evitar la socarronería, pues, además de afirmar que “no es correcto”, argumentó que no son principios que el movimiento pretende proponer en el país.

“La simulación no va con nuestro movimiento, reitero se está pasando de tueste”, dijo.

El pasado 26 de julio, Mario Delgado dio a conocer el reporte de gastos efectuados por cada uno de los aspirantes a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

A través de una conferencia de prensa, el dirigente de Morena informó que el partido ha pedido cuentas de sus gastos, de sus giras y en los rubros establecidos para que Morena les facilite los recursos; sin embargo, ese no es el caso de Adán Augusto López Hernández, quien ha financiado la totalidad de sus gastos y “le hemos dado sus recibos de aportaciones”.

Todos los reportes de la y los precandidatos comprenden del periodo del 19 de junio al 23 de julio.

Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, si bien no recibe dinero por parte del partido, reportó un gasto de un millón 166 mil 964.53 pesos.

Continuamos con nuestro habitual ejercicio de transparencia en el que damos a conocer el informe de gastos de nuestros compañeros que compiten en el proceso interno para la Coordinación de los Comités de Defensa de la #4T. A diferencia de la opacidad de la oposición, nosotros… pic.twitter.com/K49rEbK8vl — Mario Delgado (@mario_delgado) July 26, 2023

El concepto de logística fue por 846 mil 593.28 pesos; de transporte es de 256 mil 359.62 pesos; 39 mil 154.63 pesos de hospedaje; y 24 mil 757 pesos en gastos de viáticos.

VELASO PIDE A ASPIRANTES EVITAR “LLORIQUEOS” Y UNIRSE MÁS

El exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, llamó a sus contrincantes del proceso interno a enfocarse en la defensa de la Cuarta Transformación y dejarse de “lloriqueos” ante cualquier tipo de aspiración personal.

Ante su llegada al estado de Tamaulipas, el aspirante por el PVEM hizo un llamado a evitar la polarización dentro del movimiento y evitar pleitos. En vez de ello, agregó, es necesaria una política de más acuerdos.

¡Así nos recibieron en Tampico con el Huapango Tamaulipeco! “Yo no vengo a ver si puedo

Sino porque puedo vengo”. 🎶 pic.twitter.com/JKBRhNAGBj — Manuel Velasco (@VelascoM_) July 31, 2023

“Me dirijo a los compañeros que están participando en la interna de Morena, Verde y PT a que hagan a un lado las quejas internas, que entendamos que la lucha no es entre nosotros y que debemos de trabajar para salir fortalecidos de este proceso para ganar el 2024 que es la prioridad”, declaró.

Es por ello que hizo un llamado a dejar a un lado las quejas y “lloriqueos”, ya que resaltó la importancia de mantener el proyecto de Nación que comenzó el Presidente López Obrador.

“Estamos a favor de los planteamientos serios, por interés de los ciudadanos que no se vuelva esto en un circo de ocurrencias y ni de provocaciones”, agregó.