Hay un cinismo increíble, como decir que regalar libros no crea lectores: Taibo II

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), aseguró que existe un “cinismo increíble” por parte de quienes critican su trabajo al frente de este grupo editorial y aseguran que el regalar libros no ayuda a crear nuevos lectores.

En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube, cuestionó las palabras de Tomás Granados, Daniel Goldin y Joaquín Díez-Canedo Flores, exdirectores del Fondo de Cultura Económica, quienes aseguraron que esta editorial ya no es lo que era antes de que el también escritor tomara sus riendas.

“Hay niveles de cinismo que no se lo pueden creer, primero la idea que regalar libros no crea lectores, mentira, la idea de que bajarles los precios no favorece la creación de lectores, mentira”.