Zoológico chino asegura que sus osos son reales tras las especulaciones en Internet

Beijing, 31 de julio (AP) — Un zoo en el este de China negó las acusaciones de que algunos de sus osos fueran personas disfrazadas, después de que fotos de los osos sobre dos pies circularan en Internet.

Los osos malayos son más pequeños que otras especies y se ven diferentes, pero son reales, indicó el Zoo de Hangzhou el lunes en su cuenta en redes sociales.

The Hangzhou Zoo, located in Zhejiang, Hangzhou, China, had to issue a statement this weekend after people saw this video and questioned if the Sun Bears at their zoo were actually humans dressed in costumes.

The Zoo stated:

"If you get someone to wear such thick fur in this…

