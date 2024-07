México no irá a reunión de la OEA sobre Venezuela; ya basta de intervencionismo: AMLO

El Presidente López Obrador argumentó que antes de conocer los resultados de los comicios, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, “ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada”.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 31 de julio (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, informó la mañana de este miércoles que Alicia Bárcena Ibarra, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no participará en la reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar el tema de las elecciones presidenciales en Venezuela.

“Yo tengo la información de que Alicia Bárcena, la Secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA“, reveló después de que fuera cuestionado por la crisis que se vive en aquel país desde el pasado domingo 28 de julio.

López Obrador argumentó que antes de conocer los resultados de los comicios, Luis Almagro, Secretario General de la OEA, “ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada”. “Entonces ¿para qué vamos a una reunión así? Eso no es serio, no es responsable. Eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América Latina y de cualquier país del mundo”, aseguró.

“Ya basta con eso. Ya basta con el intervencionismo. Los problemas de Venezuela se han estancado, no se les ha encontrado salida porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero. No sólo los gobiernos, eh, los medios”, acusó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.