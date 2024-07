INVESTIGACIÓN ¬ 973 menores indígenas murieron en centros de reclusión blancos, en EU

“Hoy publicamos el volumen final del informe de investigación de la Iniciativa Federal de Internados Indígenas sobre la problemática pero en gran medida ignorada era de los internados en nuestra Nación. Es una era que ha impactado a todos los nativos que conozco, incluida mi propia familia”, escribió ayer Deb Haaland, Secretaria del Interior de Estados Unidos, en su cuenta de X.

Por Matthew Brown

BILLINGS, Montana, EU (AP).— Al menos 973 niños indígenas estadounidenses murieron en el abusivo sistema de internados estatales del país, según los resultados de una investigación publicada el martes por funcionarios que exhortaron al Gobierno a ofrecer una disculpa por las escuelas.

La investigación, realizada a solicitud de la Secretaria del Interior de Estados Unidos, Deb Haaland, encontró tumbas señaladas y no señaladas en 65 de los más de 400 internados estadounidenses creados para integrar por la fuerza a los niños indígenas a la sociedad blanca. Los hallazgos no especifican cómo murió cada niño, pero las causas de muerte incluyeron enfermedades, accidentes y maltrato durante un periodo de 150 años que finalizó en 1969, según las autoridades.

Otros niños podrían haber muerto tras enfermar en la escuela y ser enviados a casa, según los funcionarios.

Its findings reaffirm an unequivocal truth: For over a century, the United States stole Native children from their homes and forced them into over 400 federally run boarding schools, where they were stripped of their languages and their cultures. Many of them never returned home. pic.twitter.com/EOnWbwsi3A — Secretary Deb Haaland (@SecDebHaaland) July 30, 2024

Los hallazgos se producen tras una serie de entrevistas realizadas en todo Estados Unidos durante los dos últimos años, en las que docenas de exalumnos relataron el trato duro y a menudo degradante que sufrieron mientras se encontraban separados de sus familias.

“El Gobierno federal —por medio del Departamento que dirijo— tomó medidas deliberadas y estratégicas a través de las políticas federales de los internados indígenas para aislar a los niños de sus familias, negar su identidad, y despojarlos de las lenguas, culturas y vínculos que son fundacionales para los pueblos nativos”, dijo el martes en un comunicado Haaland, miembro de la tribu Laguna Pueblo de Nuevo México, y primera Secretaria del Gabinete de origen indígena del país.

En un informe inicial publicado en 2022, las autoridades estimaron que más de 500 niños murieron en estos internados. El Gobierno federal aprobó leyes y políticas en 1819 para sostener estos internados, los últimos de los cuales seguían funcionando en la década de 1960.

This is the first time that the federal government is acknowledging this painful chapter of our history – one that was facilitated by the Department I now lead. This work is not done. Our Road to Healing has not ended. It is just beginning. pic.twitter.com/NWzV47P8sb — Secretary Deb Haaland (@SecDebHaaland) July 30, 2024

Estos internados les daban a los niños indígenas norteamericanos nombres en inglés, los sometían a ejercicios militares y los obligaban a realizar trabajos manuales, como la agricultura, la fabricación de ladrillos y el trabajo en el ferrocarril, según los funcionarios.

Los exalumnos compartieron entre lágrimas los recuerdos de su experiencia durante las entrevistas realizadas en Oklahoma, Dakota del Sur, Michigan, Arizona, Alaska y otros estados. Relataron que fueron castigados por hablar su lengua materna, los encerraron en sótanos y les cortaron el cabello para borrar su identidad. A veces eran sometidos a confinamiento solitario, palizas y privación de alimentos. Muchos se graduaban de dichos internados con conocimientos profesionales básicos que les ofrecían escasas perspectivas laborales.

Donovan Archambault, de 85 años, expresidente de la reserva india de Fort Belknap, en Montana, relató que a los 11 años lo enviaron a internados donde fue maltratado, lo obligaron a cortarse el pelo y le impidieron hablar su lengua materna. Dijo que la experiencia le llevó a beber alcohol en exceso antes de dar un giro a su vida más de dos décadas después. Nunca habló de su época escolar con sus hijos hasta que escribió un libro sobre la experiencia hace varios años.

It is my priority to not only give voice to survivors and descendants of federal Indian boarding school policies, but also to address the lasting legacies of these policies so Indigenous peoples can continue to grow and heal. Today is another step in our journey. — Secretary Deb Haaland (@SecDebHaaland) May 11, 2022

“Hace falta una disculpa. Deben disculparse”, dijo Archambault a The Associated Press por teléfono el martes. “Pero también tiene que haber una educación más amplia sobre lo que nos pasó. Para mí, es parte de una historia olvidada”.

Haaland dijo que personalmente “lo sentía más allá de las palabras”, pero sugirió que una disculpa formal debería venir del Gobierno federal. No aclaró si presionaría al Presidente Joe Biden para que ofreciera una.