¿Dónde está nuestro nuevo NL?: Deudos del Casino Royal reclaman la ausencia de Samuel

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Autoridades federales y de Nuevo León, con la ausencia del Gobernador Samuel García Sepúlveda, ofrecieron hoy una disculpa pública a los familiares de las 52 víctimas que dejó un atentado por parte del crimen organizado en el Casino Royale, el cual estaba ubicado en Monterrey.

A nombre del Gobierno federal habló el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Reconoció que las autoridades les fallaron a las víctimas del ataque ocurrido en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“El acto cometido hace más de una década se trata de un acto de terror cometido por criminales contra población civil y donde el Estado no fue capaz de garantizar la seguridad”, dijo Encinas al comenzar su discurso.

“El acto que celebramos hoy no es protocolario, no se trata solo de atender una recomendación, sino de atender a las víctimas y que se castiguen a los responsables. Yo vengo en nombre del Gobierno de México no solo a cumplir con la recomendación de la CNDH, sino con la convicción de esta lucha. Queremos ofrecer una disculpa honesta y sincera, sin dobleces y sin ningún tipo de ambigüedades porque en este hecho se cometieron violaciones a los derechos humanos. Yo vengo a ofrecer una disculpa porque la Secretaría de Gobernación y la dirección de Juegos y Sorteos falló y esto derivó en los lamentables hechos”, agregó al mencionar que en este sexenio hay más control en permitir nuevos casinos.