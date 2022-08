Gorillaz lanza tema con Tame Impala y revela nuevo álbum con Stevie Nicks y Bad Bunny

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- Gorillaz estrenó este miércoles su nuevo sencillo “New Gold”, el cual formará parte de “Cracker Island”: el nuevo álbum de la banda virtual británica.

La canción fue realizada en colaboración con Tame Impala, proyecto musical de Tom Parker, y el rapero Bootie Brown, quien anteriormente trabajó con Gorillaz en la canción “Dirty Harry”.

Además de ello, el grupo virtual creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett aprovechó el lanzamiento del sencillo para hablar sobre su más reciente material discográfico, el cual se llamará “Cracker Island”, título alusivo a la canción homónima que fue estrenada en junio de este año.

En sus redes sociales revelaron que el nuevo álbum de la banda integrada por 2-D, Noodles, Russell y Murdoc saldrá al público el 24 de febrero de 2023.

Introducing Cracker Island

💥 THE NEW ALBUM 💥

Out February 2023

Pre-order now 🫶https://t.co/CkN1CrFP8k

⚡️ @Thundercat @StevieNicks #AdeleyeOmotayo @tameimpala @bootiebrown @sanbenito @beck #crackerisland pic.twitter.com/f1UH8DG38B

— gorillaz (@gorillaz) August 31, 2022