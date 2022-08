VIDEOS: Universitarios exigen acabar con “élite dorada” del INE y rechazan a Córdova

Las grabaciones se difunden días después de que el estudiante, Alejandro Torres, de la FES Acatlán, increpó al Consejero Presidente Córdova Vianello señalándole que no era bienvenido en la UNAM. En los videos que circulan en redes sociales los estudiantes han cuestionado la “burocracia dorada” dentro del Instituto Electoral y el papel que ha desempeñado Lorenzo Córdova al frente de este órgano.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).– Con los hashtags #ReformaElectoralVa y #FueraLorenzoCordovaDeLaUNAM, estudiantes de la Máxima Casa de Estudios del país difundieron en redes sociales videos en los que manifestaron su rechazo hacia el Consejero Presidente Lorenzo Córdova Vianello y la “burocracia dorada” al interior del INE, al tiempo que manifestaron su respaldo a la Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lorenzo Córdova es uno de los principales opositores a la Reforma Electoral que busca sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), además de eficientar los recursos en un Instituto que es señalado de recibir millones de pesos del presupuesto sin ajustarse a las medidas de austeridad adoptadas por otras instancias de Gobierno. Apenas la semana pasada el Consejero Presidente insistió durante su participación en el foro electoral “Sustitución del INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas” que esta Reforma no es “necesaria, indispensable ni mucho menos urgente”.

“A partir de un diagnóstico serio, objetivo y basado en datos ciertos, se puede afirmar que el sistema electoral funciona y funciona bien. Sin duda es mejorable. Desde esta óptica, más allá de nombres, el INE no necesita transformarse a fondo ni mucho menos desaparecer”, comentó Córdova Vianello durante el foro organizado en la Cámara de Diputados.

Ahora, en las grabaciones que circulan en redes sociales, los estudiantes de la UNAM han cuestionado la “burocracia dorada” dentro del Instituto Electoral y han cuestionado el papel que ha desempeñado Lorenzo Córdova al frente de este órgano. Los universitario recordaron en ese sentido el episodio ocurrido en abril del 2015 en el que se difundió una grabación —de manera ilegal— de una conversación que sostuvo Lorenzo Córdova Vianello con el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, en la que el Consejero electoral se burló con comentarios discriminatorios y racistas a autoridades indígenas con las que se había reunido.

“Este pequeño mensaje, video es para volverle a recordar y a reiterar a Lorenzo Córdova que dentro de nuestra Universidad no aceptamos expresiones de odio, no aceptamos expresiones racistas, no aceptamos expresiones clasistas y sobre todo jamás vamos a aceptar expresiones que vayan en contra de nuestros pueblos indígenas. Es por eso que te digo a ti Lorenzo Córdova, fuera máscaras, te dices ser un árbitro electoral imparcial, pero todos sabemos que actúas como oposición”, señaló, por ejemplo, Carlos Zenteno, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM.

Las grabaciones se difunden días después en que el estudiante, Alejandro Torres, también de la FES Acatlán, increpó al Consejero Presidente Córdova Vianello señalándole que no era bienvenido en la UNAM. “Señor Lorenzo Córdova, aquí hay todavía quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM”, dijo el joven en un video que fue ampliamente difundido en redes sociales y en la prensa.

Lorenzo Córdova no es bienvenido en la UNAM. Hoy le recordamos que es un racista y que el INE que él dirige es el principal enemigo de la democracia. Denuncio que autoridades de la FES Acatlán agarraron mi teléfono y cortaron el video. pic.twitter.com/9MIPyFfBBV — Alejandro Torres 🔻 (@AleAtorres01) August 29, 2022

Frente al impacto que tuvo la grabación, el Consejero Ciro Murayama —que también ha sido cuestionado por su supuesta falta de imparcialidad al conducirse como como Consejero Electoral— aseguró que la mayoría de los estudiantes de la FES Acatlán recibió “con gusto y afecto” a Córdova. “No es sorpresa, Lorenzo es parte de la comunidad universitaria desde hace 35 años y profesor de la máxima casa de estudios hace más de dos décadas”, escribió.

Veo que la mayoría de los estudiantes de la FES Acatlán de la @UNAM_MX recibió con gusto y afecto a @lorenzocordovav No es sorpresa, Lorenzo es parte de la comunidad universitaria desde hace 35 años y profesor de la máxima casa de estudios hace más de dos décadas. Va video 👇 https://t.co/aSuYmWIbH9 — Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) August 31, 2022

No obstante, en las redes circulan decenas de grabaciones en las que otros estudiantes han respaldado la postura del universitario Alejandro Torres.

“Hago un llamado a la comunidad estudiantil a que impulsemos un debate profundo en torno a la democratización de nuestro país”, planteó el estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Aarón Pineda.

Llamamos a un debate profundo para impulsar la democratización de la #UNAM. Lorenzo Córdova dice que en la #UNAM cabemos todos. Temo decirles que no: sólo el 10% de quienes hacen su examen de admisión, ingresan a la UNAM. ¡Para todxs todo!#FueraLorenzoCordovaDeLaUNAM pic.twitter.com/gE2yhkGqqA — aarón pineda📢 (@Aaron_PinedaM) August 30, 2022

“Estamos haciéndole un llamado a toda la comunidad universitaria, trabajadores, académicos y estudiantes, a que podamos organizarnos en torno a un debate extenso en torno a la democratización de la universidad para que sepamos, de verdad, qué tipo de democracia queremos dentro de estos espacios educativos. También hacerle un llamado […] al ciudadano Lorenzo Córdova para que sepa, de una vez y por todas, que no es bienvenido a esta universidad […] no eres bienvenido por lo que representas”, dijo otro joven.

🚨 Hacemos un llamado a la comunidad universitaria de todo el territorio nacional a luchar por una #ReformaElectoralYa y por la democracia en la #UNAM. Graba tu video y súbelo con estos HT si estás de acuerdo. ✅ #FueraLorenzoCordovaDeLaUNAM#FueraLorenzoCordovaDelINE pic.twitter.com/LMd9Eafldu — AmauryRc (@AmauryCstRm) August 31, 2022

“Me solidarizo con nuestro compañero Alejandro Torres […] Yo hago un llamado a todas y todos, no solamente a los estudiantes sino también a los trabajadores, en nuestras casas, en nuestros centros de estudios y de trabajo a que abramos justamente este debate sobre la democratización de nuestras instituciones, me parece sumamente urgente que comencemos a analizar a estudiar la Reforma Electoral, que es importante y no martirizar a los delincuentes de cuello blanco como Lorenzo Córdova”, expresó a su vez, Damaris Hoyo, egresada de la FES Aragón.

No martiricemos a los delincuentes de cuello blanco como @lorenzocordovav El debate público tiene que elevarse hacia la democratización de nuestras instituciones. Solidaridad con @AleAtorres01 y con los estudiantes que se han sumado a ésta denuncia.#FueraLorenzoCordovaDelINE pic.twitter.com/MbmqapqpZX — Damaris Hoyos (@DamarisHoyosO) August 31, 2022

“No Lorenzo Córdova, no se nos olvidan sus ofensas racistas contra los pueblos originarios y su actitud detestable contra las y los estudiantes. Usted no tiene cabida en esta institución y tiene que entender que no somos una, no somos 10. Tiene que contarnos bien, somos muchas y muchos los que no los queremos en esta institución“, comentó la estudiante Frida Durán, de la Facultad de Ciencias,

🚨 Hacemos un llamado a la comunidad universitaria de todo el territorio nacional a luchar por una #ReformaElectoralYa y por la democracia en la #UNAM. Graba tu video y súbelo con estos HT si estás de acuerdo. ✅ #FueraLorenzoCordovaDeLaUNAM#FueraLorenzoCordovaDelINE pic.twitter.com/cdd6I5Td4E — motochaira (@miss_la_sufrida) August 31, 2022

Incluso estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) han manifestado su respaldo a los mensajes de los estudiantes de la UNAM.

“Nos sumamos a la necesidad de abrir el debate de la democratización del país a través de las universidades […] No queremos a Lorenzo Córdova porque ha sido parte del neoliberalismo y avala la corrupción”, manifestaron dos estudiantes de la UAM en un video difundido en la cuenta de Alma Lizbeth Pérez.

Nos sumamos a la necesidad e importancia de abrir el debate profundo, para impulsar la democratización de la #UNAM. Solidaridad con el compañero @AleAtorres01#ReformaElectoralYa #UNAM #FueraLorenzoCordovaDeLaUNAM #UAM pic.twitter.com/aj3AwG17lH — Alma Lizbeth Pérez (@AlmaLizbethPrz) August 31, 2022

“No queremos a ningún Lorenzo Córdova porque ha sido parte del neoliberalismo que avala la corrupción y los privilegios de una clase política que ha sido depredadora de la nación“, indicaron a su vez otras dos estudiantes de la UAM en la cuenta de la usuaria Layla MH.

Lorenzo Córdova Vianello ha enfrentado de tiempo atrás señalamientos por el sueldo, prestaciones que tiene como Consejero del INE y por la manera en que se ha conducido, como un crítico hacia el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al tiempo que insiste en ser un árbitro imparcial. Esto lo ha llevado a confrontarse tanto con el Presidente como con Morena a lo largo de los tres años que ha durado el Gobierno.