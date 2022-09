Cravioto acepta división de morenistas en el Senado: “No todos pensamos como Monreal”

El Senador César Cravioto afirmó que lo sucedido en la plenaria de Morena en la Cámara Alta dejó en claro que existe una división dentro del partido e indicó que ahora todos los integrantes del movimiento tienen la obligación de unirse para retomar el camino.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El Senador César Cravioto aceptó que existe una división al interior del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores y aseguró que no todos los integrantes de la bancada piensan como su coordinador, Ricardo Monreal.

“El coordinador tiene todo el derecho de opinar lo que él crea, aquí el asunto es que los que no pensamos como él tenemos posiciones más claras para que la sociedad, los medios de comunicación, la ciudadanía en general sepa que no es la única voz y que si bien él puede pensar con un grupo de senadores tal cosa, hay otro grupo importante de senadores que pensamos de manera distinta y que no le regateamos nada al Presidente”, dijo el Cravioto en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire.

El día de ayer, en la vieja casona de Xicoténcatl del Senado, se vivió un nuevo episodio de confrontación dentro del partido oficialista. Varios secretarios de Estado —excepto el Canciller Marcelo Ebrard y Tatiana Clouthier—, como Adán Augusto López, Luis Cresencio Sandoval, Rosa Icela Rodríguez o Luis Rodríguez Bucio, suspendieron su participación en la plenaria del partido en el Senado, lo cual llevó a algunos senadores a reclamarle a Monreal la distancia que ha tomado con el Presidente López Obrador.

En respuesta, Ricardo Monreal señaló que el “desdén” de los secretarios de Estado que cancelaron su cita a la plenaria del partido en el Senado fue hacia el órgano legislativo. “Si el pleito es conmigo o si la diferencia es conmigo, no lo merece ningún compañero ni ninguna compañera, no lo merecen. A mí la abyección no se me da, soy hombre libre, con criterio propio y autonomía”, dijo.

Ante esta situación, César Cravioto afirmó que lo sucedido en la plenaria de Morena dejó en claro que existe una división dentro del partido e indicó que ahora todos los integrantes del movimiento tienen la obligación de unirse para retomar el camino.

“Ojalá que todos los senadores del grupo parlamentario de Morena entendamos el mensajes de ayer y el mensaje de ayer fue muy claro, estamos distanciados y lo tenemos que hacer es acercarnos, nos tenemos que acercar desde posiciones cercanas al Presidente de la República, creo que cada vez más senadoras y senadores van a entender esto”.

A pregunta expresa de Álvaro Delgado sobre si no se podía negar que Monreal había ganado la elección de la Mesa Directiva, luego de que el Senador Alejandro Armente, cercano a Monreal, resultara electo como el próximo presidente del Senado, Cravioto indicó que así fue e indicó que los senadores que no coinciden con las ideas del zacatecano tienen la obligación de alzar la voz.

“Esto no es nada más un asunto de posiciones formales, es un asunto de posiciones políticas. Ayer la posición política de quienes dijimos que ya es alarmante la distancia con el gobierno ganó, porque se generó ese mensaje ante la opinión pública de que hay diferencias y de que habemos un grupo de senadoras y senadores que definitivamente no estamos de acuerdo con esa distancia que se ha venido tomando con el proyecto del Presidente López Obrador. Necesitamos alzar más la voz”.

Finalmente, el Senador Cravioto indicó que Morena debe enfocarse en los mensajes políticos que se mandan desde el partido, pues seguramente la discusión interna crezca con el paso de los días.

“El tema no es necesariamente las votaciones, el tema son los mensajes políticos que se dan y es ahí donde seguramente va a ahondarse la discusión interna y van a salir a flote diferencias sobre los planteamientos políticos que cada quien tiene”.

Este miércoles, el Senador Alejandro Armenta fue elegido como nuevo presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República luego de derrotar a José Narro, Gabriel García e Higinio Martínez. Con 36 votos, los integrantes de la bancada de Moren en la Cámara Alta favorecieron a Armenta, quien es cercano a Ricardo Monreal.