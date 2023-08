Un incendio en Johannesburgo deja al menos 73 personas muertas, la mayoría sin hogar

Por Major Update

Johannesburgo, 31 de agosto (AP).— Al menos 73 personas perdieron la vida en un incendio que arrasó un destartalado edificio de cinco plantas en Johannesburgo en el que vivían personas sin hogar y ocupantes irregulares, dijeron el jueves los servicios de emergencias de la ciudad más grande de Sudáfrica.

Algunos de los que vivían en el laberinto de chabolas y estructuras improvisadas en el interior del inmueble se arrojaron por las ventanas para tratar de escapar de las llamas y podrían haber muerto por ello, indicó un funcionario del Gobierno local.

Siete de las víctimas eran menores, el más pequeño de apenas un año, explicó el vocero de los servicios de emergencias.

Según los testigos, en el edificio podría haber hasta 200 residentes.

Los equipos de emergencias esperaban encontrar más víctimas a medida que avanzan por el inmueble, un proceso ralentizado por las condiciones en el interior. Docenas de cuerpos yacían tendidos unos junto a otros en una calle próxima, algunos en bolsas para cadáveres y otros cubiertos con sábanas térmicas y mantas.

Otras 52 personas resultaron heridas en el fuego que comenzó alrededor de la 01:00 de la madrugada en el corazón del distrito financiero de la ciudad, explicó Robert Mulaudzi, vocero del Servicio de Emergencias.

En la zona abundan los edificios abandonados y en ruinas que suelen estar ocupados por personas desesperadas por encontrar alojamiento. Las autoridades de la ciudad se refieren a ellos como “edificios secuestrados”.

Según Mulaudzi, la cifra de fallecidos podría aumentar porque hay personas que siguen atrapadas en el inmueble. Los bomberos tardaron tres horas en contener las llamas y, a media mañana, solo habían podido acceder a tres de sus cinco plantas, agregó.

El interior del edificio era en realidad un “asentamiento informal” donde se habían levantado chabolas y otras estructuras y la gente se hacinaba en las habitaciones, afirmó el vocero. Había “obstrucciones” por todas partes que podrían haber complicado enormemente la huida de los residentes y que obstaculizaban el acceso de los equipos de emergencia al lugar, agregó.

Minister in the Presidency Khumbuzo Ntshaveni speaking at the scene of the fire in downtown Johannesburg. She says that people should report the crime of hijacked buildings to authorities. pic.twitter.com/ZGYf6k0uS1

— Dianne Hawker (@diannehawker) August 31, 2023