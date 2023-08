Taylor Swift llevará su The Eras Tour a cines de EU y Canadá; saldrá el 13 de octubre

Nueva York, 31 de agosto (AP).— La gira Eras de Taylor Swift llegará a los cines.

Swift anunció el jueves que la película de concierto Taylor Swift – The Eras Tour se estrenará en cines de Estados Unidos y Canadá el 13 de octubre.

La cadena de cines AMC, anticipando una gran demanda por parte de los fanáticos de Swift, dijo que la película se proyectará al menos cuatro veces al día de jueves a domingos en todas sus sucursales en Estados Unidos.

The Eras Tour has been the most meaningful, electric experience of my life so far and I’m overjoyed to tell you that it’ll be coming to the big screen soon 😆 Starting Oct 13th you’ll be able to experience the concert film in theaters in North America! Tickets are on sale now at… pic.twitter.com/eKRqS8C7d1

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 31, 2023