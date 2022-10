Autoridades de la India detienen a 9 personas por desplome de puente; van 134 muertos

Por Ajit Solanki, Aijaz Hussain, Krutika Pathi y Sheikh Saaliq

MORBI, India (AP).— Las autoridades en la India arrestaron el lunes a nueve personas tras el derrumbe de un puente sobre un río en el occidente del país que dejó al menos 134 muertos.

El suceso ocurrió el domingo cuando un puente de 143 años de antigüedad cedió ante el peso de la multitud en el estado de Gujarat, causando que cientos de personas cayeran al río Machchu.

