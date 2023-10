Encuestas de El País y El Financiero desdibujan a Ebrard, a horas para que se defina

En los próximos días se sabrá qué rumbo tomará la carrera política de Marcelo Ebrard, quien sostiene que aparecerá en las boletas de las elecciones presidenciales de 2024.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– Marcelo Ebrard Casaubón ha tenido mejores días. Dos encuestas publicadas hoy dicen que ha perdido brillo frente al electorado cuando faltan apenas unas horas para que anuncie su decisión sobre participar en las elecciones presidenciales de 2024. La única opción que tiene es Movimiento Ciudadano (MC), hasta donde es público; pero no hace la diferencia para ese partido que su candidato sea el excanciller o Samuel García, Gobernador de Nuevo León, un político de 35 años y con apenas experiencia. Ninguna de las dos mediciones detectan que quien fuera un poderoso precandidato en Morena tenga un arrastre propio que se mude con él hacia otra fuerza política que respalde sus aspiraciones.

“Los esfuerzos de Movimiento Ciudadano (MC) por insertarse en la carrera presidencial no prometen mejores frutos si el excanciller Marcelo Ebrard se convirtiera en su abanderado para las elecciones de junio del próximo año”, escribe esta mañana Zedryk Raciel, del diario español El País, a propósito de la última encuesta de Enkoll que se publica hoy junto con W Radio en México. Alejandro Moreno, de El Financiero, dice a propósito de la encuesta propia que también da a conocer hoy: “En un escenario con Marcelo Ebrard como la opción naranja, Sheinbaum confirma 46 por ciento de apoyo, Gálvez cuenta con 27 por ciento y Ebrard, con 9 por ciento, nuevamente con 18 por ciento de indefinidos. En este segundo escenario, la ventaja de Sheinbaum sobre Gálvez es de 19 puntos”.

No son buenas las mediciones para el exsecretario de Relaciones Exteriores. Las dos encuestas lo ponen muy lejos incluso de la segunda opción cuando está por definir su propio futuro. El País reporta que el partido naranja “se mantiene en un distante tercer lugar de las preferencias electorales, ya sea con Ebrard o con el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, la otra carta fuerte de MC, de acuerdo con la última encuesta de Enkoll”.

El pasado 2 de octubre, el también exjefe de Gobierno dijo que el 3 de noviembre tomaba una decisión. En una conferencia en la que le preguntan sobre cuándo decidirá si se va a Movimiento Ciudadano dijo: “En el momento en que se resuelva esa queja, te podré responder eso. Hoy no lo sé porque depende de esa respuesta. Morena tiene que resolver una queja por graves irregularidades. Necesitamos que lo resuelvan, y te podré responder mejor a esa pregunta, pero eso tiene que ser de aquí al 3 de noviembre. Movimiento Ciudadano va a decidir en enero. Yo no les voy a determinar, ni me he reunido con el dirigente de Movimiento Ciudadano [Dante Delgado]. Yo ahorita estoy en un procedimiento en Morena, ese procedimiento termina el 3 de noviembre”.

La encuesta de El Financiero arroja que Claudia Sheinbaum aventaja en intención de voto a Xóchitl Gálvez, la precandidata de PRI-PAN-PRD, por una diferencia de 18 puntos porcentuales. La virtual abanderada de Morena-PVEM-PT tiene 46 por ciento de las preferencias en esa encuesta; Gálvez, 28 por ciento; y Samuel García, ocho por ciento. Con Ebrard en MC no hay diferencia. Con él en la boleta y si fueran hoy las elecciones, Sheinbaum tiene 46 por ciento, Gálvez 27 por ciento y Ebrard nueve por ciento. No son los mejores días para el excanciller mexicano.

“La encuesta de Enkoll muestra ligeras variaciones en los careos entre aspirantes con Ebrard o con García como candidatos de MC. En ningún caso cambian el hecho de que la abanderada de Morena, Sheinbaum, se mantiene como puntera indiscutible de la carrera presidencial, seguida de la Senadora Gálvez en el segundo sitio. En el careo donde se coloca a Ebrard como aspirante de MC, este obtiene el 16 por ciento de la preferencia bruta, que incluye a los votantes indecisos y a los que no respondieron; en ese escenario, Sheinbaum obtiene el 48 por ciento de las preferencias, y Gálvez el 27 por ciento. En el careo donde se incluye a García como candidato de Movimiento Ciudadano, el Gobernador obtiene 15 por ciento de las preferencias, frente a un 50 por ciento para la exmandataria capitalina y 27 por ciento para la Senadora del PAN. En los dos casos, la fórmula Sheinbaum-Morena saca a MC una ventaja de más de 30 puntos. El estudio fue aplicado a nivel nacional a mil 008 personas mayores de edad, del 20 al 24 de octubre, en su domicilio”, dice El País.

“De hecho –agrega el diario español con base a los datos de Enkoll–, el estudio demoscópico muestra una caída en la buena percepción ciudadana sobre Ebrard, que coincide en el tiempo con sus episodios de confrontación con Morena. En agosto, un mes antes del anuncio de la candidatura presidencial de Morena, el exsecretario de Relaciones Exteriores alcanzó el 64 por ciento de opiniones ‘buenas’ y ‘muy buenas’ entre los encuestados, su mejor evaluación en un año. Sin embargo, esa cifra descendió en septiembre a 47 por ciento y se mantuvo casi igual (48 por cioento) en la medición de octubre. A la par, la percepción negativa (‘mala’ y ‘muy mala’) sobre el exfuncionario pasó de 14 puntos en agosto a 20 en octubre”.

Alejandro Moreno, autor del texto de la encuesta de El Financiero, afirma: “Ser de izquierda se ve como mayor ventaja que ser de derecha, pero casi igual que ser conservador, según indica el estudio. Y las mayores desventajas tienen que ver con identidades étnicas: tener orígenes indígenas 32 por ciento lo ve como ventaja y 45 por ciento como desventaja, mientras que tener orígenes judíos 20 por ciento lo ve como ventaja y 51 por ciento, como desventaja. Más allá de los nombres y trayectorias de las figuras presidenciables, ser empresaria o científica son fortalezas que superan, por mucho, a identificarse como indígena o tener orígenes judíos”.

Si Movimiento Ciudadano, concluye El País, no postulara a ningún aspirante presidencial, “el voto del partido naranja se dividiría a partes prácticamente iguales entre Sheinbaum y Gálvez, según los datos de la encuesta”.