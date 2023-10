Chertorivski se registra como precandidato de MC; Congreso niega licencia a Lía Limón

El Congreso capitalino negó la solicitud de licencia temporal a la Alcaldesa Lía Limón, quien la había solicitado por 30 días naturales para contender por la candidatura para la Jefatura de Gobierno por el Frente Amplio por México, junto a Santiago Taboada y Sandra Cuevas.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- A 10 días de que Morena dé a conocer los resultados de la encuesta que definirá la candidatura por la Jefatura de Gobierno, los partidos de oposición mueven sus piezas, y sus precandidatos y precandidatas se animan. El Diputado Salomón Chertorivski Woldenberg, de Movimiento Ciudadano (MC), acudió este martes a registrarse como precandidato a la sede del partido naranja, lo propio quería hacer Lía Limón García, Alcaldesa de Álvaro Obregón, con Acción Nacional (PAN), pero el Congreso local le negó la solicitud de licencia temporal.

Chertorivski se registró como precandidato para la Jefatura de Gobierno de la capital ante la Comisión Nacional de Convenciones y Procesos Internos de Movimiento Ciudadano.

El Diputado señaló que a partir del 5 de noviembre, fecha en que inician oficialmente las precampañas, realizará recorridos “colonia por colonia” por las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Emocionado, les cuento que conforme lo marcan los tiempos, voy rumbo al registro como precandidato a la jefatura de la Ciudad de México con @MovCiudadanoMx 😁 pic.twitter.com/VM0aRAPJgZ — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) October 31, 2023

“Llevo más de 25 años como servidor público y ahora como político, sé lo que se tiene que hacer, sé cómo hacerlo y no tengo la menor duda de que tengo claro con quién lo vamos a hacer. Esta ciudad merece más, y la vamos a conquistar y la vamos a recuperar”, dijo.

Asimismo, informó que pedirá licencia hasta finales de noviembre, pues aclaró que todavía tiene temas pendientes en la Cámara de Diputados, y enfatizó su rechazo a una coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Desde junio de 2022, Chertorivski Woldenberg se destapó como aspirante emecista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 2024, ya que se dijo preparado para “darle un nuevo rostro de gobernanza a la capital”.

Nuestra Ciudad de México puede ser mejor. Es posible tener un Metro más seguro y eficiente, un sistema de salud más seguro y más popular, con atención médica y medicinas para quien las necesite y más oportunidades para las y los chilangos en una ciudad más segura. 🍊 pic.twitter.com/fYv6cNVu8l — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) October 31, 2023

“Desde hace muchos años yo me he preparado con toda certeza, con toda claridad para poder gobernar esta ciudad, sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo… Lo que sería mi aspiración de una buena contienda en el 2024, son contiendas de proyectos, de propuestas de ideas, no de adjetivos, no de calumnias. Así que con seriedad a quien esté enfrente a contrastar lo que tiene que contrastarse”, dijo en aquel entonces en entrevista con medios.

CONGRESO NIEGA LICENCIA A LÍA LIMÓN

Esta tarde, el Congreso capitalino negó la solicitud de licencia temporal a la Alcaldesa Lía Limón, con la que pretendía aspirar a la candidatura del Frente Amplio por México -que conjunta a PRI, PAN y PRD- por la Ciudad de México.

A través de una votación nominal durante la discusión en el pleno, la licencia fue negada con 32 votos en contra, que salieron de la mayoría de Morena, y tan sólo 18 a favor, y cero abstenciones.

En votación nominal, el #CongresoCDMX no aprobó la solicitud de licencia temporal de la titular de @AlcaldiaAO, @lialimon. pic.twitter.com/pCsWfBenPj — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) October 31, 2023

La Alcaldesa de Álvaro Obregón había pedido la licencia por 30 días naturales, por lo que sería del próximo 5 de noviembre al 4 de diciembre.

Ante la negación, la Diputada Luisa Gutiérrez, del PAN, reclamó al Grupo Parlamentario de Morena la “falta de sororidad”, ya que señaló interés político, pues ni a Santiago Taboada y ni a Sandra Cuevas le rechazaron sus respectivas solicitudes.

“Es claro que la motivación que hoy los tiene votando en contra de la licencia de la Alcaldesa Lía Limón solamente obedece una cosa: al interés político. Solamente se asume como una cosa tienen miedo de la competencia política”, señaló.

LÍA LIMÓN: UNA ASPIRANTE MÁS

“Tengo la experiencia, la dedicación, la fuerza y el carácter para estar al frente del Gobierno de la Ciudad de México”, sostuvo el pasado domingo 22 de octubre, la Alcaldesa aliancista al anunciar públicamente que solicitaría licencia a su cargo en Álvaro Obregón para competir por la capital.

Pese a que su anuncio ocurrió ese día, de tiempo atrás Lía Limón ha sido una de las y los aspirantes de la capital que han llenado las calles con su imagen, lo que contraviene la Ley Electoral. Lo mismo ha ocurrido con los dos principales aspirantes del oficialismo, Clara Brugada y Omar García Harfuch.

Con 50 años de edad, Lía Limón García cuenta con una amplia trayectoria política al amparo de distintos partidos y gobiernos como el de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

¡Como yo las puse, yo las quito! Retiramos la publicidad de mi informe y la llevamos a un centro de reciclaje ♻️ pic.twitter.com/nHaVTTXM0z — Lía Limón (@lialimon) October 31, 2023

Antes de encabezar la Alcaldía Álvaro Obregón, cargo que asumió desde octubre de 2021, Lía se desempeñó como Diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), de 2015 a 2018, esto pese a que fue militante del Partido Acción Nacional (PAN) por años.

Fue en el 2005 cuando Limón García se afilió al PAN, partido del que formó parte hasta el año 2012, cuando presentó su renuncia después de que no logró quedarse con la candidatura para competir por la Jefatura de la delegación de Miguel Hidalgo por el partido blanquiazul.

Durante el tiempo que militó en el PAN, Lía formó parte del equipo de campaña del entonces candidato a la Presidencia de México, Felipe Calderón Hinojosa, en 2006, como asesora de asuntos internacionales; entre 2007 y 2009, estuvo a cargo de la Dirección general de Políticas Sociales en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

De 2009 a 2012, fue elegida como Diputada local en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México; y tras su salida de Acción Nacional, en 2012, se sumó al Gabinete del entonces Presidente Enrique Peña Nieto, como Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), cargo que desempeñó hasta el año 2015.

-Con información de Nora Nancy Gaspar Resendiz