Guterres pide que se respete el Derecho Internacional en conflicto en Franja de Gaza

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS).- El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se ha mostrado “profundamente alarmado” por la “intensificación” del conflicto entre las fuerzas de Israel y los milicianos de la Franja de Gaza y ha vuelto a instar a todas las partes a respetar el Derecho Internacional, teniendo en cuenta que “no es un menú a la carta y no se puede aplicar de manera selectiva“.

“El Derecho Internacional Humanitario establece normas claras que no pueden ignorarse”, ha subrayado el máximo responsable de la ONU, en un comunicado en el que ha lamentado los estragos que está causando el actual conflicto sobre la población. La protección de los civiles en ambos lados, ha añadido, es “esencial”.

I am deeply alarmed by the intensification of the conflict between Israel and Hamas and other Palestinian armed groups in Gaza.

With too many Israeli and Palestinian lives already lost, this escalation only increases the immense suffering of civilians.

