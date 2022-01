Las mujeres dominan LISTA de los mejores álbumes de habla inglesa de 2021, según AP

Periodistas de la agencia Associated Press recopilaron a los mejores intérpretes del año de habla inglesa, y sí, en su mayoría son intérpretes femeninas.

Estados Unidos, 00 de diciembre (AP).- Diez de los mejores álbumes del año, seleccionados por periodistas de entretenimiento de Associated Press.

OLIVIA RODRIGO, “SOUR”

Olivia Rodrigo inicia su álbum debut “SOUR” con las palabras “Quiero que sea, como, desordenado” y continúa entregando precisamente eso. Las 11 canciones del álbum de ruptura del cantautor de 18 años son crudas y enojadas, soñadoras y burlonas, juguetonas y profanas, con fragmentos de punk y pop princesa. Es un asombroso saludo humano del solista más joven en debutar en el número uno en el Billboard Hot 100. Taylor Swift es claramente un modelo a seguir, e incluso recibe un crédito por escribir una interpolación de Swift en “1 paso adelante, 3 pasos atrás “- pero también hay ecos de la furia de Alanis Morissette en” Jagged Little Pill “. De hecho, es un álbum desordenado y desordenado fue perfecto para 2021. – Mark Kennedy

KANYE WEST, “DONDA”

Kanye West dio un paso adelante en su camino musical religioso con su décimo álbum de estudio “Donda”. El muy esperado álbum, que lleva el nombre de su difunta madre Donda West, estuvo a la altura de las expectativas con una buena dosis de talento de Jay-Z en “Jail”, “Pure Souls” con Roddy Ricch y Lil Baby y The Weeknd en “Hurricane . ” A lo largo del álbum, su madre presentó sabias palabras grabadas, quien murió en 2007 luego de complicaciones de una cirugía plástica.

El último proyecto de Ye es una continuación de su álbum de temática gospel “Jesus is King”, que ganó un Grammy al mejor álbum cristiano contemporáneo. Pero con “Donda”, West se esforzó por crear un álbum de gospel de hip-hop, no una tarea fácil, especialmente con tantas características de primera línea a quienes convenció de comprar para crear las 27 pistas llenas de una variedad de matices de gospel. West habla sobre sus problemas matrimoniales con su ex esposa Kim Kardashian en “Lord I Need You”. Al igual que esa canción, a menudo habla en voz alta con la esperanza de que un ser superior pueda ayudar a contestar sus oraciones. – Jonathan Landrum Jr.

YOLA, “STAND FOR MYSELF”

La cantautora británica Yola resume a la perfección la libertad de finalmente sentirse vivo después de años de sacrificarse por las expectativas de la sociedad. Como cantante negra cuyo arte a menudo se metía en pequeñas cajas específicas de género, su segundo álbum “Stand For Myself” es una exploración gloriosa de su amplitud musical. Yola, la terapeuta musical, te está diciendo que ha estado en tu lugar, apenas luchando por salir adelante, pero te está haciendo bailar en lágrimas al ritmo de una discoteca de los 70. Los “Zapatos con tachuelas de diamantes”, nominados al Grammy, son un himno de protesta autorreflexivo que reconoce que los niños no están bien y que tienes que luchar. La impresionante voz de Yola te lleva a lo largo de un viaje de descubrimiento conmovedor y conmovedor. – Kristin M. Hall

TYLER, THE CREATOR, “CALL ME IF YOU GET LOST”

Si bien se suponía que dos de las personalidades más importantes del hip-hop, Ye (anteriormente Kanye West) y Drake, lucharían por el puesto número uno con sus nuevos álbumes, surgió un claro ganador: Tyler, The Creator. Después de su álbum de rap Grammy del año 2019, “Igor”, este disco mostró magistralmente tanto las habilidades de MC de Tyler como su experiencia en producción. Ya sea con el áspero y contundente “LUMBERJACK” o con “Backseat” del popular grupo de R&B de los 90 H-town y convertirlo en “WUSYANAME”, Tyler demostró una vez más que ya no atrae a los oyentes con las impactantes rimas que soltó como un novato del rap, sino porque su talento y creatividad son ilimitados. – Gary Gerard Hamilton

LUCY DACUS, “HOME VIDEO”

Lucy Dacus ofrece un impresionante retrato de la mayoría de edad, explorando la sexualidad, la moralidad y el impacto de las relaciones a través del lente de la cultura juvenil cristiana. Hay una sensación de nostalgia a lo largo de las 11 pistas cuando Dacus reconcilia a la persona que era con la que se ha convertido.

Las imágenes de “Home Video” son vívidas y vinculan cada canción a un momento y lugar en el tiempo. “Volvemos a casa / De un sermón que dice cuán torcidos y malvados somos”, canta en “Christine”.

Dacus no se aleja de la persona que era y de las estructuras de influencia como la escuela bíblica de vacaciones que tuvo sobre ella (“En el verano de 2007 / estaba seguro de que iría al cielo / estaba cubriendo mis apuestas en VBS”) . También hay una sutileza en la forma en que describe el impacto de las relaciones que es muy fácil de identificar. No siempre es un comentario mordaz que deja una impresión, sino un compañero que te llama “cerebral”: “¿Te habría matado llamarme bonita en su lugar?”

Con todo, “Home Video” es un recuerdo conmovedor de la juventud, y es una pena que la Academia de Grabación lo haya pasado por alto. – Ragan Clark

JAZMINE SULLIVAN, “HEAUX TALES”

“Heaux Tales” de Jazmine Sullivan podría fácilmente ser el mejor álbum del año. Una cantante conmovedora siempre reconocida por su poderosa voz, pero nunca totalmente apreciada por su brillantez artística, su último proyecto abordó la feminidad, las relaciones y las mujeres negras sin pedir disculpas por poseer su sexualidad. El R&B nunca estuvo muerto, pero necesitaba algo de revitalización y, como muchas cosas, las mujeres negras, Sullivan, HER y muchas de sus contemporáneas, vinieron a salvarlo. – Gary Gerard Hamilton

BILLIE EILISH, “HAPPIER THAN EVER”

Billie Eilish enfrentó una posible caída en el segundo año y la arrasó con “Happier Than Ever”, una mirada fascinante a la complicada vida de una estrella del pop. Tan diarista como Taylor Swift pero más autocrítica y emocionalmente sincera, la voz expresiva y susurrante exuberante de Eilish exploró la fama y sus lados turbios, como exponer las estructuras de poder desiguales o los paparazzi. “Happier Than Ever” es más completa y grandiosa que su debut, las canciones más fuertes en su construcción, más nítidas. Hay fantásticas canciones de despedida (“No cambié mi número”, “Lost Cause” y el lento desarrollo “Happier Than Ever”) y Eilish y su hermano productor Finneas incluso tocan con bossa nova. Pero Eilish es mejor en las sombras, explorando nuestros impulsos más desordenados y este álbum brilla en la oscuridad. – Mark Kennedy

H.E.R., “BACK OF MY MIND”

Es difícil creer que el primer álbum de estudio en solitario de HER llegó este año, especialmente con todo su éxito comercial y el hecho de que ya obtuvo cuatro premios Grammy y un Oscar por su álbum homónimo y canciones como “I Can’t Breathe” y ” Mejor de lo que imaginaba “. Con todos los elogios, ELLA demostró por qué ganó esos premios con “Back of My Mind”, que es un trabajo brillante. El álbum de 21 pistas está lleno de varias gemas, incluido el sencillo “Damage”, el sencillo sencillo “Come Through” con Chris Brown, su magistral dueto con Ty Dolla $ ign en “Back of My Mind” y el alegre “Find a Way ”con Lil Baby. – Jonathan Landrum Jr.

LITTLE SIMZ, “SOMETIMES I MIGHT BE INTROVERT”

Con su cuarto LP, la rapera británica-nigeriana Little Simz trae el calor.

“A veces puedo ser introvertido” es un álbum cautivador que es a la vez personal y universal. Desde líneas francas sobre sus “problemas con papi” en “Te amo, te odio” hasta su discusión sobre el empoderamiento femenino en “Mujer”, la pequeña Simz cubre mucho terreno en su extenso historial de 19 pistas.

Quizás la canción más poderosa del álbum (aunque es difícil elegir solo una) es “Little Q, Pt. II ”donde describe en primera persona la desgarradora experiencia por la que pasó su prima menor tras ser apuñalada en el pecho. La cantidad de compasión mostrada hacia su agresor es impactante: “Pero el chico que me apuñaló está tan dañado como yo … Las casas rotas de las que venimos, pero quién tiene la culpa cuando / Te reparten las mismas cartas del sistema en el que estás esclavizado?

Para citar a Little Simz para sí misma: “De mujer a mujer, solo quiero verte brillar”. Su talento es innegable y con “Sometime I Might Be Introvert”, ha creado una obra maestra. – Ragan Clark

SNAIL MAIL, “VALENTINE”

2021 trajo muchos álbumes de ruptura realmente geniales, desde Rodrigo hasta Adele, y si aún necesitas algunos lanzamientos emocionales más catárticos para llorar y gritar, “Valentine” de Snail Mail es genial. Lindsey Jordan, que actúa bajo el nombre de Snail Mail, analiza los escombros posteriores a la relación, además de pasar por rehabilitación. Las letras sumamente sensibles del álbum, los falsetes susurrantes de Jordan y las guitarras difusas se combinan para una excelente presentación de segundo año de la joven y poderosa empresa del rock indie. El pesado sintetizador “Ben Franklin”, acompañado de una fuerte línea de bajo, es a la vez sarcástico y autocrítico como un ex amante consciente de sus celos y tratando de procesar la ira de las promesas incumplidas. “Valentine” se siente como curiosear en un diario lleno de confesiones viscerales del momento. – Kristin M. Hall