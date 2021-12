La moneda mexicana es la menos depreciada en AL gracias a las exportaciones y remesas

El peso mexicano se mantuvo relativamente estable en 2021 cotizando en 20.28 por dólar en promedio y en comparación con otras monedas del mundo fue la divisa menos depreciada (-3 por ciento) entre las latinoamericanas y también de las de los mercados emergentes.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– Las exportaciones y remesas han ayudado al peso mexicano a mantenerse estable en lo que va del 2021 para colocarse como la divisa menos depreciada entre las latinoamericanas y también de economías emergentes como la lira turca y el rand sudafricano, coinciden análisis realizados por Banco Base y Citibanamex.

De acuerdo con el monitoreo del tipo de cambio interbancario que realiza el Banco de México (Banxico), el dólar ha cotizado en 20.28 pesos en promedio en lo que va del año, fluctuado entre los 19 y 21 pesos. Su máximo fue el día 29 de noviembre cuando se vendió en 21.66 y el mínimo lo alcanzó el 20 de enero cerrando en 19.58 pesos por dólar, como se observa en la siguiente tabla.

Gabriela Siller Pegaza, directora de Análisis Económico del Grupo Financiero BASE, explicó a SinEmbargo que en el 2021 el tipo de cambio peso/dólar se ha portado de manera más o menos estable como consecuencia de dos factores: las exportaciones y la salida de capital.

“Por una parte tenemos gran entrada de divisas por las exportaciones, que eso es lo que ha mantenido al tipo de cambio gran parte del año en alrededor de 21 pesos por dólar, y por otra parte lo que le ha dado cierta volatilidad son las salidas de capitales por medio de la política económica interna; entonces la estabilidad no se ha dado de manera interna, sino por las exportaciones”, detalló la también profesora de economía en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

En su análisis, la directora de Banco Base —un grupo financiero mexicano con más de 35 años— destaca que los flujos de divisas que han fortalecido al peso mexicano han sido las exportaciones (449 mil 69 millones de dólares), las remesas (42 mil 168 millones de dólares) y la Inversión Extranjera Directa (24 mil 832 millones de dólares), como se muestra en la siguiente tabla.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

“El principal flujo de entrada de divisas a nuestro país son las exportaciones, las cuales han aumentado y se espera que cierren este año con un crecimiento de alrededor del 18 por ciento”, dijo en entrevista al especificar que lo que debilita al peso es la salida de capitales de inversión extranjera de cartera en donde “hasta el 16 de diciembre en valores gubernamentales hubo una salida de alrededor de 265 mil millones de dólares, que es inclusive mayor a la salida de todo el 2020”.

Raúl Álvarez del Castillo, director de Estudios Económicos de Citibanamex, coincidió en que lo que ha mantenido relativamente estable al peso son las exportaciones y remesas, además de la política monetaria del Banco de México (Banxico), que mantiene en 5.5 por ciento la tasa de interés.

“Lo que ha ayudado a que el peso se haya comportado relativamente bien en comparación con otras monedas es la postura que ha mantenido el Banco de México en cuestión de política monetaria”, dijo en entrevista vía telefónica. “Vemos también que las exportaciones han contribuido a la estabilidad del peso a pesar de una salida de flujos de capital de los que tienen su dinero en bonos del Gobierno. Esto ha sido compensado tanto por exportaciones y remesas”.

En 2019, primer año del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el tipo de cambio promedio se ubicó en 19.2484 pesos por dólar; para 2020, ya con la pandemia, rondó en 21.4822, y este 2021 ha cotizado alrededor de 20.2845.

El pasado 17 de diciembre, el Presidente desatacó en su conferencia matutina la recuperación del peso frente al billete verde y mencionó que en lo que va de su administración solo se ha depreciado en 2.8 por ciento la moneda mexicana en comparación con otros sexenios como el de Enrique Peña Nieto (57.39 por ciento), Felipe Calderón Hinojosa (17.54 por ciento), Vicente Fox Quesada (16.74 por ciento), Ernesto Zedillo Ponce de León (169.91 por ciento) y Carlos Salinas de Gortari (52.31 por ciento), como se muestra en la siguiente gráfica.

LA MONEDA MENOS DEPRECIADA EN 2021

El peso mexicano también se ha comportado estable si se compara con otras monedas del mundo. De acuerdo con un análisis de Banco Base, que hizo un comparación del desempeño anual del mercado cambiario de 31 monedas en el mundo, el peso mexicano es la divisa menos depreciada entre las latinoamericanas y también de las de los mercados emergentes.

En la canasta de los principales cruces, el peso mexicano ocupa la posición 18 de las más depreciadas (-3.84 por ciento), muy por debajo del peso colombiano (-16.46 por ciento), peso chileno (-20.64 por ciento), peso argentino (-21.87 por ciento), el sol peruano (-10.07 por ciento) y el real brasileño (-8.66 por ciento).

En el análisis, las únicas cuatro monedas que no se han depreciado este año son: el shekel israelí (3.03 por ciento), el yuan chino (2.39 por ciento), el dólar de Taiwán (1.45 por ciento) y el rublo ruso (0.73 por ciento). Aunque la apreciación de estas divisas no supera el 4 por ciento, como se muestra en la siguiente gráfica.

“El peso chileno este año se depreció mucho por la victoria del candidato de izquierda, el sol peruano también sufrió una marcada depreciación y el real brasileño no se diga; entre las divisas de economías emergentes también vemos que la lira turca y el rand sudafricano son monedas que este año mostraron una alta volatilidad debido a la situación de su economía”, detalló la analista Gabriela Siller.

El economista Raúl Álvarez del Castillo, de Citibanamex, también destacó que el peso mexicano ha tenido un comportamiento más estable frente a otras monedas de países emergentes.

“El peso más o menos se está depreciando este año alrededor del 3 por ciento y todo el resto de las monedas de países emergentes, incluyendo de las de América Latina, tuvieron depresiones mayores, como el caso del real brasileño, que se deprecio casi 7 por ciento, el peso colombiano 14 por ciento, el chileno 16 por ciento y nosotros solamente 3 por ciento. Creo que sí ha tenido un comportamiento más estable frente a otras monedas de países emergentes”, explicó.

Sobre las expectativas en 2022, el director de Estudios Económicos de Citibanamex, espera que el tipo de cambio termine alrededor de 21.70 pesos por dólar. Destacó la importancia de Banxico en su política monetaria para coadyuvar a que la moneda no sufra mayor depreciación y confió en que el Gobierno de México siga manteniendo la responsabilidad del manejo de los niveles de deuda.

“Por parte del Gobierno de México creo que deben seguir cuidando la parte de política social, creo que lo han hecho bastante bien, han sido responsables en el nivel de endeudamiento del país, por otro lado también se debe fomentar la confianza de los inversionistas para nuevos proyectos y que esto fortalezca y respalde a la moneda”, detalló.

Guadalupe Fuentes López https://www.sinembargo.mx/author/guadalupefuentes Periodista con más de una década en medios digitales. Edita y escribe sobre temas de economía, corrupción, política, derechos humanos