María Antonieta de las Nieves desmiente en un VIDEO estar grave por la COVID-19

María Antonieta de las Nieves anunció el pasado jueves que dio positivo a una prueba de COVID y en un video aseguró que se encuentra bien, estable y en su casa.

Por Mandy Fridmann

Los Ángeles, 31 de diciembre (LaOpinión/SinEmbargo).- María Antonieta de la Nieves, conocida por el mundo por su personaje de “La Chilindrina” desmiente que esté grave, y a través de un video publicado en sus redes sociales, se muestra para dejar claro que ni se está muriendo, ni se murió.

Como te contamos hace algunos días, María Antonieta, pese a los cuidados, tiene coronavirus, siendo parte de los millones de personas al rededor del mundo que cayeron bajo la contagiosa ola de Ómicron.

Ella misma confirmó que había dado positivo a la COVID-19 , pero a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. Y pese a que fue clara en que los síntomas eran leves diciendo: “Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día. Parece como si sólo tuviera un resfriado común, nada de gravedad como han publicado por ahí”, las especulaciones y los rumores comenzaron a apuntar hacia otro sentido.

Para matar el rumor de su supuesta gravedad o fallecimiento, “La Chilindrina”, pero en ella, en María Antonieta, grabó un video mostrándose y llevando paz a sus millones de fans:

“Quiero agradecerles a todos porque se han preocupado por mí, por mi salud y con esta prueba es más que suficiente para que vean que estoy muy bien. No se de donde salió el chisme de que me estaba yo muriendo, que estoy grave del COVID“, comenzó diciendo sentada dentro de su cama en la Ciudad de México.

“La Chilindrina” siguió detallando cómo está transitando el virus: “Es cierto, me pegó el COVID, pero es según como uno se sienta y como uno lo piense que le va a dar a uno. Si uno piensa que va a estar uno grave, le va a dar uno grave. Yo siempre he sido muy positiva, entonces estoy yo muy bien. Lo único que tengo es una poquita de gripa, no he tenido malestares, no he tenido nada. Gracias a la prensa por estar pendiente mío, gracias a mi familia, no se preocupen todavía tienen viejita por muchísimos años“, concluyó.

Fue el pasado 30 de diciembre cuando la actriz de El Chavo del 8 anunció que salió positiva en una prueba de COVID, sin embargo, s encontraba bien, estable y en casa.

Por más de 30 años, De las Nieves ha recorrido México, Estados Unidos, Centro y Suramérica con su espectáculo “El circo de la Chilindrina”; le han hecho homenajes y ha recibido premios como la mejor comediante infantil en toda Latinoamérica.