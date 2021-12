Betty White, ícono del cine y la televisión en Estados Unidos, fallece a los 99 años

LOS ÁNGELES, 31 de diciembre (AP/SinEmbargo) – La actriz Betty White, cuyo encanto atrevido y atrevido la convirtió en un pilar de la televisión durante más de 60 años, falleció. Ella tenía 99 años.

Betty White’s quick-witted comedy, as showcased on ‘The Mary Tyler Moore Show,’ ‘The Golden Girls’ and ‘Hot in Cleveland,’ made her America’s ageless darling https://t.co/47IU42skrj pic.twitter.com/I32dPTgQJz

— The Hollywood Reporter (@THR) December 31, 2021