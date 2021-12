CIDE realiza cambio de personal de seguridad; comunidad estudiantil y AI lo rechazan

La organización Amnistía Internacional y el colectivo de estudiantes que tiene tomadas las instalaciones protestaron en contra del ingreso de elementos de seguridad del Estado al plantel, después de que el director José Antonio Romero Tellaeche no renovara el contrato con la empresa privada.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– Los estudiantes que tomaron las instalaciones del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en Santa Fe, Ciudad de México, recibieron con críticas el cambio del servicio de protección del plantel que contrató la administración de José Antonio Romero Tellaeche, quien decidió no renovar la seguridad privada y en su lugar contratar a agentes del Servicio de Protección Federal (SPF).

El grupo de entre 40 y 50 alumnos que tomaron las instalaciones el pasado 29 de noviembre estuvieron acompañados de representantes de Amnistía Internacional México y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) mientras esperaban la salida de los guardias de la empresa privada.

De acuerdo con un comunicado compartido desde la página del colectivo estudiantil, el nuevo director del CIDE canceló la licitación para renovar la protección del plantel con una empresa privada, y en su lugar optó por una designación directa de dos años con el Servicio de Protección Federal, a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC).

El colectivo Comunidad Estudiantil del CIDE calificó como un “comportamiento autoritario” de Romero Tellaeche, quien había generado este “acto de intimidación” ante los protestantes.

“Según se puede leer en documentos públicos, Romero lo hizo [contratar a agentes de la SPF] con el explícito pretexto de que la comunidad estudiantil nos encontramos dentro de las mismas [instalaciones], (…) aun cuando ello implica un gasto adicional y pone en riesgo a la comunidad que debería servir como presunto director”, acusó.

La organización Amnistía Internacional México solicitó este viernes al CIDE que el espacio no sea resguardado por policías de la Secretaría de Seguridad al considerar que ello contraviene estándares internacionales de “seguridad y derechos humanos”.

“La decisión de que personal del Servicio de Protección Federal (SPF), órgano administrativo (…) facultado para intervenir en la comisión de delitos y hacer uso de la fuerza, realice a partir de hoy, 31 de diciembre de 2021, labores de seguridad y vigilancia en el CIDE es un factor de riesgo para el ejercicio pleno de la libertad académica”, dijo AI en un comunicado.

El cambio se generó en medio de pancartas y protestas de los estudiantes, quienes compartieron el mensaje: “La policía no me cuida, me cuidan mis amigues”. Además, despidieron a los agentes privados con flores en muestra de agradecimiento, con quienes dijeron que siempre hubo respeto.

Dos nuevos agentes de seguridad llegaron a las instalaciones con Adolfo Fernández, nuevo coordinador de administración y finanzas del CIDE en sustitución de Gisela Morales González. Sin embargo, los estudiantes no permitieron el acceso del funcionario, sino únicamente de las uniformadas. El CIDE puntualizó que las agentes que ingresaron al plantel Santa Fe son “personal femenino desarmado”.

La dirección de la institución aseguró que la transición se llevó a cabo “en estricto apego a derecho y respeto de los derechos humanos de la comunidad”.

RENUNCIA SECRETARIO DE VINCULACIÓN

Carlos Heredia Zubieta, secretario de vinculación del CIDE, presentó su renuncia este viernes, en el último día del año, ante el director Romero Tellaeche, efectiva de inmediato.

El investigador no ahondó sobre los motivos de su salida en la carta dirigida a la administración de la institución académica.

-Con información de EFE