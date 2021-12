¿Qué partidos de Eliminatorias y repechajes para Mundial de Catar se jugarán en 2022?

Durante los primeros tres meses del próximo año se darán las definiciones de los clasificados al Mundial de Qatar; además a mitad de año se conocerán los cruces para los repechajes continentales.

Por Sergio Musella

Los Ángeles, 31 de diciembre (LaOpinión).- El primer trimestre del 2022 tendrá la particularidad del reinicio de las Eliminatorias en casi todas las confederaciones para conocer a los clasificados al Mundial de Qatar, donde varias selecciones podrían sellar su pase en el mes de enero.

Debido al calendario atípico por la realización del Mundial de Fútbol al final del año 2022, las Eliminatorias arrancarán en los últimos días de enero aunque los repechajes se definirán, dependiendo de la confederación, en los meses de marzo y junio.

CONCACAF REGRESA EL 27 DE ENERO CON LA JORNADA 9

Las eliminatorias en Concacaf aún no tiene ningún clasificado para el próximo Mundial, aunque las sorprendente Selección de Canadá se encuentra liderando la tabla. En esta Confederación clasifican tres países de manera directa y el cuarto lugar disputará el repechaje con el último clasificado de la Confederación de Oceanía.

La Jornada 9 se jugará de la siguiente manera:

· Jamaica – México, en el Independece Park en Kingston, Jamaica.

· Estados Unidos – El Salvador, en el Lower.com Field de Columbus, EU.

· Honduras – Canadá, en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, Honduras.

· Costa Rica – Panamá, en el Estadio Nacional de San José, Costa Rica.

CONMEBOL REANUDARA EL 27 Y 28 DE ENERO CON LA JORNADA 15

Sudamérica ya tiene a Brasil y Argentina clasificados para el próximo Mundial y a falta de cuatro jornadas para finalizar las Eliminatorias, quedan dos cupos disponibles directos y un repechaje disponible para buscar el pase al Mundial de Qatar 2022.

Hasta el momento, Ecuador podría sellar su pase en las próximas jornadas al estar en la tercera posición de la tabla con 23 puntos, seguidos por Colombia en la cuarta posición con 17 puntos e igualados con Perú, aunque por diferencia de goles se encuentra en la quinta posición que da acceso al partido de repechaje con el último clasificado de la Confederación Asiática.

En Sudamérica, la lucha por el puesto que da acceso directo se encuentra muy disputado debido a la diferencia de puntos entre Colombia, quienes son cuartos con 17 unidades, hasta el octavo lugar donde está Bolivia con 15 unidades.

La Jornada 15 se jugará de la siguiente manera:

· Ecuador – Brasil, en el Estadio Casablanca de Quito, Ecuador. (27/1)

· Paraguay – Uruguay, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay. (27/1)

· Chile – Argentina, en el Estadio de Calama, Chile. (27/1)

· Colombia – Perú, en el Estadio Metropolitano, Barranquilla, Colombia. (28/1)

· Venezuela – Bolívia, en el Estadio La Carolina, Barinas, Venezuela. (28/1)

EN ÁFRICA LA ÚLTIMA RONDA SE DISPUTARÁ EN MARZO

Las Eliminatorias de África aún no tienen definidos los emparejamientos para la tercera y última ronda para conocer a los cinco clasificados de la zona africana, aunque la fecha para disputar los compromisos está confirmada para el 21 de marzo del 2022.

Las 10 selecciones clasificadas a la próxima ronda son: Argelia, Túnez, Nigeria, Camerún, Egipto, Ghana, Senegal, Mali, Marruecos y RD. Congo.

EN ASIA REANUDA EL 27 DE ENERO LOS GRUPOS A Y B

Las Eliminatorias asiáticas reanudarán igual que en Concacaf y CONMEBOL para conocer a los cuatro clasificados y el cupo de repechaje al próximo Mundial, donde Irán y Arabia Saudita lideran el Grupo A y B respectivamente. Por otra parte, lo terceros de cada grupo se enfrentarán entre sí para conocer a la selección que buscará su pase a Qatar por medio de la repesca con la quinta selección de la tabla de sudamericana, siendo Emiratos Árabes Unidos y Australia, quienes podrían enfrentarse.

Grupo A:

· Líbano – Corea del Sur, en Sidón, Libano.

· Emiratos Árabes Unidos – Siria, en Dubai, EAU.

· Irán – Irak, en Teherán, Irán

Grupo B:

· Australia – Vietnam, en Melbourne, Australia.

· Japón – China, en Saitama, Japón.

· Arabia Saudita – Omán, en Yeda, Arabia Saudita.

OCEANÍA JUGARÁ UN TORNEO EN QATAR PARA CONOCER AL ÚNICO CLASIFICADO AL REPECHAJE

Debido a la pandemia del COVID-19, la Confederación de Oceanía presentó una propuesta a la FIFA para disputar un torneo a partir del 13 de marzo en Qatar, donde se dividirán en 3 rondas comenzando con el partido entre Tonga e Islas Cook.

2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ review | Qatar 🇶🇦 awaits in March for nine Oceania nations. https://t.co/6GaWXMlcax — OFC Oceania Football (@OFCfootball) December 28, 2021

El ganador de esa ronda jugará en el Grupo A con las selecciones de Islas Salomón, Tahití y Vanuatu, por su parte, el Grupo B ya está definido con Nueva Zelanda, Nueva Caledonia, Fidji y Papúa Nueva Guinea.

Los dos clasificados de cada grupo jugarán unas semifinales y los ganadores de esa llave disputarán una final que otorgará el pase al repechaje intercontinental con el cuarto puesto de Concacaf.

REPECHAJES EUROPEOS E INTERCONTINENTALES

Europa tendrá una ronda de repechajes en un nuevo formato que arrancará el próximo 24 de marzo, con unas semifinales divididas en tres rutas.

· Ruta A: Gales vs. Austria y Escocia vs. Ucrania.

· Ruta B: Rusia vs. Polonia y Suecia vs. República Checa.

· Ruta C: Portugal vs. Turquía e Italia vs Macedonia del Norte.

Los ganadores de estas llaves jugarán un partido final que otorga a los tres últimos clasificados para el Mundial de Qatar 2022. Por otra parte los repechajes intercontinentales se disputarán a partido único y en sede neutral los días 13 y 14 de junio para conocer a los últimos dos clasificados al Mundial de Qatar 2022.

