Tiffini Hale, estrella de Disney en los 80, muere a los 46 años de un paro cardíaco

Tiffini Talia Hale comenzó su carrera en la serie Club de Mickey Mouse de Disney, asimismo participó en Blossom e incursionó como directora de fotografía en varias producciones de EU. La actriz falleció a causa de un paro cardíaco.

Moscú, 31 de diciembre (RT/SinEmbargo).- La exintegrante del programa infantil Club de Mickey Mouse, Tiffini Hale falleció el pasado sábado a los 46 años tras sufrir un paro cardiaco semanas atrás que la dejó en coma.

Sus compañeros en el programa Deedee Magno Hall y Chasen Hampton confirmaron en sus redes sociales la noticia:

“Es con el corazón roto más apesadumbrado que compartimos la triste noticia del fallecimiento de nuestra querida hermana Tiffini Talia Hale”.

Hale fue una de las miembros originales del reparto de The All New Mickey Mouse Club de 1989 a 1995, en donde apareció junto a futuras estrellas como Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake, Ryan Gosling y Keri Russell.

Nacida el 30 de julio de 1975 en Palm Springs, California (Estados Unidos), Tiffini Talia Hale se desempeñó como directora de fotografía. Y, como actriz e intérprete, además del Mickey Mouse Club, también trabajó en Blossom, en 1990, y The Party Machine con Nia Peeples, en 1991.

