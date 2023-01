Plan de AMLO ayudó contra máximos de precios de alimentos y energéticos, reconoce IP

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– A pesar de las maniobras realizadas por los bancos centrales en el mundo, incluyendo el Banco de México (Banxico), para coadyuvar a frenar los precios de los alimentos y energéticos, este 2022 la inflación alcanzó niveles récord no vistos en más de 10 años y se estima que siga así hasta la primera mitad de 2023.

No obstante, en México, la segunda economía de América Latina, el Gobierno –en acuerdo con empresarios– implementó desde mayo un plan para evitar que los precios de los productos básicos siguieran incrementando y afectaran los bolsillos de las familias mexicanas.

El paquete contra la inflación y la carestía incluye un aumento en la producción de granos como el maíz, frijol y arroz, además de continuar con la política de subsidio a las gasolinas.

Esta medida, que si bien fue cuestionada por algunos economistas, parece haber dado resultados, reconoció José Medina Mora Icaza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). El pasado 8 de diciembre aseguró que el plan antiinflacionario del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó una política de control de precios y una inflación superior a 10 por ciento.

El pasado 23 de diciembre, la Secretaría de Economía informó que analiza ampliar el número de productos que contiene el paquete anti-inflacionario y se ampliará la vigencia hasta diciembre de 2023.

Por ejemplo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se contuvo en noviembre y registró una variación anual de 7.80 por ciento, su nivel más bajo en seis meses. Aunque en la primera quincena de diciembre mostró un repunte, ubicándose en una tasa anual quincenal de 7.77 por ciento, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Entre los productos que presionaron a la inflación fueron chile serrano, servicios turísticos en paquete y el transporte aéreo.

Con este último dato de diciembre, la inflación, aunque ha ido disminuyendo, aún sigue por encima del rango objetivo fijado por el Banco de México (3 por ciento, +/- un punto porcentual).

Esta volatilidad en los precios, especialmente de los alimentos, ha repercutido tanto en los consumidores como en los vendedores, estos últimos han visto mermar sus ventas en un 30 por ciento en lo que de este año.

Álvarez explicó que cuando un producto sube de precio las personas dejan de comprarlo o lo hacen en menores cantidades, lo que les ha ocasionado pérdidas.

La 18va encuesta sobre inflación y carestía realizada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) arrojó una serie de datos que muestran el impacto del alza de los precios en lo que va del año:

–El 82.01 por ciento de los encuestados no ha tenido ningún aumento en sus ganancias con respecto al año pasado.

–El consumo promedio de las personas no pasa de los 100 pesos y, por lo tanto, significa que no alcanza para la canasta básica.

–El 85.37 por ciento de los clientes piden fiado; el 47.75 por ciento son nuevos.

–Los alimentos se consumen en menor cantidad y, en el caso de los cárnicos, la tendencia es no comprarlos.

–La sensación del pequeño comerciante es de incertidumbre con respecto a la inflación que no saben cuánto durará, pues han notado un aumento notable en impuestos, servicios básicos y canasta básica.

A pesar del panorama complicado que se vivió este 2022 en todo el mundo con el aumento en los precios de alimentos, vestido y aparatos electrónicos, Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex, considera que la inflación en México ya alcanzó su pico máximo (8.7 por ciento) y que irá disminuyendo.

¿CÓMO CIERRA LA INFLACIÓN EN OTROS PAÍSES?

Los aumentos a los precios, en especial de alimentos, no es exclusiva de México y este 2022 la mayoría de las economías fuertes alcanzaron picos máximos en la inflación para cerrar este año con ligeros decrementos.

Por ejemplo, en Estados Unidos, la inflación se desaceleró en noviembre. Los precios al consumidor aumentaron 7.1 por ciento a tasa anual, lo que representó una disminución considerable con respecto del 7.7 por ciento en octubre y al máximo de 9.1 por ciento en junio. Es la quinta vez consecutiva que esa estadística disminuye.

Con todo, las cifras más recientes apuntan a que la inflación en Estados Unidos está cediendo gradualmente comparado con el abrupto aumento de precios de hace 18 meses y tras alcanzar una cima no vista en cuatro décadas.

Los precios de la gasolina han caído pronunciadamente respecto del pico que alcanzaron durante el verano. También bajaron en noviembre los precios de vehículos usados, atención médica, pasajes aéreos y habitaciones de hotel. Lo mismo con los muebles y las tarifas de la electricidad.

Los precios en los supermercados, sin embargo, aumentaron 0.5 por ciento de octubre a noviembre y un 12 por ciento comparado con noviembre del año pasado, también subieron los precios de viviendas.

En Chile, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó el 7 de diciembre que la inflación repuntó en noviembre al ubicarse en 13.3 por ciento, dejando atrás varios meses de tendencia a la baja.

En este sentido, los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron en un 1.7 por ciento, el transporte experimentó un incremento del 1.3 por ciento; mientras, los precios asociados a la recreación y la cultura descendieron 1.4 por ciento.

Tras conocerse las cifras, el Ministro de Economía, Fomento y Turismo chileno, Nicolás Grau Veloso, precisó que durante el actual segundo semestre de 2022, Chile ha tenido un proceso de normalización de la inflación.

Venezuela registró una inflación de 21.9 por ciento en noviembre, mientras que la tasa interanual se sitúo en 213 por ciento, de acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), una instancia conformada por economistas opositores al Gobierno de Nicolás Maduro.

Los rubros que presentaron mayor variación fueron esparcimiento (30.4 por ciento), bienes y servicios diversos (27.9 por ciento), educación (29.4 por ciento) y vestido y calzado (27.5 por ciento).

En Colombia, la inflación mensual en noviembre ascendió a 0.77 por ciento y la anual a 12.53 por ciento, incrementando en 31 puntos respecto al dato anual de octubre. Los resultados estuvieron nuevamente por encima de la media de las expectativas de los analistas del mercado que era de 12.27 por ciento.

Nuevamente la inflación en noviembre fue impulsada por los incrementos en los precios de los alimentos que se han disparado más de 27 por ciento anual.

La inflación en Brasil mantuvo su tendencia a la baja en noviembre y se situó en 5.9 por ciento interanual, lo que supone seis décimas menos que la cifra registrada en octubre, cuando se situó en el 6.5 por ciento, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

(2/2) 💸📊 Já a inflação medida pelo #INPC (índice que abrange as famílias com renda de até cinco salários mínimos) teve alta de 0,38% em novembro, 0,09 p.p. abaixo do resultado observado em outubro (0,47%). No ano, o indicador acumula alta de 5,21%: https://t.co/YTCfWaLXTW pic.twitter.com/72cyeQYDQG

— IBGE Comunica (@ibgecomunica) December 9, 2022