Líderes europeos lamentan muerte de Benedicto XVI; lo llaman “teólogo inteligente”

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) – Los principales líderes políticos de Europa han compartido este sábado mensajes de pésame tras el fallecimiento del papa emérito Benedicto XVI, de origen alemán, recordando la importancia histórica de su figura y el legado teológico.

Uno de los primeros en hacer públicas sus condolencias ha sido el Canciller de Alemania, Olaf Scholz, compatriota de Benedicto XVI, a quien ha descrito como “un teólogo inteligente”, así como “un líder especial para la Iglesia” capaz de trascender fronteras.

También la Primera Ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado su pesar por el fallecimiento de “un gigante de la fe y de la razón”, de “un grande de la historia al que la historia no olvidará” aunque pasen los años.

“Puso su vida al servicio de la Iglesia universal y ha hablado, y seguirá hablando, al corazón y a la mente de los hombres con la profundidad espiritual, cultural e intelectual de su Magisterio”, ha enfatizado en Twitter.

A nivel de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, la alemana Ursula Von der Leyen, ha querido destacar la “fuerte señal” que Benedicto XVI envió con su renuncia al cargo, ya que demostró que “se veía a sí mismo primero como un siervo de Dios y de la Iglesia”.

“Una vez que su fortaleza física menguó, siguió sirviendo con la fuerza de sus oraciones”, ha añadido Von der Leyen.

