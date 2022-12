AMLO da pésame por muerte de Benedicto XVI; lo reconoce como un “teólogo destacado”

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió su pésame a la Iglesia católica y sus fieles por la muerte del Papa emérito Benedicto XVI, quien falleció este sábado a los 95 años, casi una década después de su histórica decisión de renunciar al liderazgo de su fe.

“Hoy ha fallecido el papa en retiro, Benedicto XVI. Nuestro pésame a la Iglesia Católica y a los católicos, así como también a El Vaticano, del cual fue Jefe de Estado. Lo reconocemos asimismo por ser un prominente estudioso y teólogo destacado. Descanse en paz”, señaló el mandatario mexicano.

Al mensaje de López Obrador se sumó el del Canciller mexicano, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard: Lamento el sensible fallecimiento de Joseph Ratzinger, Papa emérito Benedicto XVI y Sumo Pontífice de la Santa Iglesia Romana de 2005 a 2013. Nuestra sinceras condolencias a la comunidad católica. Descanse en paz”.

Más temprano, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, la máxima autoridad eclesiástica en el país, despidió con un mensaje de agradecimiento al Papa emérito. “Agradezco a Dios la vida, y especialmente el ministerio pontificio del Papa Benedicto XVI. Pido a Dios, Nuestro Padre lo reciba en su Reino Celestial”, aseveró el arzobispo en sus redes sociales.

Varios líderes políticos de América Latina se han sumado este sábado a las condolencias mundiales por el fallecimiento de Benedicto XVI, cuya abdicación en 2013 abrió precisamente las puertas del Vaticano al primer Pontífice latinoamericano, el argentino Francisco.

Desde Brasil, se han pronunciado tanto el Presidente electo, Luiz Inacio Lula da Silva –quien asumirá mañana la Presidencia–, así como el Presidente saliente, Jair Bolsonaro. Este último ha destacado que Benedicto XVI “deja un legado inmenso para la Iglesia católica, para todo los cristianos y para la humanidad”.

Recebi com tristeza a notícia da morte do papa emérito Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre.

📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/A0vEPBltqv

— Lula (@LulaOficial) December 31, 2022