Luis Suárez ficha por el Gremio de Brasil; voy a disfrutar el “hermoso” reto, asegura

MADRID, 31 Dic. (EUROPA PRESS) – El delantero uruguayo Luis Suárez jugará en el Gremio brasileño, club al que llega dispuesto a “disfrutar” de un “hermoso reto“, tras finalizar su contrato con Nacional y tras vivir su último Mundial en la reciente cita de Qatar 2022.

“Preparado para este hermoso reto en Gremio, con muchas ganas de estar allí y disfrutar”, escribió Luis Suárez en sus redes tras hacerse oficial su fichaje por Gremio.

ELE VEIO! 🇪🇪🇺🇾 2023 vem aí e, com ele, @LuisSuarez9! O atacante uruguaio é o novo #ReforçoTricolor para os desafios da próxima temporada. Um dos maiores do futebol mundial no maior do Sul! 💪🏽

— Grêmio FBPA (@Gremio) December 31, 2022