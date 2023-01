VIDEO: “Tiran” a la basura a perrito en Neza, Edomex; mujer reclama a recolector

La señora se acerca al hombre con la intención de conseguir datos de quien le entregó al perrito. “Los animales no son basura”, se le oye decir.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).- Un video difundido en redes sociales reveló el momento en el que una mujer reclamó a un recolector de basura en Nezahualcóyot, Estado de México, por aceptar que un vecino de la zona le diera un perro para “tirarlo” a la basura.

“Que me digas qué fue lo que sucedió. Es que estás apoyando un delito ahorita”, se escucha decir a la mujer. “Yo no estoy apoyando, yo no estoy apoyando, yo sólo estoy haciendo mi trabajo”, responde el hombre, quien después le recrimina por usar su celular para grabar el hecho.

El clip de dos minutos de duración muestra a la señora, cuyo rostro no se observa, preguntando al recolectar información más detallada para dar con el paradero de quien le entregó a la mascota. “¿Este perro quién te lo dio, por qué te lo dieron, qué calle es?”, cuestiona.

A pesar de que el hombre señala hacia un calle, no responde el nombre de la misma ni acepta decir qué vecino perpetró tal acto.

"TIRAN" PERRITO A LA BASURA 😡🐶#DenunciaCiudadana No puedo creer que aún exista gente que "tira" a los animales, mismos que después terminan sufriendo en los basureros.

Urge difundir para encontrarle casa a este perrito, se encuentra en #Nezahualcóyotl, #Edomex. pic.twitter.com/Q8IJdXUz9s — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) December 30, 2022

“Es que la asociación protectora de Nitin Neza ya está harta de estos delitos”, expone la señora, a quien le responden que “sí, sí, pero a mí no me esté grabando señora, yo sólo cumplo con mi trabajo”.

“No, no cumples con tu trabajo porque estás apoyando a la señora de tirarlo. Ahorita el perro se va al tiradero y ahorita todos los perros más agresivos lo van a matar porque es un perro chico”, acusa la mujer.

Luego, el recolector explica que el perro no sufrirá dicha suerte: “no los matan, señora. No lo matan porque yo lo tengo cuidado”, dice, sin embargo, se escucha contestar a la mujer que subirá el video a redes sociales para buscarle un hogar al animalito.

“¿Por eso y por qué no mejor se lo regalo?”, responde el hombre. La mujer indica que sólo busca información para dar con el culpable: “Yo lo único que te estoy diciendo es para que me digas. Tú no eres el culpable, la culpable es la señora que te lo dio. Eso no puede estar pasando”.

Despúes, el recolector reclama: “¿Por qué no agarra y se lo lleva? No esté grabando”, a lo que se oye decir a la mujer: “Es que ya es un delito eso, amigo”.

Finalmente, el recolector amenaza con llamar a la patrulla, lo que es bien recibido por quien graba.

“Sí, tráela, ahorita voy a llamar a la patrulla yo. Exactamente, sí, tráela de una vez. Aquí la esperamos. Es más, ahorita le marco a la patrulla porque los animales no son basura, es lo que quiero que ustedes entiendan. Son seres que sienten. Entonces, si tú no quieres darme la dirección de la señora, que es a la que quiero ir a ver que por qué está tirando un animal”.

Esta no es la primera vez que se observan esta clase de maltratos hacia las mascotas, por lo que es más común que este tipo de actos sean denunciados y grabados por quienes los observan.

Hasta ahora, el video ya cuenta con más de dos mil 500 reproducciones en la página de Twitter en la que el video se compartió.