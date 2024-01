CLOSE UP ¬ Mariana Rodríguez, la influencer que busca capitalizar MC en Nuevo León

Hace un par de años no sabía ni le interesaba saber qué era un regidor. Pero a la par de que crecían sus followers por sus posts sobre maquillaje y modelaje, Mariana Rodríguez conoció a un político a quien ayudó a llegar a la gubernatura de Nuevo León a través de símbolos frescos. Ahora, la joven madre es un fichaje con el que Movimiento Ciudadano busca conservar uno de sus bastiones políticos.

Ciudad de México, 31 de diciembre (SinEmbargo).– Mariana Rodríguez Cantú, la mente detrás del mayor símbolo de Movimiento Ciudadano (unos tenis), quiere ser la primera Alcaldesa influencer de Monterrey.

A pesar de que es una ciudad donde el partido ya no es tan “nuevo” y trae desgastes por la gestión de Luis Donaldo Colosio, los regios se acercan a ella, le piden fotos, le dan obsequios y se emocionan por conocerla.

“Mariana es alguien que entiende muy bien la cultura pop, Mariana es alguien que sabe ser influencer y en esa medida fue la principal promotora de Samuel García. Ahora el reto que ella tiene es hacer este tránsito de ser la promotora de Samuel García a ser precandidata. Sobre todo convencerlos de que quiere ser candidata y que tiene la capacidad para serlo”, aseguró el politólogo y analista en marketing político Víctor Mancera (@consultorpolitico en TikTok).

La joven millenial (Monterrey, 1995) creció durante el Gobierno de Vicente Fox, cuya cuenta de Twitter fue cerrada por cometer violencia política de género contra ella. En sus primeros años posadolescencia, era influencer en Nuevo León en el sector de cosméticos, creó su propia marca y, hasta la fecha, ella maneja sus redes.

Pero la psicóloga conoció a un político emecista en 2015 y, aunque al inicio ella no sabía ni qué era un regidor, ahora –con apoyo de la consultora Euzen que le lleva spots a MC– han ido construyendo una línea política que apuesta a gobernar con likes, jingles y realidades alternas mientras conducen un vehículo eléctrico Tesla.

A finales de 2023, luego de que el exprecandidato presidencial Samuel García casi manda a tercer lugar al PRIAN rumbo a 2024, pero también luego de que generó una crisis de ingobernabilidad en Nuevo León, Movimiento Ciudadano impulsó para conservar uno de sus bastiones a una mamá joven que conoce la cultura pop y que estaba alejada de la rancia política del PRIAN; libre de corrupción.

“Estamos listos para seguir transformando Monterrey”, dijo Mariana el sábado 9 de diciembre durante su registro como precandidata para gobernar una ciudad hasta hoy bajo la gestión de Luis Donaldo Colosio hijo; una ciudad acechada por homicidios, crisis hídrica y una grave contaminación atmosférica, derivada de la actividad industrial desregulada.

“La única experiencia que necesitamos es la del corazón”, argumentó días después frente a los señalamientos por su aparente falta de experiencia política, aunque ha cogobernado con García.

INFLUENCER

Mariana ha tenido que aclarar lo que no es: no es “una dama de compañía”, como tuiteó el expresidente panista, es directora de la recién creada Oficina Amar a Nuevo León; es licenciada en Psicología por el Tec de Monterrey, es empresaria en cosméticos/ropa y también, lo acepta, una privilegiada, como le han gritado en protestas sociales.

Para la Diputada emecista de Nuevo León, Iraís Reyes, es carismática, humana y sencilla a pesar de ese privilegio de cuna.

También es madre de Mariel, una bebé que tiene su propia cuenta de TikTok, y es esposa del Gobernador de Nuevo León Samuel García, con quien ha enfrentado las diversas crisis de Nuevo León: la de la pandemia, la de la extracción de Emilio de Capullos, la de feminicidios como el de María Fernanda y Debanhi, la de la escasez hídrica, la de la contaminación del aire y, finalmente, la ingobernabilidad que generó durante su fugaz precandidatura a la Presidencia.

“Ella –destaca la Diputada emecista local Iraís Reyes– comenzó a ser influencer a través de sus redes sociales promocionando algunos artículos, empezaba con maquillaje y moda. Ella domina las redes sociales, ya quisiéramos cualquier político poder tener el dominio de comunicación que tiene Mariana Rodríguez. Ella representa un gran activo para MC donde en las redes, donde ella ya tenía seguidores donde la seguían desde hace mucho tiempo atrás, ahora logra hablar de temas políticos”.

El propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien también ha dado espaldarazo al Gobernador neolonés, destacó que Mariana Rodríguez es muy exitosa en ese mundo.

“Podría decir que es una mujer exitosa, lo ha demostrado. Tiene simpatías de sectores de clase media, de jóvenes, como otros aspirantes mujeres y hombres”, dijo el pasado 11 de diciembre.

Mariana, luego de ser modelo en 2013-2014 y maestra de ballet para niñas, egresó de Psicología Organizacional en la universidad privada Tecnológico de Monterrey en 2018, cuando su pareja Samuel García ganó la campaña para ser Senador de la República. Y desde 2017 ya era influencer en el área de maquillaje.

“Yo no sabía qué era un regidor. Me dijo ‘para Diputado y ya, ahí se termina’. Y cuando fue la campaña en Senado, en Movimiento Ciudadano no sabían ni a quién poner. Como novia lo apoyé, pero tenía que ir a México (CDMX), yo ya estaba graduada y me costó al principio, solo nos veíamos los fines de semana (…) Con este hombre sé un día antes las cosas”, aseguró Mariana en entrevista con la podcastera La Chávez.

Durante sus prácticas profesionales en el área de gestión empresarial, en 2016-2017, su jefa le cuestionaba su relación con el político y decidió salirse. A la par, daba clases de baile. Pero en el mundo digital, el de los likes y hashtags, ya tenía unos 10 mil seguidores por sus fotos como modelo. Primero empezó con Snapchat y luego con las historias en Instagram.

“Le tomaba foto a mi maquillaje y al resultado final lo hacía una selfie, y ahí es donde la gente me empezaba a preguntar qué rimel usas, qué maquillaje. Y una vez dije: optimiza tiempos, de contestarle a 40 a subir una historia, pues mejor subo una historia y resuelvo a 40 preguntas que me han hecho y subí mi primer tutorial de maquillaje de lo que compraba en farmacia del Ahorro y en Walmart. Qué oso, me daba jamón”, compartió en el podcast.

Ante ello, sus padres, hermanos y el entonces Diputado estatal Samuel García le reclamaron por qué hacía eso. Pero sus seguidores seguían subiendo hasta que la buscó la primera marca, un masajeador de pies, y poco después empezó a cobrar a cambio de patrocinar otros productos como lentes de sol y desmaquillantes.

“Empecé a cobrar 500 pesos por publicidad. Yo sola hice mi cotización en Power Point: un story 250 pesos, cuatro stories 500 pesos, un post 750 pesos. Qué oso, lo voy a mandar y a ver qué me dicen. No sabía qué respuesta iba a recibir de las marcas; empecé inventando”, evocó sobre sus inicios en 2016-2017.

La respuesta fue positiva: empezó a recibir cajas de productos de maquilla para patrocinarlos. No obstante, el político que buscaba ser Senador de la República la cortó por su emprendimiento como influencer. Para entonces, ya le pedían fotos cuando la reconocían en la calle. Luego él le pidió regresar.

“Era una adrenalina ver 50 mensajes, era palpable para mí. Veía el aumento de seguidores”, dijo la influencer.

Esos seguidores, años después, llevarían a Samuel a la gubernatura de Nuevo León: obtuvo 100 mil followers por un video donde decía que había perdido unas chanclas en sus tradicionales vacaciones de verano en Vallarta. Esas chanclas después serían los tenis fosfo-fosfo.

–¿Qué tanto crees que has incidido tú en que Samuel sea Gobernador? –le preguntó la podcastera La Chávez.

–Cuando empezamos en último lugar (en 2021), la gente le decía a Samuel ‘no la metas’. Yo en su vida política lo acompañaba, pero no aparecía ni tenía un papel protagónico ni nada. Y un día antes de la campaña –ya había pasado el fosfo-fosfo y el escándalo de NXVIM– le pregunté y lo acompañé a la pega de calcas en Churubusco. Nadie nos abría la ventana del carro, le daba ánimos. Luego fue la entrevista con Brozo y luego el debate. Me desviví en la campaña, cada día se ponía mejor y le empecé a hacer publicidad a todos los negocios emprendedores (con la calca), pero me fiscalizaron en el INE…

Desde un análisis de marketing digital, Víctor Mancera observó que buena parte del éxito que tuvo Samuel García en Nuevo León tiene que ver con ella, un personaje que entiende a esta generación y sobre todo los formatos para los más jóvenes.

INFLUENCER POLÍTICA

Mariana Rodríguez no quería ser primera dama ni meterse en política, quería seguir creciendo su empresa de cosméticos desde las redes y ser mamá de Mariel. Pero al acompañar a Samuel en su campaña rumbo a la gubernatura en 2021, cambió su parecer al escuchar las problemáticas de los neoloneses: tráfico, escasez de agua, escuelas destruidas, niños en situación de calle…

“Yo gané más en la pandemia (por el e-commerce) y me estaba quejando por el encierro. En la campaña me desapendejé, pero quería un rol adicional a la presidencia honoraria del DIF”, afirmó.

Por sugerencia del emecista Salomón Chertorivsky, una idea inspirada en Estados Unidos, se creó la oficina Amar a Nuevo León que no maneja presupuesto público y son cuatro personas en el equipo. También tiene relación con DIF Capullos, un centro estatal que resguarda y vincula con tutores a unos 500 niños que son huérfanos o hijos de madres menores de edad, migrantes y/o con adicciones. Al extraer al bebé Emilio para “adoptarlo” durante un fin de semana, Mariana fue señalada por instancias federales de trata de menores.

“Emilio es mi niño. Él me enseñó a ser mamá antes que Mariel. Con Capullos mi maternidad nació”, aseguró en entrevista con la podcastera La Chávez. Actualmente en precampaña, sigue viendo a Emilio y a los demás niños de Capullo, pero no puede grabar.

Durante un recorrido de legisladores por los pasillos de Capullos, la Diputada Iraís Reyes se percató de que los niños quieren mucho a Mariana y se acercan a ella de manera natural porque, a su parecer, ha trabajado “a favor de una infancia más digna”.

“Cuando hizo una invitación a los diputados de la Legislatura y fuimos al DIF, los niños genuinamente se acercaban a ella, le llamaban por su nombre, le echaban porras y no era algo que estaba planeado”, dijo.

El episodio de Capullos no fue el primer escándalo mediático en el que la pareja había estado: los followers les reclamaron haberse casado en marzo de 2020, a inicios de la pandemia. Después, a finales de 2021, señalaron al Gobernador de “machista” por decirle durante una transmisión en vivo mientras ella tenía COVID-19 que se tapara la pierna porque se había casado con ella “pa’ mí” no “pa’ que enseñara”.

Respecto al feminicidio de Debanhi Escobar, Rodríguez recordó que durante las protestas le gritaban que era una “pendeja” y que si ella fuera la desaparecida, Samuel ya loa hubiera encontrado. A la par, acompañó a los padres de la joven a buscarla en Escobedo. Aun así, reconoció, se vio sobrepasada respecto.

“No sé qué está en mis manos que yo pueda hacer por su justicia”, aseveró.

PRECANDIDATA PARA MONTERREY

Tras dos años de inmiscuirse en la política a través del Gobierno de Nuevo León, dice tener experiencia para contender por la Alcaldía de Monterrey. Aunque lo pensó dos veces por también ser mamá, nunca se cerró a tener un puesto público “por la necesidad” del estado y “la calidad de políticos” que hay.

Hace ocho años, a sus 20 años, no sabía nada de política. Hace seis años, a sus 22 años, era modelo e influencer. Hace cinco años, a sus 25 años, fue conociendo los meetings políticos por la carrera de Senador de Samuel. Hace dos años, a sus 26 años, su experiencia en redes sociales y followers la llevó a crear los fosfo-fosfo y la calca matona, que ahora ella utiliza en su propia precampaña.

“Donde yo pueda hacer un cambio, encantada. Encontré mi vocación. No lo estoy haciendo porque mi esposo está en la política”, dijo con La Chávez.

Pero el politólogo y analista en marketing político Victor Mancera lee otro mensaje con base en sus mitines y spots de precampaña: no está seguro que ella por sí misma busque el cargo. Aunque también lo observa como un buen fichaje de Movimiento Ciudadano.

“Ya hay una historia de MC, no es una novedad en Jalisco ni Nuevo León, lo que sí es que la estrategia no está en el partido, sino en fichajes estratégicos de personajes que por sí mismos pueden poner algo sobre la mesa. ¿Qué es lo que pone Mariana Rodríguez sobre la mesa? Estás poniendo al frente a una mujer joven, atractiva, madre joven, que te habla como un joven más, que está totalmente alejada de la política y que recordamos por pequeñas boberías en redes sociales y puede representar una cara distinta, más confiable para algún sector del electorado”, dijo.

Fichaje que confirma la legisladora emecista Iraís Reyes, quien asegura que Mariana es más que el nombre de Samuel García y que en el partido aprecian mucho a Mariana por ser ella. “Mariana ha levantado muchísimo el nombre de Movimiento Ciudadano por su propio trabajo en redes sociales y eso es lo que se le debe de reconocer”, planteó.

Gane o pierda la Alcaldía de Monterrey, una ciudad harta del PRIAN, pero que ya conoce a MC, Mariana es un parteaguas respecto a los actuales tipos de candidatos políticos.

