Feliz Año Nuevo, tú, cobarde y holgazán, ojalá y te mueras

Dedicado más a quien quiera:

“quiera” de querer.

Más de a quien lo lea.

Nadie te va a venir a salvar, pero necesitas del amor del otro. La familia o conjunto de personas, consignas o enjambre de ideas, lo que sea que hayas atrapado para llegar a ser (por ejemplo, las decisiones que hayas tomado las amemos o detestemos, hayan sido olvidadas o nos servirían para no caer, otras que debimos apartar de nuestra vida para que no nos matarán), los juegos, entrenamientos, francos estropicios morales, éticos, clínicos, todo eso que hicimos o nos arrepentimos de no haber hecho, y nos hacen ser lo que somos, claro que nos dejan perplejos. Nunca sabremos entenderlos. Que somos. De tus pares nadie queda del todo y los que se fueron quedan de más. Sufres desde antes y más, sabiendo que las cosas o casos no afectan así a nadie, diciéndote que no quieres ser de los que no hacen nada para indignarse, pero bien que sabes que mucho es faramalla y pretexto. Sabes que no eres el único que sufre, que no son competencias, pero tampoco sabes flotar, y acéptalo, nadie te va regalando su drama. Cuando alguien muere, ahora, en este mundo, aunque haya dado un gran salto para la humanidad y apenas un gran paso para su ser, no se recordará por mucho tiempo ni por algo importante, incluso si se arrancara la vida. Aplausos recibirá por diez minutos por las almas que dizque lo amaron y nunca ayudaron, y se escribirá, pues, con mala ortografía, tu nombre en el mundo de hoy. Y bueno, si se trataba de una mujer, nadie sabrá que tal o cual dizque héroe de la humanidad, sólo le veía el culo y nunca su sabiduría de ser y estar.

Sabes que el pasado ya fue, pero también que desde ahí parte (y vaya que lo sufres día a día en tu presente), lo que serás en el futuro, pero todo lo mezclas a tu conveniencia. Tienes razón en algo: ningún partido político funciona, pero, si eres sincero, ni tus amigos o tu familia han servido del todo, a veces de nada y hasta te han hecho daño. Te enamoraste o cogiste o casaste o tuviste una hija con quien no debías, una o varias veces, pero (qué brillante fuiste), largaste de ti, ni pío la vedad dijo, a quien la embarró una sola vez. Sí: ni el que hace la paga, no hay mal que por bien no venga, donde el mal va por mil de cal, y apeas el bien un ápice de arena. Sí, que siempre hay que hacer foto o impresionismo de querencias o pensamientos para entender u olvidar algo, para no llegar a ver lo que vale y a su tiempo. Sí: hay canto falso que es dado por muchos como verdad, así como soledad real de pocos dada como mentira. Nadie dijo que ganar la vida haya sido para nadie una faena fácil, una función de boxeo limpio. Los vivos pasan miedo, euforia, hartazgo y luego nada, desde el orgasmo del trío Adán-Eva-Big Bang, hasta hace poco en que la armamos por todo lo alto o bien nos sentimos solos y con frío.

Pero viene un Año Nuevo. ¿Harás ya lo que dijiste o volverás a sacarle a lo que soñaste? Lo que gustes, pero deja de joder. Date un ultimátum, da paz al que te ama y para de matar. No vuelvas, alma imbécil, a matar a quien te ama. Si te agrupas te amarás, dejarás al otro espacio para crecer y de nuevo verte, todo irá bien. Ojalá. Así hará limpieza la poesía de la vida, tan necesaria, de las almas: quedarán los que hagan y no sólo digan, nos puliremos y sacaremos luz, viviremos lo que nos queda, pero en verdad.

Antonio María Calera-Grobet https://www.sinembargo.mx/author/antoniomariacalera (México, 1973). Escritor, editor y promotor cultural. Colaborador de diversos diarios y revistas de circulación nacional. Editor de Mantarraya Ediciones. Autor de Gula. De sesos y Lengua (2011). Propietario de “Hostería La Bota”.