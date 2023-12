La reina de Dinamarca era la más longeva en el trono: 52 años. Lo deja al hijo mayor

COPENHAGUE, 31 (EUROPA PRESS).- La reina Margarita II de Dinamarca ha anunciado su abdicación en favor de su hijo, el príncipe Federico, durante su tradicional discurso de año nuevo televisado.

La reina, de 83 años y que ha anunciado por sorpresa esta decisión, ha fijado la fecha del 14 de enero para dejar formalmente el trono danés. Margarita II ha portado la corona de la Casa Real danesa desde hace 52 años.

Margarita II ha recordado que en febrero de este año ya se sometió a una cirugía de espalda, una operación en la que “todo salió bien”, pero que le llevó a reflexionar sobre el futuro de la corona. “Inevitablemente, la operación dio lugar a pensamientos sobre el futuro: si ahora sería el momento adecuado para traspasar la responsabilidad a la próxima generación”, ha añadido.

🚨#BREAKING: Queen Margrethe II of Denmark has unexpectedly announced her abdicated from the throne in her traditional New Year's Eve speech pic.twitter.com/pMUDxXBN0E

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) December 31, 2023