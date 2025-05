Ésta es mi quingentésima colaboración en SinEmbargo. Bueno, de una segunda etapa. Explicaré con calma. Lo cierto, es que son más de diez años enviando mi columna semanalmente.

Conocí a Alejandro Páez Varela en 2012. Llegó como invitado a "La Tertulia" que, en esa época, era un programa radiofónico dedicado a la literatura. Se transmitía los viernes de 21:00 a 22:00. Si no me equivoco, platicamos una hora acerca de El Reino de las Moscas. Al terminar el programa, algo nos dijimos de SinEmbargo, que no llevaba mucho tiempo de haber iniciado como periódico digital. Me comentó algo de ciertas colaboraciones y quedé de ir a verlo a su oficina algún día de la próxima semana. Así fue. Nada más llegar, me contagié del frenesí de Alejandro. Siempre está pensando en muchas cosas al mismo tiempo y, lo más admirable, es que suele conseguir que se hagan. Me dijo que le interesaba una columna de libros, algo así como un listado. Cerramos el trato a gran velocidad, sin platicar mucho tiempo: él ya tenía que resolver algún otro asunto.

Tras un año de listas de libros, platiqué con él. Necesitaba una pausa. Había hecho breves reseñas de casi trescientos libros y estaba agotado. A esas alturas, ya habíamos desayunado y comido juntos algunas veces, ya había sido invitado a su casa, ya me había atacado su perro (esa anécdota es casi un chiste privado). Así que, tras hablarlo, dejé de publicar por algunos meses. Luego le avisé que estaba listo para volver y me dio el visto bueno. Volvimos a acordar asuntos, fechas, correos de entrega (SinEmbargo ya había modernizado procesos) y, lo más importante, temas. A diferencia de antes, ahora yo podría escribir de lo que quisiera. Eso es importante.

Alejandro y yo no siempre estamos de acuerdo. Hay temas en los que tenemos posturas, acaso, contrarias. Vemos la vida desde perspectivas muy diferentes y, pese a ello, somos capaces de platicarlo cuando nos encontramos y, en este caso particular, de escribirlo. Nunca, pese a que he sido crítico de personas que él apoya o pese a que he defendido a personajes que él execra, nunca, pues, me ha dejado de publicar. Ni siquiera me ha pedido que le cambie cosas a mis textos, que los suavice, que los postergue o que los archive. Tampoco me ha dado consigna alguna, me ha orientado o ha lanzado su dedo flamígero cual amenaza si no me cuadro. En lo absoluto.

Y eso es algo que agradezco ahora que llego a las 500 publicaciones de esta segunda etapa. Son casi 10 años de escribir libremente, que es la única manera que entiendo de escribir. Eso sí, con plazos y fechas de entrega, pero del tema y la forma que yo elijo a partir de mis pocos conocimientos y mis astilladas convicciones.

Sé que Alejandro y yo seguiremos disintiendo. También, que es parte de cómo entendemos la vida. Sin embargo, estos disensos son respetuosos y, para mí, éste ha sido un espacio de libertad. ¿Quién sabe? Quizá dentro de algunos años escriba en torno a mis mil colaboraciones.

Jorge Alberto Gudiño Hernández

