FOTOS Y VIDEOS ¬ Accidente en la México-Querétaro provoca 25 kilómetros de tráfico

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- La autopista México-Querétaro permanecido cerrada cerca 19 horas por un choque entre dos tractocamiones hasta que este jueves hacia las 11:48 horas la circulación pudo reanudarse. En ese lapso se veían filas kilométricas de autos y camiones que quedaron atrapados en el tráfico.

Medios reportaron que el choque causó el derrame de una carga de combustible de uno de los vehículos accidentados. Las autoridades demoraron horas en las labores de limpieza para poder despejar uno de los carriles. Todavía se reportan largos tramos con avance nulo o lento.

El choque ocurrió el pasado miércoles, cerca de las 17:00 horas, en el kilómetro 96 de la autopista, según informó Caminos y Puentes Federales (Capufe) a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Usuarios de redes sociales que vivieron el bloqueo mostraron su descontento y desesperación.

@GN_MEXICO_ llevamos varados desde las 3:40 AM sobre carretera México- Querétaro y no se mueve por un percance en Querétaro y según se despeja me Coyotepec. No tenemos agua ni alimentos, ya vamos para 8 hrs AYUDA por favor @CAPUFE @CiroGomezL @UnoNoticias pic.twitter.com/NebF0QZE2N

— Thelma Aggretsuko👩🏻‍🎤 (@THELMAKIDDO) November 21, 2024