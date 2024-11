El Primer Ministro de Canadá quiere continuar con el T-MEC, «pero depende de México»

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).- Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, señaló este jueves que le gustaría que continúe el T-MEC, pero también considera «otras opciones» dependiendo de las acciones que tome México.

El mandatario canadiense destacó que el tratado trilateral con México y Estados Unidos es «absolutamente excepcional», por lo que considera como primera opción que se mantenga el tratado. «Esa es mi primera opción», resaltó.

Trudeau, quien afirmó que externó sus preocupaciones por llegada de inversiones chinas a México para presuntamente llegar hacia Estados Unidos y Canadá, dijo que su intención es garantizar el empleo y el crecimiento canadiense.

TRUDEAU:

«We will fight for Canadians, we will secure Canadian jobs & seek Canadian growth long into the future”

“Ideally, we do that as a united North American market”

«But pending decisions & choices that Mexico has made we may have to look at other options»#USMCA 🇺🇸🇲🇽🇨🇦 pic.twitter.com/GgksL2Kzmy

— José Díaz Briseño (@diazbriseno) November 21, 2024