Entrevista ¬ Taddei habla sobre el protagonismo de Lorenzo: “no somos actores…"

La Consejera Guadalupe Taddei Zavala también habló sobre otras cuestiones como el hecho de que el próximo será clave porque además de la elección judicial tendrá lugar la elección de presidentes municipales en Durango y Veracruz, lo que supondrá un reto y una especie de ensayo de lo que ocurrirá en 2027, cuando tenga lugar de nueva cuenta la patria parte de la elección judicial y el proceso federal electoral intermedio.

Ciudad de México, 23 de noviembre (SinEmbargo).– Guadalupe Taddei Zavala, Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) dijo a pregunta expresa sobre el protagonismo con el que se desempeñó Lorenzo Córdova al frente de este órgano electoral, “que no puede haber un servidor público que se convierta en un ente protagónico cuando justamente eres el árbitro electoral”.

En una conversación amplia con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, se le preguntó a Taddei sobre el tiempo que se vive en México cuando hay por primera vez una mujer en la Presidencia así como al frente de distintas instituciones del Estado. Ella expuso que sin duda el mundo está cambiando y por lo mismo nos encontramos en un momento muy distinto a antes, cuando “había muchísimas áreas de la vida pública de nuestro país en donde las mujeres no tenían cabida”.

“Tener una mujer Presidenta, una mujer en la Suprema Corte, una mujer en la Sala Superior (del Tribunal Electoral), una mujer en la Secretaría de Gobernación, mujeres dirigiendo partidos políticos nacionales, en el Partido Verde, en Morena y con intentos de llegar a las dirigencias de los partidos políticos y teniendo el 50 por ciento de mujeres en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, teniendo más mujeres en gobiernos estatales, sí tenemos que reflexionar y entender que nos encontramos en un momento distinto”, expresó

A pregunta sobre si en el INE aún está la impronta del exconsejero presidente Lorenzo Córdova, la Consejera Taddei Zavala expuso que “es difícil que se quiten algunas prácticas de amiguismo, de sensación de ‘yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a este otro grupo’”

“El Instituto pudo establecer una dinámica de trabajo entre todos los empleados, en toda la estructura, muy fuerte de ‘no me relacionó con los partidos’, y se van creando historias de vida en el Instituto, como en cualquier otra institución de la administración pública, y hoy por hoy sí se habla de gente relacionada con la anterior administración, pero también gente relacionada con los actuales consejeros, todos los 11”, ahondó.

La Consejera presidente indicó que no le molesta que le pregunten si tiene afinidad con Morena, ya que, expuso, “es consustancial al órgano electoral que te etiqueten, así como etiquetaron a la administración anterior de prianista, ahora le toca a esta ser etiquetada de morenista, y mañana quién sabe qué le toque a la autoridad electoral. Ese no es el punto, el punto es que la autoridad electoral demuestra que efectivamente está colocada en la parte técnica, en la técnica electoral que le corresponde por ley hacer”.

—¿Coincide que Lorenzo Córdova fue protagónico? —se le preguntó al final de la plática.

—El servicio público tiene que tener una visión acorde a los tiempos que vive nuestro país. La filosofía del servidor público tiene que migrar a esta de: ‘soy servidor público, no soy actriz electoral, no soy actor electoral, no soy parte de una película electoral, soy un servidor público dedicado a esta actividad’.

Taddei ahondó que en el servicio público hay todo tipo de funcionarios y exfuncionarios: “funcionarios que en el momento de su gestión entienden que ese es un tema pasajero, fundamentalmente en organismo autónomos y de elección popular. Hay un principio y un fin clarito, establecido, hay quienes podemos soportar estos periodos con toda la filosofía correcta del servicio público y hay quienes continuarán hablando de la materia sin respeto que se merece el haber pasado por estas instituciones importantísimas para nuestro país, no puede haber un servidor público que se convierta en un ente protagónico cuando justamente eres el árbitro electoral”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado/