Russell obtiene la pole en el GP de Las Vegas; «Checo» Pérez saldrá en el lugar 16

LAS VEGAS (AP) — George Russell se quedó con la posición de largada para el Gran Premio de Las Vegas en una sorpresa sobre su compañero de equipo Lewis Hamilton, quien había sido considerado el favorito pero tuvo dificultades en la sesión final de clasificación del viernes por la noche.

“Se siente increíble volver a estar en la pole, hemos sido muy rápidos todo el fin de semana”, dijo Russell sobre la cuarta pole de su carrera. “Pero estoy tan feliz y tenemos que hacer un análisis profundo para averiguar por qué hemos sido tan rápidos porque ha sido un poco sorprendente”.

Hamilton fue el más rápido en las dos primeras sesiones de práctica del fin de semana, con Russell siendo el más rápido en la tercera y última sesión del viernes por la noche. Pero llegando a la clasificación, Hamilton cometió dos errores en el grupo final y terminó en un distante décimo lugar mientras Russell liderará el campo en la carrera del sábado por la noche.

Russell obtuvo el primer lugar de salida en el último momento después de que parecía que los pilotos de Ferrari, Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc, iban a quedarse con la primera fila. La vuelta tardía de Russell empujó a Sainz al segundo lugar, Pierre Gasly cayó al tercero y Leclerc terminó en cuarto.

“Fue una clasificación cerrada, un poco más cerca de la pole de lo que esperaba, pensé que tenía la pole y luego George llegó muy, muy rápido al final”, dijo Sainz. “Necesitamos mantener la confianza de que mañana podríamos estar luchando más cerca del frente incluso más que hoy, para que mañana tengamos una oportunidad de ir por la victoria y ese será el objetivo”.

El líder del campeonato, Max Verstappen de Red Bull, saldrá desde el cuarto sitio de la parrilla. Verstappen sólo necesita sumar tres puntos más que el segundo sitio Lando Norris el sábado por la noche para ganar su cuarto campeonato mundial consecutivo, y el piloto de McLaren se clasificó sexto.

Verstappen había tenido dificultades durante gran parte del fin de semana ya que Red Bull usó una configuración incorrecta en los alerones traseros de sus dos autos, pero afirmó que los problemas se habían corregido a tiempo para la clasificación.

Pero la solución no ayudó al compañero de equipo de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, quien fue eliminado del primer grupo de clasificación por sexta vez esta temporada y saldrá desde el 16to sitio el sábado por la noche en la lucha cuesta arriba de Red Bull para permanecer en la contienda por el campeonato de constructores. Los ganadores del campeonato de constructores en dos ocasiones consecutivas están terceros en la clasificación con tres carreras restantes.

“No lo puedo creer, no mejora”, dijo Pérez en su radio. “No puedo encontrar ningún agarre”.

Más tarde dijo que Las Vegas ha sido una lucha para Red Bull.

“Todo el fin de semana he estado luchando bastante con el agarre. Es realmente difícil completar una vuelta”, dijo. “Esperaba una clasificación muy difícil y resultó ser bastante dura”.

El argentino Franco Colapinto, uno de los pilotos mencionados a veces como posible reemplazo en Red Bull para Pérez, tuvo su propia miserable sesión de clasificación cuando chocó fuertemente contra el muro al cerrarse el segundo grupo de clasificación. El contacto destruyó completamente su Williams menos de 24 horas antes del inicio de la carrera.

Además de retrasar el inicio de la tercera sesión, el accidente puede haber impactado el futuro de Colapinto en la parrilla de F1. También se estrelló durante la última carrera en Brasil cuando, corriendo en el puesto 16, chocó al entrar en la recta principal mientras el campo estaba bajo condiciones de coche de seguridad debido a la lluvia.

Aunque ileso, el incidente le costó a Williams millones de dólares en daños y el accidente de Las Vegas solo sumó al total creciente. Colapinto fue un reemplazo de mitad de temporada para Logan Sargeant, quien fue despedido por bajo rendimiento, y será reemplazado en Williams el próximo año por Sainz.

Había superado las expectativas en dos de sus seis carreras con el equipo al terminar en los puntos, pero el expiloto de F2 ahora está perjudicando sus posibilidades de obtener un asiento en F1 en 2025.

Williams recibió un segundo golpe cuando Alex Albon también falló en avanzar fuera del primer grupo de clasificación.