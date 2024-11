Verstappen gana la clasificación del GP de Qatar; "Checo" arrancará en noveno lugar

El campeón de F1, Max Verstappen, no fue factor en el sprint, pero volvió a su forma en la clasificación, tomando la pole para la carrera del domingo desde Russell por solo 0.055 de segundo en su última vuelta.

Por James Ellingworth

LUSAIL, Qatar (AP) — Norris dio victoria a Piastri en el sprint de Qatar F1, desafiando las órdenes de McLaren el sábado, mientras el campeón Max Verstappen aseguró la "pole position" para el gran premio.

McLaren busca su primer título de constructores de Fórmula 1 en 26 años, pero George Russell se mantiene muy cerca con Mercedes, pero se le escuchó que en la radio del equipo le pidieron a Norris que “terminara en este orden”, adelante de Piastri. Él eligió regalarle de todos modos la victoria a su compañero de equipo, haciéndose a un lado en la salida de la última curva y luego barriendo de nuevo frente a Russell, quien terminó tercero.

“El equipo me dijo que no lo hiciera, pero pensé que podría salirme con la mía y lo hicimos”, dijo Norris. “Honestamente, no me importa. No estoy aquí para ganar carreras sprint. Estoy aquí para ganar carreras y el campeonato, pero eso no ha salido según lo planeado”.

Norris estaba devolviendo el favor a Piastri por hacer lo mismo en la carrera sprint en Brasil cuando Norris todavía luchaba con Verstappen por el título de pilotos.

“Tomé mi decisión en Brasil cuando sucedió”, dijo Norris. “Necesitaba hacer algo para devolverlo”.

Piastri dijo que no esperaba que Norris tomara el riesgo. “Sabía que podría suceder. Me sorprendió un poco que con George a medio segundo (de distancia) sucediera”, dijo Piastri. “Simplemente muestra nuestro trabajo en equipo y la falta de egos dentro del equipo”.

Continúa una temporada donde las tácticas de carrera de McLaren han sido a menudo un punto de discusión, como cuando Norris y Piastri intercambiaron la delantera en Hungría después de un largo e incómodo intercambio en la radio del equipo.

El sábado, Norris salió desde la primera posición y mantuvo la delantera al inicio mientras Piastri adelantaba a Russell por el segundo lugar. Mientras Russell atacaba repetidamente a Piastri por el segundo lugar, Norris retrocedía en lugar de construir una ventaja. Eso puso a Piastri a menos de un segundo de Norris, permitiéndole al australiano usar la ayuda de adelantamiento DRS para mayor velocidad.

"What a turnaround!" After a slow start to Friday and just a single point in the Sprint, it's a commanding pole position for @Max33Verstappen and @redbullracing#F1 #QatarGP pic.twitter.com/JEynBgThpM — Formula 1 (@F1) November 30, 2024

Russell dijo que encontró el trabajo en equipo de McLaren “bastante irritante” mientras estaba atascado detrás de Piastri y también objetó lo que vio como movimientos tardíos de Piastri para defender la posición.

VERSTAPPEN EN LA POLE

El campeón de F1 no fue factor en el sprint, pero volvió a su forma en la clasificación, tomando la pole para la carrera del domingo desde Russell por solo 0,055 de segundo en su última vuelta.

Esta es su primera pole desde el GP de Austria en junio, cuando McLaren, Ferrari y Mercedes comenzaron a presionar a un anteriormente dominante Red Bull en la segunda mitad de la temporada.

“Una locura. Quiero decir, honestamente no lo esperaba”, admitió Verstappen. “Cambiamos un poco el auto, pero no sabía que tendría un cambio tan radical”.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN QATAR! Unbelievably, his first pole since the Austrian Grand Prix in June!#F1 #QatarGP pic.twitter.com/iY5iTnPPd8 — Formula 1 (@F1) November 30, 2024

Norris quedó 0.252 segundos detrás y saldrá tercero y Piastri cuarto en la parrilla, seguido por Charles Leclerc de Ferrari, Lewis Hamilton de Mercedes y Carlos Sainz Jr. de Ferrari.

CARRERA DE CONSTRUCTORES

McLaren incrementó su ventaja sobre Ferrari en el campeonato de constructores a 30 puntos. Los equipos pueden ganar un máximo de 88 puntos más desde el gran premio en Qatar y el GP de Abu Dhabi de la próxima semana.

Red Bull cayó a 67 puntos detrás de McLaren en la clasificación mientras Verstappen, coronado campeón de pilotos por cuarta vez la semana pasada en Las Vegas, terminó octavo y su compañero de equipo de Red Bull, Sergio Pérez, fue el último después de una parada en boxes para cambiar la nariz de su coche.