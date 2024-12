El sexenio lleva 5 mil 333 detenciones y 57.9 toneladas de drogas aseguradas: Harfuch

Como parte de los resultados que se obtuvieron durante los primeros 60 días del sexenio, el Secretario Omar García Harfuch destacó la detención de personas generadoras de violencia involucradas en delitos de alto impacto y el desmantelamiento de laboratorios de metanfetaminas.

Ciudad de México, 3 de diciembre (SinEmbargo).- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció este martes que en los primeros 60 días del sexenio se ha realizado la detención de más de cinco mil personas por delitos de alto impacto, y el aseguramiento de 57.9 toneladas de droga.

“Del 1 de octubre al 1 de diciembre se han obtenido los siguientes resultados: han sido detenidas cinco mil 333 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 57.9 toneladas de droga, además de 415 mil 309 pastillas de fentanilo y dos mil 471 armas de fuego. Es importante mencionar que el aseguramiento de droga equivale a más de 50 millones de dosis que no llegan a las calles, evitando que estas sustancias destruyan familias y comunidades. Las pastillas de fentanilo aseguradas representan más de 415 mil jóvenes libres de esta droga mortal”, advirtió Harfuch desde Palacio Nacional.

Además, el Secretario de Seguridad informó que del 1 de octubre al 1 de diciembre se han desmantelado 43 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas, en los cuales se han decomisado 105 mil 736 litros y 13 mil 821 kilogramos de sustancias químicas, 44 reactores de síntesis orgánica, 56 condensadores y cinco destiladores. Esto ha sido en los estados de Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Sinaloa.

Dichos resultados se presentan en un contexto en el que el Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza a sus socios comerciales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC​) con imponer aranceles si no frenan el tráfico de fentanilo y la migración. El dato también se da a la luz de la publicación de un extenso reportaje del periódico estadounidense The New York Times sobre cómo cárteles de la droga presuntamente reclutan a estudiantes de química en México para fabricar drogas.

El funcionario federal indicó que los aseguramientos representan una afectación económica para las organizaciones delictivas de 14 mil 528 millones de pesos. Además, destacó que en Toluca, Estado de México, se realizó el aseguramiento de 27.4 kilos de fentanilo en un recipiente procedente de Hong Kong.

En tanto, Sheinbaum Pardo resaltó que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México trabaja de manera coordinada. "En el Gabinete de Seguridad hay una enorme coordinación, la verdad. Mi reconocimiento, agradecimiento siempre a Omar, al Secretario de la Defensa, al Secretario de Marina, y muy particularmente al Fiscal General de la República porque hay, respetando su autonomía, mucha coordinación", expresó.

“La estrategia de seguridad que tenemos va a dar resultados poco a poco. No es de un día a otro, pero estamos coordinados. Tenemos estrategia. Estamos revisando todos los días, hay supervisión y cada uno está haciendo el trabajo que le corresponde. Entonces va a haber resultados, ya está habiendo resultados, y va a seguir habiendo resultados”, sostuvo.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, dio a conocer que de acuerdo con los datos preliminares del 2024, se registró un promedio anual de víctimas de homicidio doloso de 82.3 por ciento, lo que significa que del periodo de 2019 a 2024 se presentó una disminución de 18.1 por ciento en el promedio diario.

Figueroa subrayó que, de octubre a noviembre 2024, son siete entidades de la República las que concentran el 49.7 por ciento de los homicidios dolosos: Guanajuato (12.0 por ciento), Sinaloa (7.3 por ciento), Estado de México (7.1 por ciento), Baja California (6.6 por ciento), Guerrero (6.2 por ciento), Chihuahua (5.8 por ciento), y Morelos (4.8 por ciento).

Suman 24 funcionarios del Estado de México detenidos por presuntos vinculos con el crimen organizado, informó el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Las detenciones se hicieron en el contexto del “Operativo Enjambre". pic.twitter.com/BtdMQzm7tl — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 3, 2024

¿Cuál es la estrategia de seguridad?

En entrevista con "Los Periodistas", programa de SinEmbargo Al Aire que se transmite por la plataforma de YouTube, el Secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirmó que no habrá "mano dura" para enfrentar la violencia en el país, pero dejó en claro que tampoco existirá impunidad.

"Es muy diferente que haya violencia en el país, a que haya impunidad. La principal instrucción que nos ha dado la Presidenta es que no haya impunidad. Por ejemplo, los hechos violentos que se han vivido en Sinaloa, la Presidenta ha pedido que se informe de manera transparente todo. Impunidad, pues no hay impunidad: hay 256 detenidos en Sinaloa de las facciones. Es decir, el Gobierno está actuando ahí", detalló el pasado 30 de octubre.

El titular de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que van fortaleciendo los cuatro ejes estratégicos previamente establecidos:

1. La atención a las causas estructurales de las violencias.

2. La consolidación de la Guardia Nacional.

3. El fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación.

4. La coordinación entre el Gabinete de Seguridad, de la Fiscalía General de la República y las entidades federativas.