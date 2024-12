VIDEOS ¬ Fracasa voto para destituir al Presidente de Corea del Sur; miles protestan

Miles salen a las calles en Corea del Sur para pedir destitución del Presidente Yoon por un intento fallido de ley marcial, pero éste sobrevive a la votación de remoción tras bocot de su partido.

Por Kim Tong-Hyung y Hyung-Jin Kim

SEÚL, Corea del Sur (AP) — La mayoría de los legisladores del partido gobernante en Corea del Sur boicoteaban el sábado una votación parlamentaria impidiendo que la oposición alcanzase una mayoría de dos tercios para abrir un juicio político al Presidente, Yoon Suk Yeol, por su breve intento de imponer la ley marcial, mientras crecían las protestas en todo el país exigiendo su renuncia.

Se espera que la probable derrota de la moción intensifique las protestas públicas que piden la destitución de Yoon y agrave el caos político en Corea del Sur. Una encuesta sugería que la mayoría de los surcoreanos apoyan el juicio político al mandatario. La declaración de ley marcial de Yoon provocó críticas dentro de su propio partido, pero la formación conservadora gobernante también está decidida a oponerse a la destitución por el aparente temor a perder la presidencia en favor de los liberales.

El inicio del proceso contra Yoon requeriría el apoyo de dos tercios de la Asamblea Nacional, o 200 de sus 300 miembros. Los partidos de la oposición que presentaron conjuntamente la moción de destitución tienen 192 votos, por lo que necesitan al menos ocho votos adicionales del Partido del Poder Popular de Yoon.

El parlamento, controlado por la oposición, inició la votación, pero solo tres diputados del PPP votaron con la oposición. Si no se llega a los 200 votos, la moción será descartada a medianoche sin realizar siquiera un conteo, explicó la Asamblea Nacional. Los partidos opositores podrían presentar una nueva iniciativa el miércoles, cuando se abrirá una nueva sesión parlamentaria.

Preocupa que Yoon no pueda cumplir sus 2 años y medio restantes en el cargo por el duro golpe que sufrió su liderazgo. Muchos expertos sostienen que algunos legisladores del partido gobernante podrían unirse a los esfuerzos de la oposición para apartar al mandatario del poder si las peticiones de la población aumentasen.

Si Yoon es destituido, sus poderes quedarán suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional decida si lo aparta del cargo. Si eso ocurre, las elecciones para sustituirlo deben celebrarse en un plazo de 60 días.

El presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won Shik, instó a los miembros del partido gobernante a regresar a la cámara para participar en la votación, haciendo hincapié en que estaban siendo observados de cerca por la nación y por el mundo.

"No hagan un juicio vergonzoso y por favor voten basándose en sus convicciones", dijo Woo.

Los líderes del Partido Demócrata visitaron una sala ubicada en la planta inferior de la cámara principal, donde estaban reunidos los legisladores del PPP, intentando persuadirles para que votaran. Tras impedirles la entrada, acusaron airadamente a la dirección de los conservadores de impedir que sus diputados votaran libremente.

Antes el sábado, Yoon emitió una disculpa pública por el decreto de ley marcial y afirmó que no eludirá la responsabilidad legal o política por la declaración y prometió no hacer otro intento de imponerla. En un breve mensaje televisado, el mandatario señaló que dejaría a su partido llevar las riendas ante la agitación política en el país, "incluidos los asuntos relacionados con mi mandato".

"La declaración de la ley marcial fue producto de mi desesperación. Pero en el curso de su implementación, causó ansiedad e inconvenientes al público. Me siento muy apenado por eso y realmente me disculpo con las personas que deben haberse sorprendido mucho", dijo Yoon.

Desde que asumió el cargo en 2022, Yoon, un conservador, ha tenido dificultades para imponer su agenda en un parlamento controlado por la oposición y ha enfrentado bajos índices de aprobación en medio de escándalos que lo salpican a él y a su esposa. En su anuncio de ley marcial el martes por la noche, Yoon calificó al parlamento como una "guarida de delincuentes" que obstaculiza los asuntos estatales y juró eliminar a los "desvergonzados seguidores de Corea del Norte y las fuerzas antiestatales".

¿Qué es la Ley Marcial invocada por el Presidente?

La agitación provocada por la inusual y mal pensada medida de Yoon ha paralizado la política de Corea del Sur y ha causado alarma entre sus principales socios diplomáticos, incluyendo la vecino Japón y Estados Unidos, su principal aliado, mientras una de las democracias más fuertes de Asia enfrenta una crisis política que podría desbancar a su líder.

El martes por la noche, tropas de las fuerzas especiales rodearon la sede parlamentaria y helicópteros del ejército sobrevolaron el edificio, pero el ejército se retiró luego de que la Asamblea Nacional aprobó la anulación del decreto por unanimidad, obligando a Yoon a retirarlo antes del amanecer del miércoles. La declaración de ley marcial fue la primera de en más de 40 años en Corea del Sur.

Desde entonces, miles de personas han protestado en las calles de Seúl, ondeando pancartas, gritando consignas y bailando y cantando canciones de K-pop con letras modificadas para pedir la destitución de Yoon. Grupos más pequeños de partidarios del presidente se manifestaron cerca de la Asamblea Nacional el viernes con carteles que decían "Nos oponemos a la destitución inconstitucional".

Los legisladores de la oposición dicen que el intento de Yoon de ley marcial equivalió a un autogolpe y redactaron la moción de destitución en torno a cargos de rebelión.Lee Jae-myung, líder del principal partido de la oposición, el Partido Democrático, dijo a reporteros que el discurso de Yoon el sábado fue "muy decepcionante" y que la única salida es su renuncia inmediata o la destitución.

El viernes, el presidente del PPP, Han Dong-hun, quien también lidera la facción minoritaria que ayudó a cancelar la ley marcial, pidió suspender los poderes constitucionales de Yoon, describiéndolo como no apto para ocupar el cargo y capaz de tomar acciones más extremas. Han, que no es legislador, dijo que había recibido información de inteligencia de que durante el breve período de ley marcial Yoon ordenó al comandante de contrainteligencia arrestar y detener a políticos clave no identificados por acusaciones de "actividades antiestatales".

Tras el discurso televisado de Yoon, Han reiteró su llamado a que renuncie y afirmó que el presidente no estaba en un estado en el que pudiera llevar a cabo normalmente sus funciones oficiales. "La renuncia temprana del presidente Yoon Suk Yeol es inevitable", dijo Han a periodistas.

El exministro de Defensa, Kim Yong Hyun, quien ha sido acusado de recomendar a Yoon que aplicara la ley marcial, tiene prohibido salir del país y enfrenta una investigación de la fiscalía por cargos de rebelión.

