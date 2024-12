Trump elige a Christopher Landau, exembajador en México, como Subsecretario de Estado

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Donald Trump, el Presidente electo de los Estados Unidos, nominó como próximo Subsecretario del Departamento de Estado a Christopher Landau, su exembajador en México entre 2019 y 2021. El magnate republicano realizó el anuncio desde su cuenta en Truth Social e indicó que Landau trabajará de la mano con quien será su Secretario de Estado, Marco Rubio.

"Chris fue mi Embajador en México, donde trabajó incansablemente con nuestro equipo para reducir la migración irregular a los niveles más bajos de la historia. También es uno de los grandes abogados de nuestro país, y trabajó para los jueces Antonin Scalia y Clarence Thomas en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Se graduó de la Universidad de Harvard, primero en su promoción, y de la Facultad de Derecho de Harvard, y ha defendido nueve casos ante la Corte Suprema de Estados Unidos", destacó Donald Trump por la misma red.

El exembajador estadounidense, por su parte, dio las gracias a Trump, al tiempo que destacó la carrera diplomática de su padre, George W. Landau.

Christopher Landau es un abogado y diplomático estadounidense que se desempeñó como Embajador de Estados Unidos en México de 2019 a 2021, luego de ser nominado para el cargo durante el primer mandato de Donald Trump.

I’m deeply honored by, and grateful for, this nomination and the opportunity to work with Senator @marcorubio to implement President @realdonaldtrump’s foreign policy agenda. I only wish my parents were still alive to hear the news, as my father was a career Foreign Service… pic.twitter.com/EHl9bGlq6i

— Christopher Landau (@ChrisLandauUSA) December 9, 2024