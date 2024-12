PERFIL ¬ Exembajador Landau, promotor de México, recibe lugar en Gabinete de Trump

Christopher Landau, exembajador en México entre 2019 y 2021, regresa al Gobierno de Estados Unidos como Subsecretario del Departamento de Estado de la Unión Americana. En nuestro país su anterior gestión no pasó desapercibida, ya que a pesar de los elogios que expresaba hacia la cultura mexicana, también se vió envuelto en diversas polémicas.

Ciudad de México, XX de diciembre (SinEmbargo).- Durante el primer mandato de Donald Trump, de 2016 a 2020, Christopher Landau se desempeñó como Embajador de los Estados Unidos en México, en sustitución de Roberta Jacobson. En casi dos años en el cargo, se destacó por la promoción cultural que hacía de México, que se vio impulsada por su buen dominio del español.

Aunque muchas veces hizo de promotor de la cultura mexicana, lo que le hizo ganar muchos seguidores, Christopher Landau también protagonizó diversas polémicas en nuestro país. Con estos antecedentes, ya se prepara para asumir su nuevo cargo como Subsecretario del Departamento de Estado de la Unión Americana.

Recorriendo el Mercado de Jamaica, mi rincón favorito de la Ciudad de México, y comprando papel picado para nuestra ofrenda. pic.twitter.com/N4yN3W4aWU — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) October 26, 2020

Esta mañana, Donald Trump, el Presidente electo de los Estados Unidos, nominó como próximo Subsecretario del Departamento de Estado a Christopher Landau, exembajador en México entre 2019 y 2021. El magnate republicano realizó el anuncio desde su cuenta en Truth Social e indicó que Landau trabajará de la mano con quien será su Secretario de Estado, Marco Rubio.

El ahora Subsecretario del Departamento de Estado estadounidense utilizaba sus redes sociales para promocionar la gastronomía y las tradiciones mexicanas, así como diversos lugares turísticos que en más de una ocasión elogió, lo que en poco tiempo lo hizo supera los 250 mil seguidores en la red de X, entonces Twitter.

¡Colima lo tiene todo! A pesar de ser un estado pequeño, tiene playas, montaña, selva y campo. Excelente plática con el Gobernador @nachoperaltacol y su equipo. Les agradezco la hospitalidad y les felicito por la belleza del estado y su rica gastronomía—no me perdí los sopecitos. pic.twitter.com/g8LOBzJh6R — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) January 5, 2021

Uno de los momentos más recordados fue cuando al llegar a territorio mexicano para asumir como representante de Estados Unidos, acudió a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, en donde pidió que su gestión estuviera bendecida, así como las relaciones entre ambos países. También visitó Xochimilco, los mercados de Jamaica y de San Juan, la Lagunilla, La Ciudadela; y las colonias: Coyoacán, la Condesa y la Roma.

Otro hecho por el que se le recuerda es cuando “chopeó” su pan de muerto. “Ahora estoy chopeando, a ver si lo hago bien. Es Chocolate caliente y pan de muerto”, dijo el estadounidense, lo que quedó registrado en video. El entonces Embajador reveló que era la primera vez que comía pan de muerto, por lo que “nuevos amigos mexicanos” aprovecharon el momento para enseñarle a “chopear”.

“¡Que gusto estar en México en esta época del año! Esta noche probé por primera vez el pan de muerto (con nata) y nuevos amigos mexicanos me enseñaron a ‘chopear’, escribió en una publicación que difundió en sus redes sociales, en donde también compartió una serie de fotografías que tomó durante su visita al museo Dolores Olmedo y al Cosmovitral de Toluca, en el Estado de México.

Recorriendo el Museo Dolores Olmedo - ¡que bello rincón de la ciudad! Sobre todo en esta época, cuando celebran el Día de Muertos. Todo es una maravilla: el arte, los jardines, y hasta los animales. Realmente estoy gozando de la cultura mexicana. pic.twitter.com/k97dxMYdGY — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) October 6, 2019

Desde su llegada a México, Landau compartió en sus redes sociales diversos momentos en los que ha salido de su oficina para conocer un poco más de la cultura mexicana, por ejemplo cuando visitó las ofrendas de Día de Muertos instaladas en el museo Dolores Olmedo, o cuando estuvo presente en los festejos por el Grito de independencia en Palacio Nacional.

No obstante, la gestión de Landau también estuvo marcada por diversas polémicas. Por ejemplo, cuando estudiantes del Colegio de México (Colmex) lo acusaron de incitar al “hostigamiento selectivo” contra una de sus compañeras. Esto, luego de que el entonces Embajador compartió las críticas que le hizo una alumna del Colmex, lo que desató ataques agresiones contra la joven.

Todo inició cuando la estudiante criticó a Landau, al considerar que concebía a los mexicanos como “rudimentarios”. En respuesta, el entonces diplomático contestó de manera irónica a los cuestionamientos de la joven, lo que para la asociación de mujeres Unidas Colmex fue excesivo y sólo alentó el “hostigamiento selectivo" contra la alumna.

Disculpa que no sea lo suficientemente sofisticado para tí, con tu grado en Relaciones Internacionales. Obviamente tu gran educación y conocimiento del mundo te permitirían hacer un trabajo diplomático mucho mejor que las comunicaciones “rudimentarias” de este “extranjero blanco” — Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) September 14, 2020

Una situación similar se presentaba cuando la prensa criticaba al embajador estadounidense, quien en respuesta a estos señalamientos, aseveraba que se trataba de noticias falsas, un comportamiento muy parecido al del entonces Presidente Donald Trumps, cuando era sometido a cuestionamientos en su país.

Además, en junio de 2020, el diplomático declaró que no era un buen momento para invertir en México. Entre otras polémicas, también reveló que desde su llegada a México tenía conocimiento de la investigación que habían emprendido en Estados Unidos contra el general Salvador Cienfuegos, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a quien la Agencia Antidrogas estadounidense acusaba de vínculos con el narcotráfico.

Otra polémica que protagonizó Landau fue cuando declaró que Estados Unidos le ofreció a México donarle tecnología para ayudar a controlar el tráfico de armas y que el Gobierno de nuestro país no aceptó. “Hemos ofrecido donar al Gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en la frontera y no se han aceptado”, dijo en conferencia de prensa virtual.

En abril de 2021, durante su intervención en la mesa redonda “Misión México”, que organizó el Consejo de Embajadores Norteamericanos, el exdiplomático criticó la supuesta pasividad que el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador tenía con los cárteles del narcotráfico. "Ha adoptado básicamente una actitud de dejar hacer ante los cárteles, lo cual es obviamente problemático para nuestro gobierno”, afirmó Landau en ese momento.

Aunque no contaba con antecedentes diplomáticos, Landau, socio del prestigiado buró de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, fue designado como Embajador de Estados Unidos en México, quizás por ser hijo del fallecido Embajador George Landau, quien fue Embajador en Chile, Paraguay y Venezuela, países donde también vivió Christopher.

El también abogado nació en España, durante una de las asignaciones de su padre, por lo que habla bien el español. Obtuvo su título de Doctor en Jurisprudencia de la Universidad de Harvard en 1989. Además, es considerado un abogado cercano a los republicanos. A la par, ha trabajado en oficinas de jueces conservadores. Mientras la otra parte de su carrera la ha desarrollado en bufetes de abogados.

