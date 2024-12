PERFILES ¬ El nuevo Gabinete trumpista manda señales: migración, comercio, drogas…

Algunos de sus nominados enfrentan complicadas batallas hacia la confirmación, aun cuando los republicanos gozan de mayoría en el Senado, e incluso dos candidatos ya se retiraron de cualquier consideración.

Estados Unidos, 12 de diciembre (AP).- El virtual Presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzando a nombrar a quienes ocuparán algunos de los puestos clave de su Gabinete durante su segundo mandato, después de que su primera Presidencia se vio afectada por disputas internas.

Su primera elección se produjo durante la campaña: JD Vance como su compañero de fórmula, un antiguo crítico que se convirtió en un leal aliado y que, con 39 años, es el primer millennial en sumarse a la boleta presidencial por uno de los dos principales partidos en un momento de suma preocupación en torno a la avanzada edad de los líderes políticos del país.

Algunos de sus nominados enfrentan complicadas batallas hacia la confirmación, aun cuando los republicanos gozan de mayoría en el Senado, e incluso dos candidatos ya se retiraron de cualquier consideración.

A continuación, un vistazo de sus selecciones hasta ahora.

El Gabinete de Trump

Secretario de Estado: Marco Rubio

Rubio, un Senador republicano por Florida, fue elegido como el diplomático de mayor rango del país. Es conocido por sus posiciones intransigentes hacia China, Cuba e Irán. Rubio es Vicepresidente de la Comisión de Inteligencia del Senado y miembro del panel de Relaciones Exteriores de la cámara alta. El anuncio refleja el marcado giro que ha tomado Rubio respecto a Trump, a quien el Senador llegó a calificar como un “estafador” mientras intentaba conseguir, sin éxito, la nominación presidencial del Partido Republicano en 2016. Su relación mejoró drásticamente cuando Trump llegó a la Casa Blanca.

Secretario de Defensa: Pete Hegseth

Hegseth fue uno de los presentadores del programa “Fox & Friends Weekend” de Fox News Channel y ha colaborado en la cadena desde 2014. Hegseth fue miembro de la Guardia Nacional del Ejército de 2002 a 2021, y estuvo desplegado en Irak en 2005 y en Afganistán en 2011. Ha sido galardonado con dos Estrellas de Bronce, pero carece de experiencia militar de alto rango y en temas de seguridad nacional. Sus posibilidades de obtener la confirmación quedaron en duda después de que una mujer le dijo a la policía que Hegseth la agredió sexualmente en 2017, según un detallado informe de investigación que se hizo público recientemente. Hegseth le dijo en su momento a las autoridades que el encuentro había sido consensual y ha negado haber cometido algún ilícito. También han salido a la luz informes de posible abuso de alcohol y se han planteado dudas sobre sus comentarios de que no debería haber mujeres en el frente de batalla.

Secretario del Tesoro: Scott Bessent

Bessent es un exadministrador de dinero de George Soros, un importante donante demócrata, y un defensor de la reducción del déficit. Es el fundador del fondo de cobertura Key Square Capital Management, después de haber trabajado intermitentemente para Soros Fund Management desde 1991. Si es confirmado por el Senado, sería el primer Secretario del Tesoro abiertamente gay de la nación. Le dijo a Bloomberg en agosto que decidió unirse a la campaña de Trump en parte para atacar la creciente deuda de Estados Unidos. Eso incluiría recortar programas gubernamentales y otros gastos.

Directora de Inteligencia Nacional: Tulsi Gabbard

Gabbard es una exrepresentante demócrata por Hawai que ha sido acusada de de repetir propaganda rusa. Buscó, sin éxito, la postulación presidencial por ese partido para las elecciones de 2020 antes de dejar al Partido Demócrata en 2022. Expresó su respaldo a Trump en agosto pasado y estuvo en varios de sus mítines durante la recta final de la campaña. Gabbard ha servido en la Guardia Nacional del Ejército durante más de dos décadas, con misiones en Irak y Kuwait. De ser confirmada, asumiría el cargo con relativamente poca experiencia en comparación con su predecesora, Avril Haines, quien se desempeñó durante varios años en numerosos puestos de seguridad nacional e inteligencia de alto nivel.

Secretaria de Justicia: Pam Bondi

Bondi fue la primera Fiscal general mujer de Florida, cargo que desempeñó entre 2011 y 2019. Estuvo en el equipo legal de Trump durante su primer juicio político en 2020. También ha sido parte de un grupo externo aliado de Trump llamado America First Policy Institute que ha ayudado a sentar las bases para su futura administración. Fue parte de un grupo de republicanos que se presentaron para apoyar a Trump en su juicio penal en Nueva York que terminó en mayo con una condena por 34 cargos de delito grave. Es una feroz defensora de Trump, también aparece frecuentemente en Fox News, y ha sido crítica de los procesos penales en su contra.

Secretaria de Seguridad Nacional: Kristi Noem

Noem es una reconocida conservadora que utilizó sus dos periodos al frente del Gobierno de Dakota del Sur para catapultarse en las filas republicanas. Durante la pandemia de COVID-19, Noem no ordenó las mismas restricciones que otros estados y, en su lugar, declaró a Dakota del Sur como “abierto al público”. Más recientemente, enfrentó duras críticas por contar una historia en su autobiografía sobre haber matado a disparos a su perro. Noem tomaría las riendas de una agencia crucial para la agenda de línea dura en materia migratoria del próximo mandatario, además de otras misiones. El Departamento de Seguridad Nacional supervisa la respuesta a catástrofes naturales, al Servicio Secreto, y a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que trabajan en aeropuertos.

Director de la CIA: John Ratcliffe

Ratcliffe, exrepresentante federal por Texas, fue director de inteligencia nacional durante el último año y medio de la primera Presidencia de Trump, encabezando a las agencias de espionaje del Gobierno federal durante la pandemia de coronavirus. De recibir la confirmación, Ratcliffe habrá ocupado los mayores cargos de inteligencia en el país.

Secretario de Salud y Servicios Humanos: Robert F. Kennedy Jr.

Kennedy se postuló a la Presidencia primero por el Partido Demócrata y posteriormente como independiente, antes de expresarle su apoyo a Trump. Es hijo del ícono demócrata Robert Kennedy, quien fue asesinado en 1968 durante su propia campaña Presidencial. La nominación de Kennedy provocó alarma entre aquellos a los que les preocupan los antecedentes de Kennedy de propagar temores infundados sobre las vacunas. Por ejemplo, ha impulsado desde hace tiempo ideas ampliamente desacreditadas de que las vacunas provocan autismo.

Secretaria de Educación: Linda McMahon

McMahon, magnate de la lucha libre profesional, sería parte del gabinete de Trump por segunda ocasión. Estuvo al frente de Agencia Federal para el Desarrollo de la Pequeña Empresa de Estados Unidos (SBA por sus siglas en inglés) de 2017 a 2019 en el primer mandato de Trump y se postuló dos veces sin éxito como republicana para el Senado federal por Connecticut. Se desempeñó durante un año en la Junta de Educación de Connecticut a partir de 2009 y durante varios años ha sido integrante del consejo de fideicomisarios de la Universidad del Sagrado Corazón en Connecticut. Se ha expresado a favor de las escuelas chárter y de la libertad de elección escolar.

Secretaria del Trabajo: Lori Chavez-DeRemer

La representante republicana de Oregon Lori Chavez-DeRemer perdió por poco su reelección a principios de noviembre, pero recibió un fuerte respaldo de los sindicatos en su distrito. Chavez-DeRemer supervisaría la fuerza laboral del Departamento de Trabajo, su presupuesto y establecería prioridades que impactan los salarios, la salud y la seguridad de los trabajadores, así como la capacidad de sindicalización y los derechos del empleador para despedir empleados, entre otras responsabilidades. Es una de las pocas republicanas de la Cámara de Representantes que respalda la “Ley de Protección del Derecho a Organizarse” o PRO Act, que permitiría a más trabajadores llevar a cabo campañas de organización y agregaría penalizaciones para las empresas que violen los derechos de los trabajadores. La ley también debilitaría las leyes de “derecho al trabajo” que permiten a los empleados en más de la mitad de los estados evitar afiliación o pagar cuotas a los sindicatos que representan a los trabajadores en sus lugares de empleo.

Secretario de Comercio: Howard Lutnick

Lutnick dirige la firma de corretaje y banco de inversión Cantor Fitzgerald y es un entusiasta de las criptomonedas. Es copresidente del equipo de transición de Trump que, junto con con Linda McMahon estará encargado de ayudar al virtual Presidente electo a conformar un Gabinete para su segundo periodo. Lutnick desempeñaría un papel clave en la implementación de los planes de Trump para aumentar y aplicar la imposición de aranceles. Supervisaría a un enorme departamento del Gabinete que abarca desde el financiamiento para nuevas fábricas de chips informáticos e imponer restricciones comerciales, hasta la publicación de datos económicos.

Representante Comercial de Estados Unidos: Jamieson Greer

Greer es socio en King & Spalding, un despacho de abogados con sede en Washington. De recibir la confirmación del Senado, sería el responsable de negociar directamente acuerdos comerciales y disputas con los gobiernos extranjeros, así como la pertenencia a organismos comerciales internacionales como la Organización Mundial de Comercio. Previamente fue jefe de despacho de Robert Lighthizer, quien fue el representante comercial durante el primer mandato de Trump.

It has been one of the greatest honors of my life to help my good friend, President Donald Trump. Thanks to his leadership, we have assembled the most extraordinary team in the history of this country. Now it's time to Make America Great Again. https://t.co/EskkW5qYqx — Howard Lutnick (@howardlutnick) December 11, 2024

Secretario de Energía: Chris Wright

Donante de campaña y CEO de Liberty Energy, con sede en Denver, Wright es un abierto defensor del desarrollo de la industria petrolera y gasera, incluido el fracking, un pilar clave en la búsqueda de Trump por alcanzar el “dominio energético” de Estados Unidos en el mercado global. También ha sido uno de los miembros más vocales de la industria en contra de los esfuerzos por combatir el cambio climático. Dijo que el movimiento climático en todo el mundo está “colapsando bajo su propio peso”. El Departamento de Energía es responsable de promover los intereses en materia de seguridad energética, ambiental y nuclear de Estados Unidos.

Secretario de Transporte: Sean Duffy

Duffy, exmiembro de la Cámara de Representantes de Wisconsin, fue uno de los más visibles defensores de Trump en los programas noticiosos de televisión de paga. Duffy fue legislador estatal durante casi nueve años, en los que fue integrante de la Comisión de Servicios Financieros y presidente de la subcomisión sobre seguro y vivienda. Dejó el Congreso en 2019 para iniciar una carrera en televisión, y ha sido presentador del programa “The Bottom Line” en Fox Business. Antes de ingresar en la política, Duffy fue estrella en un reality de MTV, donde conoció a su esposa, la copresentadora de “Fox and Friends Weekend”, Rachel Campos-Duffy, con quien tiene nueve hijos.

Secretario del Interior: Doug Burgum

El gobernador de Dakota del Norte, de 68 años, es un exaspirante a la nominación presidencial por el Partido Republicano que expresó su apoyo a Trump tras retirarse de la contienda. Recibió una amplia consideración para ser el compañero de fórmula de Trump, en parte debido a su experiencia y conocimiento empresarial. También tiene estrechos vínculos con acaudalados directores de compañías energéticas. Trump dijo que Burgum presidiría el nuevo Consejo Nacional de Energía y también tendrá un puesto en el Consejo de Seguridad Nacional, lo que marcaría la primera vez que un ministro del Interior llega al órgano.

In April, Trump asked oil execs for a $1 billion donation in exchange for deregulation and tax cuts. Who helped arrange that meeting? North Dakota Gov. Doug Burgum, who Trump tapped to be secretary of the interior. It's all backroom deals for the filthy rich. — Robert Reich (@RBReich) December 7, 2024

Secretaria de Agricultura: Brooke Rollins

Rollins es presidenta y directora general de America First Policy Institute, un grupo que ayuda a establecer las bases de su segundo mandato. La abogada de Texas ha sido colaboradora de Trump desde hace tiempo y fue directora de políticas nacionales y directora de su oficina de innovación durante su primer periodo presidencial. Previamente trabajó como colaboradora del exgobernador de Texas, Rick Perry, y dirigió la Fundación de Políticas Públicas de Texas.

Secretario de Asuntos de Veteranos: Doug Collins

Collins es un exlegislador republicano por Georgia que alcanzó reconocimiento por defender a Trump durante su primer juicio político, el cual giró en torno a la asistencia de Estados Unidos para Ucrania. Trump fue enjuiciado por pedirle a Kiev que iniciara una investigación sobre Joe Biden en 2019, durante el proceso de nominación presidencial demócrata. Fue absuelto por el Senado. Collins también fue miembro de las fuerzas armadas y actualmente es capellán en el Mando de Reserva de la Fuerza Aérea.

Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano: Scott Turner

Turner es un exjugador de la NFL y exasesor de la Casa Blanca. Dirigió el Consejo de Oportunidades y Revitalización de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. En un comunicado, Trump acreditó a Turner, la persona negra de más alto rango que ha seleccionado hasta ahora para su administración, el “ayudar a liderar un esfuerzo sin precedentes que transformó las comunidades más afectadas de nuestro país”.

Thank you, Mr. President, for the opportunity to serve as the next U.S. Secretary of Agriculture. It will be the honor of my life to fight for America’s farmers and our Nation’s agricultural communities. This is big stuff for a small-town ag girl from Glen Rose, TX — truly the… https://t.co/h91Zx3eEgl pic.twitter.com/DLgxrmZhH6 — Brooke Rollins (@BrookeLRollins) November 23, 2024

En la Casa Blanca

Jefa de Despacho: Susie Wiles

Wiles fue una asesora sénior y directora de facto de la campaña presidencial de Trump en 2024. Fue clave en el triunfo de Trump sobre el gobernador de Florida Ron DeSantis en las primarias republicanas de 2024. La contratación de Wiles fue la primera decisión importante de Trump después de ganar las elecciones. Se dice que Wiles se ganó la confianza de Trump en parte por estar al frente de la más disciplinada de las tres campañas presidenciales de Trump.

Asesor de Seguridad Nacional: Mike Waltz

Waltz es un legislador republicano durante tres periodos por una región del centro-este de Florida. Ex boina verde del Ejército, estuvo desplegado en varias ocasiones en Afganistán y también trabajó en el Pentágono como asesor de cuestiones políticas cuando Donald Rumsfeld y Robert Gates fueron los titulares de Defensa. Se le considera como un funcionario de línea dura respecto a China y propuso un boicot de la delegación estadounidense a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 debido a la participación de China en el origen de la pandemia de COVID-19 y al trato que da a la población musulmana uigur.

Consejo Económico Nacional: Kevin Hassett

Hassett es un importante defensor de los recortes fiscales y fue presidente del Consejo de Asesores Económicos durante el primer mandato de Trump. En su nuevo cargo como presidente del Consejo Económico Nacional, Trump dijo que Hassett desempeñará un importante papel en ayudar a las familias de Estados Unidos a recuperarse de la inflación y en la renovación y mejora de los recortes fiscales que Trump promulgó en 2017, muchos de los cuales están programados a vencer después de 2025.

Zar fronterizo: Tom Homan

A Homan se le ha encargado la máxima prioridad de Trump de llevar a cabo la operación de deportación más grande en la historia de la nación. Fue parte del primer Gobierno de Trump al frente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y fue duramente criticado por los demócratas por defender la política de “tolerancia cero” de Trump sobre los cruces fronterizos durante su primer mandato, la cual condujo a la separación de miles de familias de solicitantes de asilo en la frontera.

Oficina de Administración y Presupuesto: Russell Vought

Vought ocupó el cargo durante la primera Presidencia de Trump. Fundó el Center for Renewing America, un centro de análisis que describe su misión como “renovar un consenso de Estados Unidos como nación al amparo de Dios”. Vought también participó estrechamente en el Proyecto 2025, un plan conservador para el segundo mandato de Trump del que éste intentó distanciarse durante la campaña.

Jefe de despacho adjunto para políticas: Stephen Miller

Miller, defensor de las políticas migratorias de línea dura, fue un abierto promotor durante la campaña presidencial de la propuesta de Trump de realizar deportaciones a gran escala. Fue asesor principal durante el primer mandato de Trump. Ha sido una figura central en algunas de las políticas de Trump, notablemente la de separar a miles de niños migrantes de sus padres. Trump argumentó durante la campaña que las prioridades económicas, de seguridad nacional y sociales de la nación podrían cumplirse si se deporta a las personas que están en Estados Unidos sin autorización.

Border update: 🚨 A planned border wall in Texas is finally at 60% completed, with their end goal being 1.5 miles long. Texas National Guard engineers also built levy drains with more barbed wire barriers behind them in El Paso. Progress in the right direction. 👏 But… pic.twitter.com/1otoDQYQGq — Tom Homan - Border Czar Commentary and News (@TomHoman_) December 9, 2024

Jefe de despacho adjunto: Dan Scavino

Scavino fue asesor en las tres campañas de Trump rumbo a la Presidencia, y el equipo de transición se refirió a él como uno de los “colaboradores más viejos y de mayor confianza de Trump”. Será subjefe de despacho y asistente del Presidente. Scavino dirigió previamente el perfil de redes sociales de Trump en la Casa Blanca durante su primer mandato.

Secretaria de prensa de la Casa Blanca: Karoline Leavitt

Leavitt, de 27 años, fue secretaria de prensa del equipo de campaña de Trump y actualmente es portavoz de su equipo de transición. Sería la secretaria de prensa de la Casa Blanca más joven en la historia del país. Trabajó en la oficina de prensa de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump. En 2022 se postuló al Congreso de Nueva Hampshire, ganando unas primarias republicanas entre 10 aspirantes antes de caer frente al representante demócrata Chris Pappas.

Abogado de la Casa Blanca: David Warrington

Warrington ha sido abogado personal de Trump y de su campaña. Trump designó en un principio a William McGinley para ser el abogado de la Casa Blanca, pero tres semanas después cambió de parecer e informó que enviaría a McGinley a trabajar en su nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. Esa comisión estará dirigida por Elon Musk y Vivek Ramaswamy con el objetivo de reducir el gasto federal.

There you have it. Trump’s own national press secretary, Karoline Leavitt, is now also working for Project 2025. The coordination doesn’t get clearer than this. pic.twitter.com/chsSHqE6Gl — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) July 5, 2024

Cargos en política exterior

Enviado especial para Oriente Medio: Steven Witkoff

Witkoff juega al golf con el virtual Presidente electo y jugaban juntos en el campo de Trump en West Palm Beach, Florida, el 15 de septiembre, cuando el exmandatario fue blanco de un segundo intento de asesinato. Trump también nombró a Witkoff como copresidente de su comisión de investidura, junto con la exsenadora por Georgia Kelly Loeffler.

Enviado especial para Ucrania y Rusia: Keith Kellogg

Kellogg es un condecorado general retirado de tres estrellas y uno de los arquitectos de un manual de políticas conservadoras que detalla la agenda de seguridad nacional de “Estados Unidos Primero” para el segundo mandato de Trump. Desde hace tiempo ha sido el principal asesor de Trump en materia de defensa y fue asesor de seguridad nacional del Vicepresidente Mike Pence. Kellogg fue jefe de despacho en el Consejo de Seguridad Nacional durante la Presidencia de Trump y fungió como asesor de seguridad nacional interino tras la renuncia de Michael Flynn.

Enviado especial de la Presidencia para asuntos de rehenes: Adam Boehler

Boehler es fundador y director general de Rubicon Founders, una compañía de inversión en servicios de salud. También fue el primer director ejecutivo de Development Finance Corp. Se desempeñaría como el principal negociador de rehenes de Trump en un momento en el que Estados Unidos intenta garantizar la liberación de prisioneros en la Franja de Gaza y en otras partes del mundo. El papel había estado en manos de Roger Carstens desde 2020, cuando fue designado por Trump y se mantuvo en el cargo durante todo el Gobierno de Joe Biden.

Trump names Steven C. Witkoff, a Jewish American real estate developer, friend since 1980, to the US Special Envoy to the Middle East. Now rendered visible what we have always known to the the Zionist and Christian Zionist influence in American power politics. No more excuses pic.twitter.com/QQbU0GcvBY — KHAL (@Hal9000_T1) November 13, 2024

Embajador en China: David Perdue

El exsenador de Georgia se desempeñaría como el enviado del Gobierno de Trump para lo que se tiene previsto que sea la relación diplomática más complicada de Estados Unidos en los próximos años. Trump dijo en una publicación en las redes sociales que Perdue, un ex director general, “aporta una valiosa experiencia para ayudar a construir nuestra relación con China”. Perdue promovió las mentiras desacreditadas de Trump sobre un fraude electoral a gran escala durante su fallida candidatura para gobernador de Georgia.

Embajador en México: Ron Johnson

Johnson —no el Senador republicano— se desempeñó como embajador en El Salvador durante el primer Gobierno de Trump. Johnson perteneció al Ejército de Estados Unidos y trabajó en la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Embajador en Turquía: Tom Barrack

Barrack, un multimillonario financiero, conoció a Trump en la década de 1980 cuando lo ayudó a negociar la compra del famoso Hotel Plaza. Fue acusado de utilizar su acceso personal al expresidente para promover en secreto los intereses de Emiratos Árabes Unidos, pero fue absuelto de todos los cargos en un juicio federal en 2022.

Trump anuncia que Ron Jonhson será su embajador en México. En el primer mandato de Trump, Johnson fue representante de Estados Unidos en El Salvador, donde "trabajó incansablemente" para "reducir los crímenes violentos y la migración ilegal a sus niveles más bajos", según él. pic.twitter.com/K5UDpXUjrj — Pedro Pablo (@PPabloCortes) December 11, 2024

Embajadora en Grecia: Kimberly Guilfoyle

Guilfoyle es una exfiscal de California y presentadora de noticias en televisión que encabezó las labores de recaudación de fondos para la campaña de Trump de 2020. Trump la llamó “una amiga cercana y aliada” y dijo que su vasta experiencia y liderazgo en cuestiones de derecho, medios de comunicación y política, así como su astucia hacen que esté sumamente calificada” para desempeñar el cargo.

Embajador en Chile: Brandon Judd

Judd, jefe del Border Patrol Union (Sindicato de la Patrulla Fronteriza), ha sido simpatizante de Trump desde hace tiempo, acompañándolo en sus visitas a la frontera entre Estados Unidos y México. Apoyó, sin embargo,un proyecto de ley de inmigración del Senado impulsado por Biden que Trump ayudó a echar abajo en parte porque no quería dar a los demócratas una victoria sobre el tema durante un año electoral.

Embajador en Israel: Mike Huckabee

Huckabee es un férreo defensor de Israel y su nombramiento se produce mientras Trump ha prometido alinear más estrechamente la política exterior de Estados Unidos con los intereses de Israel. Huckabee, quien se postuló sin éxito para la nominación presidencial republicana en 2008 y 2016, ha sido una popular figura entre los conservadores cristianos evangélicos, muchos de los cuales apoyan a Israel debido a las escrituras del Antiguo Testamento, las cuales señalan que los judíos son el pueblo elegido de Dios y que Israel es su patria legítima. Huckabee se ha expresado en contra de la creación de un Estado palestino en territorio ocupado por Israel. Su hija, Sarah Huckabee Sanders, fue la secretaria de prensa durante el primer mandato de Trump.

Trump selects former Arkansas Gov. Mike Huckabee to serve as US ambassador to Israel pic.twitter.com/93pFzaIeGv — Alayna Treene (@alaynatreene) November 12, 2024

Embajadora ante la ONU: Elise Stefanik

Stefanik es una representante por Nueva York y una de las más acérrimas defensoras de Trump desde su primer juicio político. Fue elegida como presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes en 2021, el tercer puesto de mayor rango en la cámara baja, después de que la exrepresentante por Wyoming Liz Cheney fue removida luego de que criticó públicamente a Trump por afirmar falsamente que ganó las elecciones de 2020. El cuestionamiento de Stefanik a los presidentes universitarios sobre antisemitismo en sus campus ayudó a que dos de ellos renunciaran, lo que le ganó renombre a nivel nacional.

Embajador ante la OTAN: Matthew Whitaker

Exsecretario de Justicia interino durante el primer mandato de Trump y exjugador de fútbol americano en la Universidad de Iowa, Whitaker, de 55 años, tiene experiencia en materia de la aplicación de las leyes, pero no en política exterior. Whitaker también fue Fiscal federal en Iowa y se desempeñó como Secretario de Justicia interino entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, sin una confirmación del Senado, hasta que William Barr fue ratificado para el cargo. Fue en ese momento que la investigación del fFscal especial Robert Mueller sobre la interferencia electoral de Rusia estaba por concluir. Whitaker también enfrentó cuestionamientos sobre sus negocios anteriores, incluidos sus vínculos con una compañía de promoción e invención que fue acusada de engañar a sus consumidores.

Cargos en Seguridad y migración

Director del FBI: Kash Patel

Patel pasó varios años como Fiscal del Departamento de Justicia antes de llamar la atención del Gobierno de Trump como miembro del Capitolio que ayudó en la investigación sobre la interferencia rusa. Patel ha hecho un llamado para que la agencia reduzca drásticamente su impacto, una perspectiva que lo distingue de directores anteriores que habían buscado obtener recursos adicionales para la dependencia. Y aunque el Departamento de Justicia suspendió en 2021 la práctica de incautar en secreto los registros telefónicos de reporteros, Patel ha dicho que pretende ir agresivamente detrás de funcionarios el Gobierno que filtren información a la prensa.

We, along with 23 other states, are calling on the Senate to swiftly confirm Kash Patel as FBI Director. He is not only experienced and qualified for the job, but has a strong vision to bring necessary reform, accountability and credibility to the agency. He's the leader we need… pic.twitter.com/9kJJNlJRoJ — AG Todd Rokita (@AGToddRokita) December 12, 2024

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos: Rodney Scott

Scott, exjefe de la Patrulla Fronteriza, fue designado como jefe de la agencia en enero de 2020 y acogió con entusiasmo las políticas del entonces Presidente Trump, en particular la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. El gobierno de Biden lo obligó a dimitir.

Cargos en economía y comercio

Presidente de la Comisión Federal de Comercio: Andrew Ferguson

Ferguson, quien es uno de los cinco comisionados de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), reemplazará a Lina Khan, quien se convirtió en un blanco de constantes ataques de Wall Street y Silicon Valley al bloquear adquisiciones corporativas por miles de millones de dólares. El reemplazo de Khan en la FTC probablemente signifique que la comisión operará con un toque más ligero en lo que respecta a la aplicación de las leyes antimonopolio.

Comisión de Bolsa y Valores: Paul Atkins

Atkins, excomisionado de la agencia, es el director general de Patomak Partners y un defensor de las criptomonedas. Atkins se ha expresado en contra de las regulaciones excesivas al mercado y Trump dijo que Atkins es “un líder comprobado para las regulaciones del sentido común”. La agencia supervisa los mercados bursátiles e inversiones de Estados Unidos. El actual presidente de la dependencia, Gary Gensler, ha encabezado las labores del Gobierno contra la industria de las divisas digitales.

👱🏻‍♂️🇺🇸 El presidente electo de #EstadosUnidos, #DonaldTrump, informó que eligió a Rodney Scott, quien fuera su jefe de la #PatrullaFronteriza en 2020, para dirigir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Scott dirigió la Patrulla Fronteriza durante un año y tras la elección… pic.twitter.com/T4RZNWTxJu — Eunice Rendón (@EuniceRendon) December 6, 2024

Asesor principal en comercio y manufactura: Peter Navarro

Navarro fue asesor comercial durante la primera Presidencia de Trump. Es un viejo crítico de las prácticas comerciales con China. Navarro fue declarado culpable de desacato al Congreso y pasó cuatro meses en prisión por no cumplir con una citación de una comisión de la Cámara de Representantes que investigó los ataques del 6 de enero contra el Capitolio federal.

Servicios de salud

Administrador para Medicaid y Medicare: Dr. Mehmet Oz

Oz es un excirujano cardiólogo y presentador del “Show del Doctor Oz”, un programa matutino de entrevistas. Se postuló sin éxito al Senado federal como candidato republicano en 2022, pero perdió en la elección general ante el demócrata John Fetterman. Oz es un abierto partidario de Trump, quien le expresó apoyo a su candidatura.

FDA: Doctor Marty Makary

Makary es un cirujano egresado de Johns Hopkins y escritor que argumentó en contra de los confinamientos por la pandemia de COVID-19. Durante ésta, apareció habitualmente en Fox News y escribió artículos de opinión en los que cuestionaba el uso de mascarillas en niños. Aunque no se opuso a la vacuna contra el COVID, expresó sus preocupaciones sobre el uso de refuerzos en niños. Fue parte de un grupo de médicos que pidieron un mayor énfasis en la inmunidad de rebaño para frenar la propagación del virus, o la idea de que las infecciones a gran escala rápidamente darían pie a una protección al nivel de la población.

This is Dr. Marty Makary. He was just named the FDA commissioner for the Trump administration. In a 2-hour interview with @PeterAttiaMD, he exposed how medical dogma is killing thousands. And how we can transform the future of medicine: 🧵 pic.twitter.com/KJdzBxeF50 — Ben Averbook (@benaverbook) November 23, 2024

Directora de Salud Pública: Dra. Janette Nesheiwat

Nesheiwat es médico general y directora médica de CityMD, una red de centros de atención de urgencias de Nueva York y Nueva Jersey. Ha sido colaboradora de Fox News.

Director de los CDC: Dr. Dave Weldon

Weldon es un exlegislador de Florida que se postuló recientemente a un escaño legislativo del estado y perdió; Trump apoyó al otro candidato. En el Congreso, participó en uno de los debates más acalorados de la década de 1990 sobre la calidad de vida y el derecho a morir, y sobre si se debería haber permitido retirar la sonda de alimentación a Terri Schiavo, quien se encontraba en estado vegetativo tras sufrir un paro cardiaco. Se puso del lado de los padres, que no querían que se le retirara.

Institutos Nacionales de Salud: Dr. Jay Bhattacharya

Bhattacharya, de 56 años, fue un crítico de los confinamientos y requerimientos de vacunación durante la pandemia. Como director de los Institutos Nacionales de Salud, la principal agencia de investigación médica del país, Trump dijo que Bhattacharya trabajaría con Kennedy Jr. para dirigir la investigación médica de Estados Unidos y realizar importantes descubrimientos que ayuden a mejorar la salud y a salvar vidas. Bhattacharya es profesor en la facultad de medicina de la Universidad Stanford y fue uno de tres autores de la Gran Declaración Barrington, una carta abierta publicada en octubre de 2020 en la que sostienen que los confinamientos durante la pandemia de COVID-19 estaban causando un daño irreparable.

Retirados de cualquier consideración

Chad Chronister de la DEA

Chronister se retiró de cualquier consideración para encabezar a la máxima agencia de control de sustancias controladas del país apenas días después de ser designado al cargo.

El anuncio de Trump de que nombraría a Chronister, quien había trabajado para el Departamento de Policía del Condado de Hillsborough, Florida, desde 1992, encontró una fuerte oposición entre figuras conservadoras debido a las medidas de confinamiento que implementó durante la pandemia de COVID-19, así como por sus comentarios que hizo de que su departamento de policía no estaba interesado en aplicar las leyes de inmigración federal.

Matt Gaetz para secretario de Justicia

Gaetz, de 42 años, retiró su nombre de la postulación para convertirse en el máximo procurador de justicia del país en medio de una investigación federal de tráfico sexual que ponía en tela de duda su capacidad para recibir la confirmación del Senado. Al elegir a Gaetz, Trump pasó por alto a algunos abogados más experimentados que eran considerados para ocupar el cargo.

Gaetz renunció al Congreso después de recibir la designación de Trump el 13 de noviembre. La Comisión de Ética de la Cámara de Representantes ha estado investigando una acusación de que le pagó a una joven de 17 años para tener relaciones sexuales. Gaetz ha negado haber cometido algún ilícito.