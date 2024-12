VIDEO ¬ Adán Augusto involucra a Monreal casos de corrupción y él responde: denuncien

El actual Senador morenista, Adán Augusto López, afirmó que se ha iniciado un proceso para limpiar de “cualquier sospecha de corrupción” al Senado, sobre todo durante la gestión de la Cámara Alta, cuando Ricardo Monreal estuvo al frente.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- En un hecho inédito en la política mexicana, un líder político de Morena acusó a otro de su mismo partido de causar corrupción en el Senado de la República. Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), señaló este viernes a la administración de Ricardo Monreal Ávila, su predecesor en dicho cargo, de irregularidades en la conducción de las finanzas de la Cámara Alta que, además, tienen hedor a corrupción.

López Hernández planteó, incluso desde el Pleno de la Cámara Alta, que se ha iniciado un proceso para limpiar de “cualquier sospecha de corrupción” al Senado, lo que incluye suspender contratos con empresas que abusaron durante años de sus supuestas prestaciones. Esos “negocitos añejos”, como los llamó el legislador tabasqueño, vienen de la administración anterior que estuvo a cargo de Ricardo Monreal entre 2018 a 2024.

En la tribuna, el también extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que se dio inicio al procedimiento para rescindir contratos sobre “dos negocitos añejos”: Uno, expuso, tiene que ver con una empresa a la que anualmente se le beneficiaba con más de 60 millones 529 mil pesos al año, para la prestación de la administración de los archivos del Senado de la República.

El exaspirante presidencial por Morena también explicó que este proceso no sólo se inició con la rescisión de esos contratos, sino que se le ha pedido al director general de Asuntos Jurídicos del Senado, Luis Genaro Vásquez Rodríguez, que presente las denuncias correspondientes.

“Que se informe por qué la administración del archivo consistía en mantener papelería diversa en una bodega en el estado de Hidalgo”, de la que se dará a conocer la ubicación precisa a las autoridades correspondientes, planteó.

La empresa, abundó López Hernández, se llama Full Service de México y no existe en los archivos del Senado ningún antecedente, más allá del nombre y del contrato firmado año con año.

Adicionalmente, informó a la asamblea que otra de las acciones consiste en la rescisión de un contrato multianual, por el que se destinan 90 millones 427 mil 500 pesos a una empresa que se llama Grupo Piasa, que se dedica al mantenimiento de elevadores.

“Y vamos a presentar las denuncias correspondientes, para que informen al Senado de la República y para que todos los mexicanos sepamos de quién es la empresa, por qué hay elevadores en los que, incluso, ni siquiera se pudo instalar un aparato”, destacó.

Las jugarretas del Diputado todopoderoso

El paso de Ricardo Monreal en Morena ha contado con casos escandalosos por dudosa procedencia de montos, de excesos y hasta con amagar con la salida del partido.

Un reportaje publicado a inicios de 2023 en SinEmbargo por la reportera Daniela Barragán constata que, desde el 30 de junio de 2021, el Senado de la República había pagado 13 mil 300 libros de la autoría de Ricardo Monreal por un monto de 6 millones 290 mil 993 pesos.

Se trataba de seis contratos firmados entre dicha Cámara y la Sociedad de Editores Libreros S.A. de C.V., empresa a la que se le han asignado los contratos por Adjudicación Directa.

En 2021, de acuerdo con los datos de la Portal Nacional de Transparencia (PNT), se celebraron contratos menores para la impresión del Directorio Legislativo o de Diarios de Debates. Pero en los últimos dos años, Monreal sí hizo uso de esa herramienta.

Las solicitudes, idénticas en su contenido, salieron tanto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) como también del partido Morena: el Grupo Parlamentario, con las firmas de Higinio Martínez y Freyda Marybel Villegas fue quien solicitó formalmente los libros.

Y en las seis solicitudes se pudo leer que la petición se gira por instrucciones del Senador Monreal.

Una semana después de la publicación del reportaje, la editorial devolvió 1.5 millones de pesos por “un error” en el costo de la obra Errar es humano, rectificar es política, informó en entrevista el propio Senador.

En dicho encuentro con la mencionada periodista, también aseguró que “a veces ocurre” que otras personas firmen por los senadores con el fin de agilizar procedimientos, en un intento de minimizar que la compra de sus libros, algunos a sobre precio, generaran la queja de dos senadores que desconocieron haber firmado documentos en los que se pide la compra de su obra.

La entrevista se llevó a cabo en el Senado de la República el pasado lunes 27 de febrero, 15 días después de que se le solicitara al equipo del Senador una postura y opinión sobre la información presentada. El domingo 12 de febrero SinEmbargo consultó a su equipo de prensa para conocer su versión desde la primera entrega. No hubo respuesta. Se le contactó al siguiente día, para la segunda parte y tampoco hubo un posicionamiento. Incluso el martes 16, vía telefónica, se les comunicó que este medio estaba abierto para el derecho de réplica del Senador. Se prometió una carta que nunca llegó.

Además en dos programas de Los Periodistas, Álvaro Delgado y Alejandro Páez insistieron en que era importante que el Senador diera su versión, reiterando la apertura.

No obstante, durante la entrevista el Senador Monreal aseguró que han sido 15 días en los que se le ha hecho “daño”, aunque en la misma plática admitió que debió hablar desde el primer momento.

“Siempre hemos dado la cara, me extraña por parte de mis colaboradores que no hayan señalado que usted quería una entrevista. Cuando me lo dijeron la acepté de inmediato porque nuestra obligación es siempre dar la cara […] Es un reportaje que creí que iba a pasar o que iban a investigar más, pero no se hizo y me lastimó. Yo debí haberlo hecho desde el primer día, debí haberlo aclarado, pero no me dijeron nada y no es causa suya sino de los colaboradores míos”.