Entre bloqueos y apatía, los bolivianos eligen a jueces y magistrados en las urnas

Por Carlos Valdez

LA PAZ, Bolivia (AP).— Los bolivianos acudían el domingo a las urnas para elegir a jueces y magistrados de las altas cortes por voto popular en unas polémicas y demoradas elecciones que podrían servir como un termómetro de los cruciales comicios presidenciales del 2025 en un país andino que atraviesa una fuerte polarización política.

Largas filas y demoras en la apertura de mesas de sufragio eran la tónica en las primeras horas de la elección que transcurría sin incidentes. “El proceso de votación se desarrolla de manera normal y con inconvenientes aislados”, dijo el vocal electoral Gustavo Ávila en rueda de prensa. Poco más 33 mil mesas de votación fueron habilitadas.

Al inaugurar la jornada electoral más temprano, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Oscar Hassenteufel, destacó que estos comicios “son los más complejos, no sólo por la crisis económica que afecta al país, también porque se hizo patente diversos intereses que atentaron a la realización del proceso con un año de retraso y de forma incompleta”.

Ante demandas de postulantes por presuntas irregularidades en la selección, un fallo del Tribunal Constitucional obligó a que los comicios sean parciales. En cinco de nueve regiones no se elegirá a todos los magistrados y los actuales seguirán en funciones. Sólo 19 de 29 magistrados del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Judicatura serán elegidos.

Bolivia es uno de los pocos países del mundo que elige jueces y magistrados por voto popular, pero el proceso más bien ha servido para una mayor injerencia política debido a que los partidos representados en la Asamblea Legislativa eligen a los candidatos a través de mecanismos poco transparentes, según los expertos. Es la tercera elección judicial, y en las anteriores dos ganó el voto nulo y en blanco.

Diversos organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han cuestionado la falta de independencia de la justicia del poder político. En los últimos meses los tribunales se han inmiscuido con sus fallos en la pelea que han fracturado al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) por disputas entre el expresidente Evo Morales, y su heredero político y sucesor, el Presidente Luis Arce, por el control del aparato partidario de cara a las elecciones de 2025.

Un fallo del Tribunal Constitucional inhabilitó a Morales a postular en 2025 y éste acusó a Arce de un “plan negro” para sacarlo de la carrera presidencial.

Para algunos analistas, esta elección llega deslegitimada por la injerencia de los políticos en la justicia.

Las elecciones debieron realizarse hace un año, pero fueron demoradas por fallos judiciales y uno de ellos obligó a que sean parciales.

Por ello tendrán que "coexistir” dos tipos de magistrados: unos “prorrogados” en aquellas regiones donde no se elegirá a todos los tribunales y los que emerjan de la elección”, refirió Hassenteufel. “Esto es inaudito”, agregó.

A las influencias políticas se suman las complejidades de la elección, según los expertos. Los candidatos no pueden hacer campaña, muchos se han dado modos para promocionarse en las redes sociales. Los ciudadanos acuden a las urnas sin conocer a los candidatos y gana el que mayor número de votos obtenga, así sean unas pocas decenas, ya que los votos nulos y blancos no se cuentan en el cómputo final. Los resultados se conocerían en una semana.

“Las mayorías de las personas que hemos venido a sufragar no conocemos a los candidatos. No hubo difusión, la gente mayor no los conoce. Eso debe cambiar”, comentó a la Associated Press, Franz Condori, un indígena aymara mientras hacía fila para votar en una soleada mañana típica del altiplano en el poblado de Jesus de Machaca, cerca de la frontera con Perú, al oeste de La Paz.