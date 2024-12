VIDEO FUERTE ¬ Oficiales de prisión ahogan y golpean a un reo hasta matarlo en NY

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

Robert Brooks, recluso de una prisión en Nueva York, fue golpeado por varios oficiales al interior de una prisión; murió al día siguiente en un hospital.

Los Ángeles, 28 de diciembre (La Opinión).- La oficina del Fiscal general de Nueva York publicó el viernes imágenes de una cámara corporal que muestran el maltrato que recibió un prisionero estatal este mes por parte de funcionarios penitenciarios, quienes lo golpearon y patearon repetidamente mientras estaba esposado en una cama de enfermería.

El incidente, que ha provocado la indignación de los líderes políticos y fue condenado por el sindicato de oficiales como “incomprensible”, está siendo investigado por la Fiscal general del estado, Letitia James. El recluso, Robert Brooks, de 43 años, murió en el hospital un día después del ataque del 9 de diciembre.

“No tomo a la ligera la publicación de este video, especialmente en medio de la temporada navideña”, dijo James en una conferencia de prensa virtual. “Estos videos son impactantes y perturbadores”, agregó.

En las imágenes se puede ver a Brooks con las manos esposadas a la espalda. En uno de los videos está sentado mientras un oficial presiona su pie sobre él; luego, otros dos oficiales lo golpean. En otro momento lo sacan de la cama a la fuerza por el cuello de la camisa y lo sostienen por encima del suelo, con el rostro visiblemente ensangrentado.

Body camera shows race suspected white supremacist race soldiers at Marcy Correctional Facility brutally assaulting a Black man named Robert Brooks, on December 9, 2024. Brooks died the following day, and the incident, captured on video, involved white officers cowardly punching,… pic.twitter.com/XGfndyqI6i — Tariq Nasheed 🇺🇸 (@tariqnasheed) December 27, 2024

La semana pasada, la Gobernadora Kathy Hochul ordenó al Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria del estado que comenzara el proceso de despido de 14 trabajadores del Centro Correccional Marcy en el condado de Oneida, donde ocurrió el incidente, según informó NBC News.

Entre ellos se encuentran funcionarios penitenciarios, sargentos y una enfermera de la prisión. Mientras tanto, todos han sido suspendidos sin sueldo, excepto un oficial, que ya renunció.

En una declaración posterior a la publicación de los videos, Daniel Martuscello, el comisionado del departamento penitenciario estatal, dijo que su oficina ha iniciado su propia investigación en un esfuerzo por lograr un “cambio institucional”.

“Ver la evidencia en video de la muerte de Robert Brooks me dejó con una sensación de profunda repulsión y náuseas", dijo Martuscello. “No hay excusa ni racionalización para un acto vulgar e inhumano que se llevó una vida sin sentido. Este tipo de comportamiento no se puede normalizar y no permitiré que se dé en el DOCCS”.

James dijo que los oficiales no habían activado sus cámaras corporales, pero que seguían encendidas y grababan en modo de espera. Como resultado, agregó, no capturaron audio y sólo grabaron durante 30 minutos.

Like all New Yorkers, I was outraged and horrified after seeing footage of the senseless killing of Robert Brooks. My full statement here: pic.twitter.com/JAqfmDN4hx — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) December 27, 2024

Su oficina publicó la totalidad de los videos de los cuatro oficiales, que incluían algunas imágenes borrosas.

El 9 de diciembre, dijo James, Brooks estaba siendo transferido del Centro Correccional Mohawk, también en el condado de Oneida, al Centro Correccional Marcy. Los hechos se desarrollaron en una sala de exámenes médicos antes de las 21:30 horas. Brooks fue llevado a la habitación colgado boca abajo con las manos esposadas a la espalda, según muestra un video.

Sin audio, no está claro qué palabras intercambiaron Brooks y los oficiales. Si bien no parece tomar represalias físicas en las imágenes, los videos presentan diferentes ángulos y, a veces, no está claro qué le está sucediendo a Brooks mientras los oficiales se mueven y permanecen de pie en la habitación.

Después de que los oficiales sacaron a Brooks de la cama, lo llevaron a una esquina. Más tarde, se le ve en la cama vestido solo con su ropa interior y siendo atendido por la enfermera.

Bodycam footage made public by the New York Attorney General's Office shows corrections officers brutally beating Robert Brooks, an inmate at Marcy Correctional Facility in upstate New York. Brooks died after the attack. Via: AFP @NewYorkStateAG @TishJames @NYPDnews #beating… pic.twitter.com/TsczUyirTY — AZP News (@AZP_News) December 28, 2024

Brooks fue llevado al hospital y murió al día siguiente. Se realizó una autopsia y “los hallazgos preliminares muestran preocupación por asfixia debido a la compresión del cuello como causa de la muerte”, según un informe de investigación de la oficina penitenciaria estatal obtenido por la afiliada de NBC WKTV en Utica.

A raíz de los informes iniciales de los medios, James dijo que su Oficina de Investigación Especial realizaría una revisión y haría público el video después de que la familia de Brooks lo viera primero.

“Tengo la responsabilidad y el deber de brindar transparencia y rendición de cuentas a la familia Brooks, a sus seres queridos y a todos los neoyorquinos”, dijo el viernes.

Brooks había estado encarcelado desde 2017 con una sentencia de 12 años por agresión en primer grado que involucraba a una novia de mucho tiempo. Los funcionarios penitenciarios estatales se negaron a detallar qué llevó a Brooks a ser transferido a la Instalación Correccional Marcy, una prisión de seguridad media, esa noche.

