VIDEO ¬ Avión con 181 pasajeros se estrella en Corea del Sur; hay al menos 62 muertos

Berlín, 28 de diciembre (DW).- El número de muertos por un accidente aéreo aumentó a 62 después de que un avión se saliera de pista y chocara contra un vallado tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Muan, en la provincia surcoreana de Jeolla del Sur.

Previamente, Lee Hyeon-ji, una oficial de rescate de los bomberos de Jeolla del Sur había reportado a AFP que el saldo podría subir debido a los heridos de gravedad.

El vuelo 7C2216 de Jeju Air, procedente de la capital tailandesa, Bangkok, se salió de la pista y chocó contra el muro exterior de la misma, su fuselaje quedó destrozado por la mitad, lo que provocó un incendio. Se presume que el accidente fue causado por el impacto de un pájaro que provocó el fallo del tren de aterrizaje.

Las fotos compartidas por los medios locales mostraban humo saliendo del avión.

Una persona fue encontrada con vida mientras continuaba la misión de rescate, según Yonhap que no dio inmediatamente detalles sobre las víctimas.

Las autoridades del país han iniciado ya una investigación sobre el terreno para esclarecer las causas exactas del incidente, del que por el momento no han trascendido más detalles y continúan asimismo realizando operaciones de rescate.

Este caso surge luego de que el 25 de diciembre, apenas hace tres días, un avión con 67 personas a bordo se estrellara en Kazajistán. Se reportaron al menos 38 personas muertas y otras 29 heridas.

En el avión siniestrado viajaban 67 personas, entre las que se encontraban cinco miembros de la tripulación, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Azerbaiyán. La mayoría de los viajeros son azerbaiyanos, si bien hay rusos, kazajos y kirguises. A la espera de más información, se ha confirmado la muerte de los pilotos.

🔴 #BREAKING | An Azerbaijan Airlines Embraer E190 from Baku to Grozny crashed near Aktau, Kazakhstan, with 72 people aboard. Originally bound for Grozny, it was redirected to Makhachkala and Aktau, circling before requesting an emergency landing. #Airways #News pic.twitter.com/jz6UNAmFE4

— Airways Magazine (@airwaysmagazine) December 25, 2024