Zucé Hernández releva a Zamarripa, Fiscal que se perpetuó en Guanajuato por 16 años

Carlos Zamarripa dejó su cargo como Fiscal de Guanajuato tras casi 16 años de estar al frente de la dependencia. La Gobernadora Libia García Muñoz Ledo nombró a Zucé Anastacia Hernández Martínez como encargada de despacho.

Ciudad de México, 1 de enero (SinEmbargo).– Zucé Anastacia Hernández Martínez fue nombrada como la encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, luego de que ayer se formalizara el retiro de Carlos Zamarripa Aguirre, tras casi 16 años al frente de la dependencia en la que dejó un legado de homicidios dolosos sin investigar.

El nombramiento provisional fue anunciado la mañana de este primero de enero por la Gobernadora Libia Dennise García, a través de sus redes sociales.

En un breve texto, la Gobernadora señala que este nombramiento es provisional, mientras se realiza la designación definitiva.

“Viene una nueva etapa para la Fiscalía General del Estado, hoy he nombrado a la Maestra Zucé Anastacia Hernández Martínez como Fiscal General del Estado en forma provisional, hasta en tanto se realiza la designación definitiva. Estoy segura que desempeñará su labor con profesionalismo y en beneficio de nuestra gente”, señaló la Gobernadora.

El Congreso Estatal debe convocar a un proceso de renovación de la titularidad de la Fiscalía General del Estado, en donde se propongan cinco perfiles que serán enviados a la gobernadora Libia Dennise García.

Será la Gobernadora quien descarte dos perfiles y envíe una una terna de regreso al Congreso Estatal, para que de entre esos tres perfiles, se define quién ocupará la titularidad de la FGE.

Recientes modificaciones de Ley han modificado el tiempo que el o la nueva titular estará en el cargo, pasando de 9 a 7 años. Además de que ya no es necesario ser oriundo de Guanajuato para encabezar esta encomienda.

El polémico Fiscal Zamarripa

La salida de Zamarripa representa un momento clave para la política de seguridad en Guanajuato, ya que su gestión ha sido una de las más largas en la historia reciente de las fiscalías estatales. Sin embargo, Guanajuato ha sido uno de los estados más afectados por la violencia en México en los últimos años. Incluso, la entidad ha registrado un alto número de homicidios y ataques contra fuerzas de seguridad.

Por ejemplo, cuando Zamarripa Aguirre fue nombrado en 2009 titular de la hoy extinta Procuraduría de Justicia de Guanajuato por el entonces Gobernador Juan Manuel Oliva, había una tasa de 9 homicidios por cada 100 mil habitantes; hoy que deja la Fiscalía la tasa es de 59 homicidios por cada 100 mil habitantes.

En el mismo sentido, los homicidios dolosos han tenido un repunte en el mismo periodo de 62 por ciento, según consigna Milenio con base a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Estas mismas cifras muestran cómo en el último año los homicidios incrementaron de 2018 a 2021, y de ahí se han mantenido por encima de los 2 mil 500 asesinatos anuales, colocándose como una de las entidades más violentas del país.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador llegó a cuestionar en su momento que Zamarripa estuviera durante décadas como Procurador y Fiscal aún cuando no había buenos números en los indicadores de seguridad. Pese a ello, el entonces Gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo lo mantuvo en su cargo. No obstante, los reclamos no cedieron y durante la pasada campaña electoral, la panista Libia García Muñoz Ledo, ahora Gobernadora, prometió deshacerse de Zamarripa y de Alvar Cabeza de Vaca, titular de la Secretaría de Seguridad estatal que llevaba el mismo tiempo que él.

“Quiero ser muy contundente porque sé que además va a ser una pregunta recurrente en este ejercicio de campaña, yo les digo el día de hoy también de cara a los guanajuatenses que Alvar y Zamarripa no continuarán en mi gobierno”, dijo Libia García Muñoz Ledo en marzo pasado.

Y así fue. Carlos Zamarripa presentó su renuncia el pasado 30 de septiembre, la cual se hará efectiva este 1 de enero de 2025.

Previo a su salida, Carlos Zamarripa realizó modificaciones al reglamento interno de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin consultar al Congreso local, con la finalidad de aumentar 33 por ciento su pensión. Los cambios se establecieron en el acuerdo denominado capítulo VIII del Sistema Complementario de Seguridad Social, en el que aseguró un monto mayor de jubilación, además de otras prestaciones como seguros médicos, gastos funerarios, seguridad personal que estaría a cargo de un equipo de escoltas e incluso dispondría de un arma de fuego.

El Fiscal es un personaje ligado a la organización clandestina de ultraderecha, El Yunque, cercana al Partido Acción Nacional (PAN), según señalamientos hechos por el expresidente López Obrador.

Entre las polémicas en la que se vio envuelto el Fiscal de Guanajuato se encuentra el caso del panista Jorge Romero Vázquez, quien fue acusado y puesto en prisión de manera preventiva por presunta violación, pero que tras la reclasificación de este delito en uno menor, por parte de la FGE, obtuvo su libertad.

Durante la gestión de Zamarripa se presentaron masacres como la ocurrida la madrugada del 17 de diciembre de 2023, cuando un comando armado irrumpió en una fiesta en la exhacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato y sin mediar palabra, disparó contra las y los asistentes, dejando 12 personas muertas y 12 heridas.

Además, los agresores incendiaron varios vehículos antes de huir del lugar, que sirve como espacio para diversos eventos sociales, mismo que fue escenario de un violento ataque cuando hombres armados llegaron en al menos dos camionetas y abrieron fuego indiscriminadamente contra los asistentes a una presunta posada que se estaba llevando a cabo en dicho recinto. Las detonaciones resonaron en toda la comunidad.

El multihomicidio en la exhacienda de San José del Carmen, en el municipio de Salvatierra, Guanajuato, tuvo lugar dos semanas después de que fueran hallados los cuerpos sin vida de cinco jóvenes, de entre 25 y 30 años, en las inmediaciones de la Universidad de Guanajuato, campus Celaya, Guanajuato.