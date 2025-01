El Jefe de Seguridad Presidencial impide la detención del exmandatario surcoreano

Los investigadores están enfrentándose a elementos del servicio de seguridad presidencial que protegen a Yoon Suk-yeol, destituido tras intentar aplicar una polémica Ley marcial.

Seúl/Madrid, 3 de enero (Xinhua/EuropaPress).- El jefe del Servicio de Seguridad Presidencial (PSS, siglas en inglés) de la República de Corea, Park Jong-joon, impidió a los investigadores que registraran la residencia presidencial, ubicada en el centro de Seúl, para ejecutar la orden de arresto contra el mandatario destituido Yoon Suk-yeol, según informaron hoy vieres los medios locales.

Además, una unidad militar bloqueó que los investigadores de la agencia estatal anticorrupción de Corea del Sur detuvieran al exmandatario surcoreano.

"Actualmente, la unidad militar, que se cree que es el Mando de Defensa de la Capital, está impidiendo que los investigadores ejecuten la orden de arresto", ha explicado un funcionario del equipo especial de la Policía en declaraciones a la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Según ha indicado dicha agencia, la unidad militar forma parte de la 55 División de Guardias de las Fuerzas de Defensa, que actualmente están a cargo de la custodia de la residencia oficial y cuyo control recae en el Servicio Secreto. Además, soldados de la Agencia de Seguridad de Defensa han sido movilizados para bloquear la ejecución de la orden de arresto.

Por su parte, el equipo legal de Yoon ha calificado las órdenes de "ilegales e inválidas" y ha presentado una orden judicial contra su ejecución. Sin embargo, el organismo solicitó dicha orden después de que el jefe de Estado ignorara las citaciones dictadas para que compareciera por su actuación al decretar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.

Un grupo de investigadores surcoreanos se ha enfrentado a soldados en el interior de la residencia presidencial, en el centro de Seúl, tras entrar por la puerta principal e intentar arrestar al mandatario destituido Yoon Suk-yeol, informó hoy viernes la agencia de noticias Yonhap.

Los fiscales y los investigadores de la Oficina de Investigación de la Corrupción de Funcionarios de Alto Rango (CIO, por sus siglas en inglés) caminaron por una avenida que da a la puerta principal y a la residencia presidencial en el centro de Seúl, de acuerdo con imágenes de la televisión.

Según informes, los investigadores enfrentaron a elementos del servicio de seguridad presidencial que protegen a Yoon de cerca dentro de su residencia.

La CIO había advertido con anterioridad que si el servicio de seguridad impedía el arreso, esto equivaldría al delito de obstrucción de la justicia.

La orden de aprehensión contra Yoon fue emitida el martes por un tribunal de Seúl para cuestionar al destituido líder sobre la imposición de la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, la cual fue revocada por la Asamblea Nacional horas más tarde. Yoon fue descrito por las agencias investigadoras como el presunto cabecilla en relación con un cargo de insurrección.

Según informes, cerca de dos mil 700 policías antidisturbios fueron desplegados en la residencia para ayudar a efectuar la orden de aprehensión.

Junto con la Oficina Nacional de Investigación (NOI, por sus siglas en inglés) y la oficina de investigación del Ministerio de Defensa, la CIO ha estado investigando la imposición de una ley marcial por parte de Yoon.

La moción de destitución contra Yoon fue aprobada en la Asamblea Nacional el 14 de diciembre y entregada al tribunal constitucional para someterla a deliberación durante hasta 180 días, periodo durante el cual el poder de Yoon quedaría suspendido.

Al mismo tiempo, miles de seguidores del Presidente surcoreano destituido se aglomeraron frente a su vivienda en Seúl para protestar contra su inminente detención en el marco de la investigación por presunta insurrección y abuso de poder a raíz de la polémica Ley marcial.

Las fuerzas de seguridad, que han puesto en marcha un dispositivo de seguridad en las inmediaciones del inmueble, han comenzado a dispersar a los presentes a medida que se producen disturbios en la zona, hasta la que se han desplazado unas 11 mil personas, según estimaciones policiales.

Yoon, por su parte, ha evitado de momento ser detenido, si bien la Policía tiene otros cuatro días más para hacer efectiva la orden judicial contra el exmandatario.

Sobre las 12:20 horas (tiempo local), una treintena de manifestantes ha logrado saltar el cordón policial y avanzar hacia la puerta principal de la residencia presidencial, donde han protagonizado una sentada.

Los manifestantes, por contra, han reivindicado que la ley marcial fue anunciada de forma legal y aseguran que el proceso de destitución contra Yoon —que se encuentra a la espera de ser ratificado por el Tribunal Constitucional— no es válido.

El miércoles, Yoon dio las gracias a sus seguidores por el apoyo mostrado durante estos últimos días. "Gracias por proteger el orden constitucional de esta democracia liberal", afirmó.