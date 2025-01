El Primer Ministro de Canadá ofrece irse apenas el Partido Liberal decida su remplazo

Madrid/Ciudad de México, 6 de enero (EuropaPress/SinEmbargo).– El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha presentado este lunes su dimisión como líder del Partido Liberal, cargo que ha ostentado desde hace 11 años, ante la cada vez mayor falta de confianza en las filas de la formación y la previsible derrota en las elecciones previstas para octubre, según las encuestas.

"Me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas no puedo ser la mejor opción en esas elecciones", ha dicho Trudeau.

Trudeau ha anunciado su decisión apenas unos días antes de la reunión prevista esta semana del Ejecutivo nacional del Partido Liberal para discutir los siguientes pasos en un momento en el que la gran parte de las encuestas le dan por derrotado ampliamente ante la oposición conservadora en los próximos comicios.

Ganador de tres elecciones consecutivas --2015, 2019 y 2021-- ha ido perdiendo empuje en los últimos años tras varios reveses políticos, la renuncia de aliados clave --como su ministra de Finanzas-- y unas encuestas de opinión desastrosas.

A ello se suma un Donald Trump --de quien fue antítesis en su momento en Norteamérica-- que ha estado haciendo leña del árbol caído tras ganar las elecciones, refiriéndose a él como gobernador del "estado 51" y amenazando con imponer fuertes aranceles.

La prensa de Canadá dice hoy que se espera que Justin Trudeau anuncie este mismo lunes que renunciará como líder del Partido Liberal. The Globe and Mail cita tres fuentes. El Primer Ministro se enfrenta a una revuelta en la cumbre partidista y a las encuestas de opinión pública, desalentadoras, que muestran que su partido probablemente será barrido del poder por los conservadores de Pierre Poilievre.

“Las fuentes enfatizaron que no saben definitivamente cuándo anunciará Trudeau sus planes de dejar el poder, pero dijeron que esperan que suceda antes de una reunión clave del caucus nacional el miércoles. Una de las fuentes, que habló recientemente con el Primer Ministro, dijo que Trudeau se da cuenta de que necesita hacer una declaración antes de reunirse con el caucus liberal para que no parezca que fue obligado a renunciar por sus propios parlamentarios. Las tres fuentes dijeron que no están seguras sobre lo que el ejecutivo nacional del Partido Liberal planea hacer para reemplazar a Trudeau como líder”.