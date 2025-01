VIDEOS ¬ California declara estado de emergencia por los fuertes incendios forestales

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS).- El Gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado este martes el estado de emergencia en el marco de los incendios que han afectado al oeste de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, que están obligando a decenas de miles de personas a evacuar sus hogares.

All hands are on deck to fight the #PalisadesFire in Southern California. California is deeply grateful for the brave firefighters & first responders battling the blaze.

We will continue to mobilize resources and support local communities as they respond to this severe weather. pic.twitter.com/JZrYy85e4z

— Governor Newsom (@CAgovernor) January 8, 2025